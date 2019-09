"Liverpool" galvenais treneris Jirgens Klops ziedos procentu no algas labdarībai

Vācijas speciālists pēc uzvaras Čempionu līgā kopā ar Liverpūles klubu iepriekšējā sezonā pirmdien tika atzīts par Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) gada treneri un apbalvošanas ceremonijā viņš atklāja, ka ir labdarības kustības "Kopīgs mērķis" dalībnieks.

Jirgens Klops nolēmis ziedot procentu no algas labdarībai. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kustību 2017.gadā aizsāka Mančestras "United" pussargs spānis Huans Mata, un labdarības mērķis ir "palīdzēt raisīt sociālās izmaiņas un uzlabot dzīves".

Klops apbalvošanas ceremonijā Milānā pirmdien teica: "Esmu patiešām lepns un laimīgs, ka varu paziņot - no šodienas esmu "Kopīgs mērķis" ģimenes biedrs. Ne pārāk daudzi cilvēki par to zina. Ja arī jūs esat viņu vidū, atrodiet informāciju par to "Google". Tā ir lieliska lieta."

BBC ziņoja, ka Klops algā gadā saņem apmēram 10 miljonus sterliņu mārciņu (11,32 miljoni eiro).