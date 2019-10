Kārlails sarunā ar "The Dallas Morning News" atklāja, ka viņš neplāno Porziņģi laist starta pieciniekā vairākas spēles pēc kārtas. Vienīgie mači, kad tas notiks, būs pārbaudes spēlēs pret Oklahomsitijas "Thunder" un Detroitas "Pistons".

"Mēs ejam uz priekšu minūti no minūtes, stundu no stundas un dienu no dienas. Necentīšos paredzēt nākamās nedēļas notikumus, bet man patīk tas, ko Porziņģis pašlaik demonstrē. Tomēr es neredzu iespēju, ka viņš varētu sākt vairākas spēles starta pieciniekā," atklāja treneris.

Tikmēr pats Porziņģis iepriekš medijiem atklājis, ka, viņaprāt, pretiniekiem būs grūti nosegt viņu un arī bīstamo Luku Dončiču, jo abi spēlētāji lieliski darbojas gan groza tuvumā, gan no tālmetienu līnijas.

Jau ziņots, ka Porziņģis maiņas darījuma rezultātā šī gada februārī nonāca "Mavericks" vienībā, bet jau jūnijā viņš parakstīja piecu gadu līgumu par 139 miljoniem eiro.

Latvietis NBA laukumos nav spēlējis kopš 2018.gada 6.februāra, tomēr tuvojoties sezonai, viņš paudis lielu apņēmību atgriezties vēl spēcīgāks nekā bijis iepriekš.

Ņujorkas "Knicks" komanda Porziņģi izvēlējās 2015.gada draftā ar kopējo ceturto numuru. Līdz šim viņš savas NBA karjeras laikā 186 spēlēs vidēji iemetis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu.

2017./18.gada sezonā viņš 48 spēlēs caurmērā guva 22,7 punktus, izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,4 metienus.

Iepriekšējā sezonā Dalasas "Mavericks" sakrāja bilanci 33-49 un Rietumu konferencē ieņēma priekšpēdējo vietu.