Rīgas "Dinamo" jau otrā uzvara pēc kārtas

"Dinamo" ar 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) pārspēja Nursultanas "Baris" vienību.

Vārtus Rīgas kluba labā guva Rihards Marenis, Lauris Dārziņš, Kārters Eštons un Kristaps Sotnieks.

Pirmais periods noritēja ar mājinieku pārsvaru, ko izteica arī metieni pa vārtiem - 8:2 "Baris" labā. Tomēr bīstamu momentu pie vārtiem bija maz, un pēc 20 spēlētām minūtēm rezultāts bija 0:0.

Otrajā periodā joprojām aktīvāka bija mājinieku komanda, tāpēc kā auksta duša mājiniekiem 26.minūtē bija pēc Oskara Batņas un Koltona Gilisa piespēles no aizvārtes gūtie Riharda Mareņa no vārtu priekšas gūtie šosezon pirmie vārti līgā. Sešas minūtes vēlāk Alihans Asetovs pretuzbrukumā pārspēja "Dinamo" vārtuvīru Andreju Makarovu, taču vēl viens rīdzinieku gols no vārtu priekšas 35.minūtē atkal vadībā izvirzīja "Dinamo". Šoreiz piespēlētāja lomā bija Brendons Makmilans, bet Dārziņš ripu sagaidīja no labās puses - 2:1. Tā noslēdzās otrais periods, kurā arī vairāk pa vārtiem meta "Baris".

Izlīdzināja rezultātu "Baris" 42.minūtē tikai piecas sekundes pēc vairākuma sākuma. Izcēlās Romans Starčenko. Arī vairākumā trešoreiz spēlē vadībā atkal izvirzījās "Dinamo". Noteikumus pārkāpa jubilārs Jegors Šalapovs, kuram šī bija 100.spēle, bet viesiem bija nepieciešamas 22 sekundes, lai panāktu 3:2. Bīstami vārtiem tuvojās Makmilans, kurš spēlēja kreisā aizsarga pozīcijā. Viņš ar diagonālu piespēli atrada Dārziņu, kurš nomānīja vārtsargu Henriku Kārlsonu un piespēlēja vārtu priekšā Eštonam, kuram atlika vien pielikt nūju - 3:2. Noturēt pārsvaru nebija lemts, jo mača 55.minūtē vārtu priekšā izslidoja Asetovs, gūstot savus otros vārtus gan spēlē, gan sezonā.

Labs moments pagarinājumā bija rīdziniekiem, divatā izejot pret vienu "Baris" aizsargu. Dārziņš ieturēja labu pauzi, taču piespēle uz brīvo vārtu stūri nebija precīza. Tomēr ceturtās minūtes vidū pēc Makmilana piespēles vārtus pretuzbrukumā ar plaukstas metienu guva Sotnieks - 4:3.

Rīgas klubs ar 12 punktiem 18 spēlēs joprojām ieņem pēdējo, 12.vietu Rietumu konferencē un ir šobrīd vājākā vienība līgā. Savukārt "Baris" ar 23 punktiem 16 dueļos ieņem trešo vietu Austrumos.

Jau ziņots, ka "Dinamo" pirmdien ar 4:3 pārspēja Pētera Skudras trenēto "Traktor" komandu, izcīnot pirmos punktus šosezon izbraukumā. Pēc astoņu zaudējumu sērijas Latvijas komanda pirms mača Kazahstānā bija uzvarējusi divās no trim nākamajām cīņām.

Turpretī "Baris" šosezon spēlē veiksmīgi un pirms divām dienām pārtrauca četru uzvaru sēriju, ar 0:1 pagarinājumā piekāpjoties Vladivostokas "Admiral". Kazahstānas klubs punktus guvis piecos mačos pēc kārtas.

"Dinamo" un "Baris" vienības KHL savā starpā pirms trešdienas spēles bija spēkojušās 21 reizi, no kurām rīdzinieki uzvarējuši tikai sešās, četras reizes gūstot virsroku pamatlaikā. Iepriekšējā sezonā abos mačos uzvarēja "Baris".

Pēc cīņas Nursultanā Rīgas komanda atgriezīsies mājās, kur tiksies ar Ņižņekamskas "Ņeftehimik" un Čeļabinskas "Traktor" vienībām.

Izbraukumā Ģirta Ankipāna un viņa palīgu rīcībā ir šādi hokejisti: vārtsargi - Aleksanders Salāks, Andrejs Makarovs, Maksims Tretjaks; aizsargi - Nerijus Ališausks, Uvis Balinskis, Oskars Bārtulis, Kristofers Berjlunds, Sergejs Gimajevs, Eduards Hugo Jansons, Roberts Mamčics, Bens Māršals, Kristaps Sotnieks; uzbrucēji - Kārters Eštons, Oskars Batņa, Daniels Bērziņš, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš, Koltons Gilīss, Roberts Lipsbergs, Rihards Marenis, Brendons Makmilans, Gints Meija, Vitālijs Pavlovs, Frenks Razgals, Miķelis Rēdlihs, Deivids Sarkanis, Antons Trastašenkovs.

Savainojumu dēļ mājās palika Emīls Ģēģeris un Kristaps Zīle, bet uzbrucēji Ričards Grīnbergs un Patriks Zabusovs spēlē "Rīgas" sastāvā Krievijas Jaunatnes hokeja līgā (MHL).

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm.