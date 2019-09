Ko pārvēlēs IAAF prezidenta amatā

62 gadus veco Ko kongresā atbalstīja 203 biedri. Ko pirms četriem gadiem IAAF prezidenta amatā nomainīja senegālieti Laminu Diaku, kurš šobrīd Francijā apsūdzēts par korupciju.

"Esmu patiesi saviļņots un pateicīgs," savos pirmajos iespaidos dalījās Ko.

Tikmēr par viceprezidenta amatā tika ievēlēta kolumbiete Himena Restrepo, Sergejs Bubka no Ukrainas, Džefrijs Gardners no Norfolkas salām un Navafs Muhameds Al Sauds no Saūda Arābijas. Tāpat amatā tiks ievēlēti 13 IAAF valdes locekļi.

Ko savā uzrunā 190 federāciju amatpersonām vēstīja, ka IAAF pēdējos četros gados ir veikusi lielas reformas, iegūstot pārliecību, kas vienojusi visu sportu.

"Iepriekšējie četri gadi bija tam, lai mainītos, bet nākamie četri, lai būvētu ko jaunu," cerību pilns skatiens nākotnē bija jaunievēlētajam prezidentam.

IAAF prezidentam bez Krievijas dopinga skandāla liela uzmanība arī jāvelta organizācijas tēla maiņai, kas paredzēta oktobrī. Pēc vairāk nekā 100 gadiem oktobrī paredzētā organizācijas nosaukuma maiņa no IAAF uz Pasaules vieglatlētiku līdzīgi, kā tas jau šobrīd ir, piemēram, Eiropā.

Ko ir bijušais vidējo distanču skrējējs un divkārtējs olimpiskais čempions 1500 metru distancē. Viņš bija galvenais 2012.gada olimpisko spēļu Londonā organizators, Konservatīvo partijas Lielbritānijas parlamenta deputāts no 1992. līdz 1997.gadam. 2000.gadā viņam uz mūžu piešķirts pēra tituls.

Jau ziņots, ka Krievija aizvien vēl ir izslēgta no IAAF, jo par šādu lēmumu ar lielu atbalstu trešdien vienojās IAAF kongress.

Lēmumu kopumā atbalstīja 164 IAAF biedri, bet 30 iestājās pret to.