Ostapenko ar 19 vietu kāpumu atgriežas WTA ranga piecdesmitniekā

Sevastova pēdējo turnīru aizvadīja Maskavā, kad nepārvarēja "Premier" sacensību otro kārtu, tādējādi neaizstāvot pērn par pusfinālu nopelnītos 185 punktus. Iepriekš sportiste šādas pašas raudzes Pekinas turnīrā nespēja izcīnīt uzvaru, bet oktobra sākumā Sevastova Lincas "International" sacensībās nepiedalījās pleca savainojuma dēļ.

Vājais sniegums pēdējos turnīros Sevastovai nav ļāvis jūtami uzlabot pozīcijas rangā un šonedēļ viņa zaudējusi trīs pozīcijas - 27.vieta.

Tikmēr pēc svētdien izcīnītās uzvaras Luksemburgas "International" turnīrā, Ostapenko rangā pakāpusies par 19 vietām, ieņemot 44.pozīciju. Pirms šī turnīra viņa sasniedza finālu arī Lincā, tādējādi pagājušajā nedēļā rangā izdevās iegūt deviņas pozīcijas. Latvijas tenisistei lielisku sniegumu šogad izdevies demonstrēt vien sezonas izskaņā.

Vietu rangā uzlabojusi arī Diāna Marcinkēviča, kura pacēlusies par pozīciju (207.), Daniela Vismane zaudējusi trīs vietas (516.), Kamilla Bartone saglabājusi 891.pozīciju, bet Margarita Ignatjeva zaudējusi septiņas vietas (1097.).

Izmaiņas piemeklējušas arī pirmo desmitnieku.

Pirmās trīs vietas aizvien ieņem attiecīgi Ešlija Bārtija no Austrālijas, čehiete Karolina Plīškova un Naomi Osaka no Japānas. Karjeras rekordu piedzīvojusi kanādiete Bjanka Andresku, viņai seko rumāniete Simona Halepa un čehiete Petra Kvitova, visām pakāpjoties par vienu vietu. Trīs pozīcijas ieguvusi septītajā vietā esošā Belinda Benčiča no Šveices, viņai seko Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura zaudējusi četras pozīcijas, bet devītā aizvien ir pieredzējusī Serēna Viljamsa. Nīderlandes sportiste Kiki Bertensa zaudējusi divas pozīcijas, noslēdzot labāko desmitnieku.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Benčiča Maskavas "Premier" raudzes turnīra finālā ar 3-6, 6-1, 6-1 pārspēja mājinieci Anastasiju Pavļučenkovu. Benčiča izcīnīja savu ceturto titulu karjerā un otro šajā sezonā.

Savukārt dubultspēļu rangā 22.pozīciju saglabājusi Ostapenko, Sevastova pakāpusies par vietu (152.), bet Marcinkēviča zaudējusi 11 pozīcijas (322.). Vienu vietu ieguvušas Vismane (722.) un Ignatjeva (1095.), bet Bartone aizvien ir pasaules 1042.dubultspēļu rakete.