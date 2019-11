Gulbim kāpums ATP rangā; Sevastova un Ostapenko saglabā pozīcijas

Gulbis pēdējo turnīru aizvadīja oktobra vidū Stokholmā, kur "ATP World Tour 250" raudzes sacensībās viņš nepārvarēja pirmo kvalifikācijas kārtu. Iepriekš tenisists piedzīvoja zaudējumu Francijā notikušajā Muijeronlekaptifas "Challenger" turnīra pirmajā mačā un ranga punktus nenopelnīja. Pagājušajā nedēļā Gulbis zaudēja 32 vietas, bet divu pozīciju kāpums šajā nedēļā viņam dod 226.vietu rangā.

Tikmēr par piecām pozīcijām pacēlies Mārtiņš Podžus (422.), bet viņa brālis Jānis aizvien ir dalītā 1397.vietā. Par divām pozīcijām pakāpies arī Artūrs Lazdiņš (dalīta 1523.), bet vienīgais Latvijas sportists, kurš zaudējis vietu rangā ir Rocēns (dalīta 1549.), noslīdot par vietu zemāk.

Pēc gada pārtraukuma pirmo vietu rangā pārņēmis Rafaels Nadals no Spānijas, kurš uz otro pozīciju atbīdījis serbu Novaku Džokoviču. Trešais aizvien ir leģendārais šveicietis Rodžers Federers, tālāk seko Daniils Medvedevs no Krievijas un austrietis Dominiks Tīms. Ar vietām apmainījušies grieķis Stefans Cicips un Aleksandrs Zverevs no Vācijas, kurš ieņem septīto pozīciju, bet par vienu vietu pakāpušies itālis Mateo Beretīni un Roverto Bautista-Aguts no Spānijas. Pirmo desmitnieku noslēdz francūzis Gaēls Monfiss, kurš ieguvis trīs pozīcijas.

Deviņu pozīciju zaudējuma dēļ pirmo desmitnieku pameta Karens Hačanovs no Krievijas.

Jau ziņots, ka Džokovičs svētdien piekto reizi karjerā triumfēja Parīzes "Masters" turnīrā. Serbu tenisists finālā ar 6-3, 6-4 pārspēja kanādieti Denisu Šapovalovu no Kanādas.

Dubultspēļu rangā pozīcijas nezaudēja vien divi no sešiem Latvijas sportistiem. Pa sešām vietām zaudējuši M.Podžus (426.), Gulbis (438.) un J.Podžus (598.), bet Lazdiņš pakāpies par piecām (1020.). Divas pozīcijas zaudējis Rocēns (dalīta 1652.), bet Artūrs Kuļibaba ieguvis piecas vietas (dalīta 2170.).

Svētdien Londonā sāksies sezonas noslēguma turnīrs jeb "ATP Finals".

Savukārt Latvijas vadošās tenisistes Anastasija Sevastova un Aļona Ostapenko pirmdien atjaunotajā WTA rangā saglabājušas savas pozīcijas, kamēr debiju tajā piedzīvojusi talantīgā Darja Semeņistaja.

Latvijas pirmā rakete Sevastova savu pēdējo turnīru aizvadīja oktobra vidū, kad Maskavas "Premier" raudzes sacensībās nepārvarēja otro kārtu. Tā rezultātā Latvijas sportiste neaizstāvēja pirms gada iegūtos punktus par pusfināla sasniegšanu, bet šajā nedēļā viņai savu pozīciju rangā izdevies saglabāt - 25.vieta. Valsts pirmā rakete šosezon aizvadīja 51 spēli, no tām 29 gūstot uzvaras. Šogad viņai izdevās izcīnīt vienu titulu, kas notika vasarā Jūrmalas "International" raudzes turnīrā.

Tikmēr Ostapenko sezonu noslēdza ar diviem fināliem. Oktobra otrajā nedēļā viņa sasniedza Lincas "International" turnīra finālu, kurā piedzīvoja zaudējumu, bet nedēļu vēlāk Ostapenko aizvadīja veiksmīgas sacensības Luksemburgā, kļūstot par šo sacensību uzvarētāju. Pirms divām nedēļām Ostapenko atgriezās starp labākajām 50 tenisistēm, un šo godu viņai izdevies nosargāt arī šajā nedēļa, ieņemot 44.pozīciju. Šosezon viņa kopumā aizvadīja 54 spēles, tajās izcīnot 27 panākumus.

Savukārt trešā Latvijas rakete Diāna Marcinkēviča atjaunotajā rangā zaudējusi četras pozīcijas (211.), par septiņām atkāpusies Daniela Vismane (523.), bet Kamilla Bartone zaudējusi deviņas vietas (900.). 27 pozīcijas augstāk šajā nedēļā atrodas Margarita Ignatjeva (1070.), savukārt debiju WTA rangā piedzīvojusi Darja Semiņistaja (1273.).

Vairākas izmaiņas notikušas arī vadošajā desmitniekā. Sezonu kā pasaules pirmā rakete noslēgs "WTA Finals" čempione Ešlija Bārtija no Austrālijas, aiz viņas seko Karolīna Plīškova no Čehijas un japāniete Naomi Osaka. Ar vietām apmainījušās Simona Halepa no Rumānijas un Bjanka Andresku no Kanādas, kura ieņem piekto vietu, bet pēdējo divu gadu "WTA Finals" fināliste Jeļina Svitoļina no Ukrainas ieguvusi divas pozīcijas, noslēdzot pirmo sešinieku. Pa vienai vietai zaudējušas Petra Kvitova no Čehijas un šveiciete Belinda Benčiča, bet vietām apmainījušās Kiki Bertensa no Nīderlandes un Serēna Viljamsa no ASV, kura sezonu noslēgs desmitajā vietā.

Jau ziņots, ka planētas pirmā rakete sieviešu tenisā Bārtija svētdien Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā triumfēja WTA sezonas noslēguma turnīrā jeb WTA "Finals". Finālmačā austrāliete ar rezultātu 6-4, 6-3 pārspēja iepriekšējās sezonas čempioni un planētas astoto raketi Svitoļinu no Ukrainas.

Ieskaitot svētdienas panākumu, Bārtija šogad izcīnījusi četrus WTA titulus, no kuriem viena ir Francijā iegūtā "Grand Slam" trofeja. Bārtija kļuva par piekto tenisisti, kura ar pirmo piegājienu uzvarējusi WTA sezonas noslēguma turnīrā.

Savukārt dubultspēļu rangā Ostapenko aizvien ir 22.pozīcijā, kamēr Sevastova ieguvusi divas vietas un ieņem 150.pozīciju. Marcinkēviča vietu rangā saglabājusi (322.), Vismane atkāpusies par desmit pozīcijām (732.), bet Līga Dekmeijere ierindojas 967.vietā. 15 pozīciju kritums Bartonei (1057.), piecas zaudējusi Ignatjeva (1100.), savukārt Semeņistaja debitējusi arī dubultspēļu rangā (1270.).

Šīs nedēļas nogalē Austrālijā norisināsies Federāciju kausa fināls, kurā tiksies Austrālijas un Francijas izlases. Savukārt līdz sezonas beigām WTA tūrē vairs nav paredzētas sacensības, kā rezultātā līdz decembrim vietu sadalījums rangā vairs nemainīsies.