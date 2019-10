Putniņas "double-double" par maz uzvarai

"Čankaja Universitesi" cieta zaudējumu ar 76:85 (25:19, 17:12, 19:15, 15:30) piekāpās "Birevim Elazig Il Ozel Idare", ciešot otro zaudējumu divos mačos, kamēr pretinieces svinēja trešo uzvaru trijās spēlēs.

Putniņa šajā duelī kā viena no divām mājinieču spēlētājām laukumā pavadīja visas 40 minūtes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem, kā arī visus deviņus soda metienus.

Tāpat viņa izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, veica piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva piecas kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, divreiz bloķēja pretinieču metienus, reizi tika nobloķēta pati, bet +/- rādītājs bija -9.

Ar 21 punktu Putniņa bija otra rezultatīvākā mača spēlētāja aiz viesu līderes Lorēnas Ērvinas, kura guva 22 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas.

Ar bilanci 0-2 Ankaras klubs ieņem 10.vietu 13 komandu konkurencē.