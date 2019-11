Hārtlijs pirms Liepājas turnīra visvairāk domā par Kuldu un Gudļevski

Turnīrs Liepājā norisināsies no ceturdienas līdz sestdienai. Šajā turnīrā spēkosies Slovēnija, Francija, Baltkrievija un mājiniece Latvija.

Liepājā Hārtlijam būs iespēja saspēlēt pieredzējušos spēlētājus ar hokejistiem, kuri līdz šim pat nav bijuši tuvākajās rezervēs.

"Saprotam to, ka Ziemaļamerikā spēlējošajiem hokejistiem iekļūstot izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, ir tikpat kā neiespējama viņu dalība pasaules čempionātā. Šoreiz izlasē būs jauni hokejisti, kuriem esmu sekojis līdzi visās līgās. Zinu, ko sagaidīt no pieredzējušajiem hokejistiem arī situācijās, kad viņi sanāk kopā tikai dažas nedeļas pirms pasaules čempionāta," pirmdien sarunā ar žurnālistiem stāstīja Hārtlijs.

Šajā turnīrā Latvijas valstsvienības rindās startēs 11 spēlētāji no "Optibet" Latvijas virslīgas (OHL), pieci no Rīgas "Dinamo", četri no Šveices, divi no Čehijas, četri no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) ārvalstu klubiem, pa vienam no Vācijas un Hokeja kluba "Rīga", bet diviem spēlētājiem nav pārstāvēto klubu.

"OHL ir Latvijā augstākā līga, un tikai ir normāli, ka izlasē ir durvis vaļā arī spēlētājiem no šī čempionāta. Spēlēsim Liepājā, kas ir liela hokeja pilsēta. Hokeja faniem tur būs iespēja redzēt jaunos spēlētājus, kā arī pieredzējušos hokejistus. Jaunajiem spēlētājiem šī ir iespēja parādīt, ko viņi spēj starptautiskajā līmenī. Jā, tas nav pasaules čempionāta līmenis, bet tas ir pirmais solis pareizajā virzienā. Man nav nekādu šaubu par OHL spēlētājiem, kuriem ne katru dienu ir iespēja uzvilkt Latvijas izlases kreklu," skaidroja Hārtlijs.

Latvijas izlasei vairāk jākoncentrē uzmanība uz to, ko var iespēt ar saviem spēlētājiem, mazāk uzmanību pievēršot tam, kas nāks pretī.

"Jaunie spēlētāji varēs salīdzināt savu varējumu ar izlases pieredzējušajiem hokejistiem. Tāpat tā ir laba pieredze treneru kolektīvam," teica Hārtlijs.

Uz izlasi izsaukti divi vārtsargi - Gudļevskis, kurš nav spēlējis kopš 25.septembra un šoruden tika atbrīvots no "Dinamo" komandas, kā arī "Liepājas" ripu ķērājs Kristaps Nazarovs.

"Gudļevskis spēlēs vismaz divos mačos, taču vēl neesmu izlēmis, tieši kuras spēles tās būs. Gribu vēl parunāt ar Gudiju. Zvanīju uz Somiju, Šveici un arī dažām Vācijas komandām, cenšoties palīdzēt viņam. Kristers ir pelnījis spēlēt, taču hokejā reizēm tā notiek. Komandā ir vajadzīgi tikai divi vārtsargi. Protams, mēs nevienam vārtsargam pasaulē nevēlam ļaunu, taču ceram, ka šajā turnīrā viņš atgriezīsies uz ledus un pēc tam saņems kādu zvanu," stāstīja Hārtlijs.

Kas attiecas uz vārtsargiem, Hārtlijam prioritāte šajā turnīrā ir, lai Gudļevskis atgrieztos vārtos.

"Elvis Merzļikins ir NHL, Jānim Kalniņam ir daudz darba Helsinku "Jokerit" komandā. Novembrī neveidojam izlasi, kas spēlēs pasaules čempionātā. Šobrīd mums nav nekādas idejas, kuri varētu būt vārtsargi pasaules čempionātā. Gudļevskis ir bijis ļoti lojāls komandai. Pirms diviem gadiem viņš atlidoja no Ziemeļamerikas, lai pievienotos izlasei Popradā. Citi hokejisti pēc tādiem smagiem pārlidojumiem atteiktu," komentēja Hārtlijs.

Tāpat bez darba šobrīd ir viens no Latvijas izlases vadošajiem aizsargiem Kulda.

"Ar Artūru runāju tad, kad spēlējām Rīgā pret "Dinamo". Artūrs spēlēs visus trīs mačus. Gribu uzvarēt visos mačos un iedot visiem spēlētājiem pieredzi, taču pats svarīgākais ir, lai Kulda un Gudļevskis tiktu pie komandām. Viņi ir pelnījuši spēlēt. Esmu ļoti sarūgtināts, ka viņiem nav klubu," uzsvēra Hārtlijs.

Pēdējo gadu Latvijas izlases pirmais vārtsargs Merzļikins NHL debitēja ar septiņiem ielaistiem vārtiem, bet kopumā uz ledus pavadītajās četrās spēlēs vēl nav ticis pie uzvaras.

"Pirmā spēle vienmēr ir kā monētas mešana gaisā, spēlēšana papildlaikā. Vai nu tā izvērsīsies laba, vai nu slikta. Teicu viņam, lai ir gatavs savai nākamajai spēlei. Viņš ir cīnītājs un spēlē ar degsmi. Esmu pārliecināts, ka viņš atplauks un aizvadīs lielisku sezonu," atzīmēja Hārtlijs.

Boba Hārtlija vadītā izlase uz Liepāju brauks ar diviem vārtsargiem, desmit aizsargiem un 17 uzbrucējiem.

Hārtlijam darbā ar Latvijas izlasi šajā turnīrā asistēs Artis Ābols (Rīgas "Dinamo"), Maksims Širokovs (BHC37) un Sergejs Kuzņecovs (Hokeja skola "Rīga").

Latvijas nacionālā izlase pirmo kopīgo treniņu aizvadīs pirmdien "Volvo ledus hallē", bet otrdien jau dosies uz Liepāju.

Pirmo maču "Turkish Airlines" Četru nāciju turnīrā Latvijas hokejisti aizvadīs 7.novembrī pret Slovēnijas komandu, dienu vēlāk tiksies ar Franciju, bet turnīru noslēgs 9.novembrī ar spēli pret Baltkrieviju.

Visas Latvijas nacionālās izlases spēles tiešraidē varēs skatīties Latvijas Televīzijas 7.kanālā.

Latvijas izlases sastāvs Četru nāciju turnīram Liepājā:

Vārtsargi: Kristers Gudļevskis (bez kluba), Kristaps Nazarovs ("Liepāja);

Aizsargi: Artūrs Salija (Kuņluņ "Red Star", Ķīna), Ralfs Freibergs (Zlīnas "PSG Berani", Čehija), Artūrs Kulda (bez kluba), Roberts Mamčics, Uvis Balinskis, Hugo Jansons (visi - Rīgas "Dinamo"), Arvils Bergmanis ("Rīga"), Sandis Smons (Ženēvas "Servette", Šveice), Ričards Birziņš ("Kurbads"), Kristers Freibergs ("Liepāja");

Uzbrucēji: Miks Indrašis (Maskavas "Dinamo", Krievija), Roberts Bukarts (Ostravas "Vīktovice Ridera", Čehija), Rihards Bukarts (Diseldorfas EG, Vācija), Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Karsums (abi - Maskavas "Spartak", Krievija), Deniss Smirnovs (Ženēvas "Servette", Šveice), Rihards Melnalksnis, Toms Andersons (abi - Langnau "Tigers", Šveice), Bruno Zabis, Romāns Nekļudovs (abi - "Liepāja"), Deivids Sarkanis, Frenks Razgals (abi - Rīgas "Dinamo"), Raimonds Mikus Vītoliņš (Hokeja skola "Rīga"), Sandis Zolmanis, Lauris Bajaruns (abi - "Kurbads"), Kirils Galoha, Nikolajs Jeļisejevs (abi - "Olimp").