"Ventspils" basketbolisti saglabā labas izredzes uz iekļūšanu Čempionu līgas pamatturnīrā

Rezultatīvākais Ventspils komandā ar 21 punktu, sešām atlēkušajām bumbām un četrām pārtvertām piespēlēm bija Vess Vašpuns, 13 punktus pievienoja Māris Gulbis , bet Raienam Luteram astoņi punkti. Pretinieku rindās 22 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Zoltans Perls, 17 punktus guva Džavonts Rediks, 13 - Kvintons Hukers un desmit punktus - Silards Benke, kuram arī septiņas bumbas zem groziem.

Pirmajā ceturtdaļā Ungārijas klubs lielāku akcentu lika uz metieniem no groza apakšas, bet ventspilnieki gana piecreiz meta no trīspunktu metienu līnijas, precīzam esot tikai Raiena Lutera metienam. Pirmās desmit minūtes ar 16:15 uzvarēja mājinieki.

Pārsvaru "Falco" panāca pirmā puslaika nogalē. Vēl 16.minūtē rezultāts bija neizšķirts - 28:28, taču vairākas nesekmīgas ventspilnieku darbības uzbrukumā noveda pie zaudētiem punktiem aizsardzībā, puslaikam beidzoties ar 39:30 mājinieku labā.

Trešajā ceturtdaļā mājinieki sasniedza lielāko pārsvaru spēlē, pēc Benkes precīza metiena panākot 47:32. Turpmāk rezultāta starpība pārsvarā svārstījās ap 10 punktu robežu, bet tālmetieni viesiem joprojām nekrita.

Māris Gulbis ar diviem precīziem soda metieniem pēdējās ceturtdaļas sākumā panāca vairs tikai 51:57, vēlāk Mārcis Vītols ar diviem precīziem soda metieniem pietuvojās līdz 65:69. Jānis Kaufmanis un Vašpuns iemeta divus pēdējos šīs spēles grozus, un "Ventspils", uzvarot pēdējo ceturtdaļu, maču zaudēja vien ar 69:75.

Atbildes vizīte notiks 29.septembrī Ventspilī. Uzvarētājs divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, kur to D apakšgrupā gaidīs Saloniku PAOK (Grieķija), Stambulas "Bešiktaš" (Turcija), Dižonas JDA (Francija), Klaipēdas "Neptūnas" (Lietuva), Brindisi "Happy Casa" (Itālija) un Saragosas "Casademont" (Spānija). Šīm komandām pievienosies vēl viena komanda no turnīra kvalifikācijas otrās kārtas.

Šosezon Ventspils komanda ir aizvadījusi deviņas pārbaudes spēles, no kurām uzvarēts četrās. Tikmēr pretinieki piedalījās arī Čempionu līgas pirmās kārtas kvalifikācijas spēlēs. Vispirms savā laukumā Ungārijas klubs uzvarēja Rumānijas Oradejas CSM ar 71:62. Atbildes spēles pamatlaikā ar 86:77 pārāki bija Rumānijas basketbolisti, kas divu spēļu summā deva neizšķirtu rezultātu 148:148. Lai noskaidrotu uzvarētāju divu spēļu summā, bija jāaizvada papildlaiks. Spēlē noslēdzās ar mājinieku uzvaru 96:90, tomēr divu spēļu summā ar 161:158 pārāka izrādījās "Falco" vienība un ieguva tiesības cīnīties FIBA Basketbola Čempionu līgas 2. kārtā.

Ungāru komandu vada bijušais ventspilnieku galvenais treneris Slovēnijas speciālists Gašpers Okorns.

Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas komanda "Kyiv Basket" pirmajā otrās kārtas spēlē savā laukumā ar 83:86 (23:21, 18:20, 15:20, 27:25) zaudēja Spānijas vienībai Burgosas "San Pablo".

Pirmajā kārtā Ukrainas klubs ar 139:129 uzveica Austrijas vienību Kapfenbergas "Bulls".

Čempionu līgas turnīrā tiks aizvadīta ceturtā sezona un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība. Tikai pirmajā gadā ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nākamajās divās sezonās grupā ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā vietā un turpinot cīņu FIBA Eiropas kausā.

Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas čempionei "VEF Rīga", kas C apakšgrupā būs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas. Šīm komandām pamatturnīra apakšgrupā pievienosies vēl divas kvalifikāciju pārvarējušās komandas.

"VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā.

FIBA Čempionu līgas pamatturnīram starts tiks dots 8.oktobrī.

Šogad četrās grupās spēlēs pa astoņām komandām, no kurām četras labākās iekļūs nākamajā kārtā, bet katras grupas četrām pēdējām vienībām turnīrs būs beidzies.

Aizvadītajā sezonā par FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Itālijas klubs Boloņas "Segafredo Virtus".

Šobrīd "Ventspils" komandas sastāvu veido Māris Gulbis, Mārcis Vītols, Artūrs Grīnbergs, Kristaps Ķilps, Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, Ronalds Zaķis, Jānis Kaufmanis, Klāvs Čavars, Linards Jaunzems, kā arī amerikāņu basketbolisti Džeilons Teits, Vess Vašpuns un Raiens Luters.

Komandu vada galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis, viņam asistē Gints Fogels un Gatis Melderis, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Edgars Seredjuks.