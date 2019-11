Futbola izlases treneris Stojanovičs nejūtas zaudējis spēlētāju uzticību

Latvijas futbolisti nākamajā sestdienā viesosies Slovēnijā, bet 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklu noslēgs trīs dienas vēlāk, savā laukumā uzņemot Austriju.

Nākamā spēle Stojanovičam būs īpaša, jo viņš dosies uz savu dzimteni, kur pats kādreiz vadīja Slovēnijas valstsvienību, tomēr uzdevums nebūs viegls, jo teju vai puse izlases kandidātu nav sasnieguši pat 25 gadu vecumu.

"Ja paskatāmies sarakstā ir vismaz 12 spēlētāji, kuru vecums ir 20 līdz 25 gadi. Iespējams, mēs esam jaunākā komanda visā kvalifikācijas ciklā. Tāpat vēl divi spēlētāji vēl nemaz nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Šo iemeslu dēļ arī Ontužāns ir iekļauts sastāvā," atklāja galvenais treneris.

"Kad skatos uz Ontužānu, atceros vienu puisi, kuru trenēju Slovēnijā. Pēc vairāku gadu pārtraukuma viņš atkal ir iekļauts Slovēnijas izlases sastāvā šīm spēlēm. 15 ar pusi gadu vecumā es Harisam Vučkičam devu iespēju spēlēt Slovēnijas 1.līgā, pēc nepilniem trim gadiem ielūdzu viņu uz izlases spēlēm, un vēlāk Vučkičs noslēdza līgumu ar Ņūkāslas "United", tomēr karjeras turpinājumā viņu piemeklēja vairākas traumas."

Speciālists Vukčiču pieminēja, jo viņā un Ontužānā saskata nelielas līdzības.

"Redzu līdzību ar Ontužānu. Arī viņam bija iespēja pārstāvēt citu izlasi (Bosniju un Hercegovinu), tomēr Hariss nolēma spēlēt Slovēnijas valstsvienībā. Mūsu situācija varbūt nav identiska, tomēr Danielam bija iespēja izvēlēties vai pārstāvēt Vāciju, vai Latviju. Es respektēju viņa lēmumu," teica Stojanovičs, kurš norādīja, ka neraugoties uz jaunā spēlētāja spēļu prakses trūkumu, viņa klātesamība izlasē ir būtiska.

"Viņš pagaidām nespēlē, taču atrodas laba kluba sistēmā. Vēlētos, lai vairāki no Latvijas izlases spēlētājiem atrastos līdzīgos klubos, jo tajos tiek strādāts pie fiziskās sagatavotības un spēles kvalitātes uzlabošanas. Pēdējos treniņus viņš aizvada ar lielo komandu. 70% no visiem treniņiem viņš ir kopā ar lielo komandu."

Jau ziņots, ka Minhenes "Bayern" vienība pirms četrām dienām atlaida galveno treneri Niko Kovaču, tāpēc pastāv iespēja, ka Ontužāna loma komandas sastāvā varētu mainīties.

"Tagad komandā notiek pārmaiņas, tāpēc Daniels uzskata, ka ir gana tuvu, lai iekļūtu pirmās komandas sastāvā. Tomēr skatīsimies, kā attīstīsies notikumi - drīzumā redzēsim, kurš būs jaunais galvenais treneris "Bayern" klubā," piebilda Stojanovičs.

Valstsvienības galvenais treneris arī neslēpa, ka bez salīdzinoši jaunā sastāva, ir jādomā arī par izlases nākotni, tostarp nākamā gada spēlēm.

"Esmu jau minējis iepriekš... Vēlos redzēt, kas būs nākamajā septembrī. Mana filozofija ir dot iespēju tiem puišiem, kuri varētu būt izlases priekšgalā nākamā gada septembrī. Nākamā gada martā vai jūnijā par to domāt būtu jau par vēlu, tāpēc tas ir jādara tieši tagad," norādīja Stojanovičs.

"Par Vaņina nākotni lemsim pēc nometnes. Aprunāšos ar viņu par nākotni un, ko Andris par to domā. Šis ir laiks, kad iespēju varam dot arī citiem spēlētājiem," piebilda galvenais treneris. "Vairāki jaunie vārtsargi jau klauvē pie izlases durvīm. Reiz jau uzaicinājām Vladislavu Lazarevu un, ja viņš turpinās rādīt tikpat labu sniegumu, izsauksim vēl."

Stojanovičam arī tika vaicāts vai viņš jūt, ka spēlētāji novērstos no viņa vai citādi būtu zaudējuši ticību trenera spēkiem. Speciālists šādu apgalvojumus noliedza, norādot, ka neklusētu, ja reiz saskartos ar šādām problēmām.

"Nevienā brīdī neesmu juties tā, ka būtu "zaudējis ģērbtuvi". Ja tā justos, nekavējoties uz to reaģētu, runājot ar prezidentu vai citu atbildīgo personu," teica Stojanovičs. "Vadot komandu ir jābūt ticībai vienam otram, ja tās nav - process ir bezjēdzīgs. Protams, vienmēr būs neapmierināti spēlētāji, tomēr tāda ir mana darba sastāvdaļa."

"Nejūtu, ka būtu zaudējis spēlētāju uzticību. Drīzāk mums ir problēmas ar pieeju darbam un profesionālismu. Šā brīža mentālais stāvoklis, fiziskās spējas un pārliecība par saviem spēkiem nav tika augsta, lai mēs spētu pilnvērtīgi cīnīties ar pretiniekiem. Nākotnē mums tas noteikti ir jāuzlabo, tāpēc es lēnām cenšos izsijāt tos spēlētājus, kuros redzu nākotnes līdera potenciālu."

Tāpat darbu neatvieglo problēmsituācijas LFF, taču speciālists atklāja, ka regulāri uztur kontaktus ar ģenerālsekretāru vai sporta direktoru. Savukārt nopietnākās sarunas sekos pēc Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra beigām.

"Pēc Kaspara Gorkša atlaišanas no amata, nekavējoties sazinājos ar ģenerālsekretāru. Mums jau ir bijušas divas tikšanās, bet nešaubos, ka nākotnē tādas būs vēl. Viena no tām ir plānota pēc pēdējās spēles. Tajā, droši vien, piedalīsies arī LFF valde un citi ar futbolu saistīti cilvēki," teica Latvijas izlases treneris, norādot, ka pagaidām no LFF ģenerālsekretāra nav sekojušas konkrētas norādes.

"Būtiskākās tikšanās vēl sekos. Esmu padalījies ar savu vīziju, tomēr vairākas lietas federācijā vēl ir neskaidras. Pagaidām nevaru saņemt atbildes uz visiem jautājumiem, tāpēc nedaudz ir jāpagaida un redzēsim, ko darīt tālāk."

Kā vienu no sarunas tematiem, Stojanovičs minēja komunikācijas uzlabošanu starp klubiem un LFF. Tāpat nepieciešama ciešāka sadarbība starp šīm pusēm.

"Jā, es bieži runāju par spēli laukumā un vīziju ap to. Tāpat runāju ar treneru kolektīvu par komandas spēli, sistēmām, noteikumiem, kas skar izlasi, tomēr ir nepieciešama arī lielāka vīzija, par kuru jārunā visiem Latvijas futbola vadītājiem," ar savu redzējumu dalījās Stojanovičs. "Man, ģenerālsekretāram un arī citiem cilvēkiem ir jānosēžas pie viena galda un jāvienojas par Latvijas futbola nākotni -, kā mēs to redzam."

"Esmu runājis ar klubu vadītājiem un uzskatu, ka mums ir jāstrādā ciešāk. Labāka komunikācija noteikti palīdzētu to izdarīt. Pagaidām viedokļu ir daudz, tomēr visiem ir jāsanāk vienkopus un jārod kompromisi, lai atrastu to, kas der vislabāk nākotnei. "

Latvijas izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā aizvien nav tikusi pie punktiem, taču Stojanovičs atklāja, ka, viņaprāt, lielāka iespēja tos izcīnīt, visticamāk, būtu pret Austrijas izlasi.

"Grūti teikt, kurā spēlē iegūt punktus būtu reālāk. Slovēnijas izlase zaudējusi trīs no pēdējām piecām spēlēm. Tāpat viņiem šī būs pēdējais mačs savā laukumā, tāpēc nešaubos, ka viņi būs gana motivēti uzvarēt. Slovēnijas izlasē ir vairāki spēlētāji, kuri cīnās UEFA Čempionu un Eiropas līgā," par gaidāmajām spēlēm stāstīja galvenais treneris.

"Varbūt uzvarēt vieglāk būs pret Austriju, ja viņi uzvarēs pirmo spēli, tomēr punkti ir jāvāc pie katras iespējas. Taču svarīgākā ir nākotnes perspektīva. Esmu jau minējis, ka grupa ir sarežģīta, tāpēc mums ir nepieciešama visa pieredze, kas mums ir."

Par "vienpadsmit vilkiem" dēvētā komanda kvalifikācijas ciklā zaudējusi visās astoņās spēlēs. Martā Latvija viesos ar 1:3 piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam cienījamā mačā ar 0:2 atzina Polijas pārākumu. Nākamās divas spēles notika savā laukumā, kur tika parādīts blāvs sniegums, kā rezultātā piedzīvots 0:3 zaudējums pret Izraēlu un 0:5 - pret Slovēniju. Septembrī viesos ar 0:6 tika piedzīvota sagrāve pret Austriju un savās mājās ar 0:2 zaudēts Ziemeļmaķedonijai. Savukārt oktobrī savā laukumā tika zaudēts 0:3 Polijai un viesos piedzīvota neveiksme 1:3 pret Izraēlu.

Martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts serbu speciālists Slaviša Stojanovičs. Pirms nepilna gada no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.