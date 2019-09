Sevastova iepriekšējā nedēļā spēja noturēt pozīcijas rangā, tomēr izstāšanās no Osakas "Premier" turnīra, kā arī pirmdien piedzīvotais zaudējums Uhaņas "Premier 5" sacensībās, nav nācis par labu, jo zaudēti svarīgi punkti. Vēl iepriekš tenisiste piedalījās "US Open", kur apstājās trešajā kārtā, nespējot aizstāvēt pērn pusfinālā nopelnītos punktus.

Tikmēr Ostapenko pozīcijas rangā nav mainījusi, ieņemot 74.vietu. Tenisiste pirms divām nedēļām piedalījās Džendžou "Premier" raudzes turnīrā, tomēr nespēja tikt tālāk par otro kārtu. Nākamajā nedēļā viņa nepārvarēja Seulas "International" turnīra pirmo kārtu, lai arī 2017.gadā triumfēja šajās sacensībās. Pirmdien Ostapenko uzsāks dalību Taškentas "International" turnīrā.

Neveiksmi rangā piedzīvojusi arī Diāna Marcinkēviča, kura pagājušajā nedēļā atkārtoja savu rekordu (WTA 196.), tomēr šonedēļ viņa zaudējusi 15 vietas un nu jau ir 211.pozīcijā. Trīs vietu kāpums ir Danielai Vismanei kura ieņem 503.pozīciju, bet Kamilla Bartone noslīdējusi piecas vietas zemāk - 892. Debiju rangā piedzīvojusi Margarita Ignatjeva, kura pārsvarā startē Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Pasaules tūres sacensībās. Ignatjeva rangā ieņem 1082.vietu, kamēr Alise Čerņecka saglabājusi 1227.pozīciju.

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Pirmo pozīciju ieņem austrāliete un "French Open" čempione Ešlija Bārtija, tālāk seko čehiete Karolīna Plīškova un ukrainiete Jeļina Svitoļina. Ceturtā ir Naomi Osaka no Japānas, piektā šī gada "US Open" uzvarētāja kanādiete Bjanka Andresku, bet Simona Halepa no Rumānijas noslēdz labāko sešinieku. Tālāk seko čehiete Petra Kvitova, Kiki Bertensa no Nīderlandes, amerikāniete Serēna Viljamsa ir devītā, bet desmitnieku noslēdz Belinda Benčiča no Šveices.

Planētas ceturtā rakete sieviešu tenisā Naomi Osaka svētdien izcīnīja savu pirmo titulu astoņu mēnešu laikā.

Japāniete Osakas WTA "Premier" turnīra finālā ar rezultātu 6-2, 6-3 pārspēja krievieti Anastasiju Pavļučenkovu, kura reitingā 41.pozīcijā.

Savukārt dubultspēļu rangā kāpums tikai Ostapenko un Ignatjevai.

Ostapenko ieguvusi vienu pozīciju, ieņemot 26.vietu, tālāk seko divas pozīcijas zaudējusī Sevastova (WTA 102.), bet valsts trešā rakete Marcinkēviča zaudējusi 44 vietas, atrodoties 297.pozīcijā. Vismane atkāpusies par 14 vietām (WTA 727.), Čerņecka par septiņām (WTA 934.), Bartone par desmit (WTA 1044.), bet Ignatjeva pakāpusies par 128 pozīcijām, ieņemot 1102.vietu.

Savukārt Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā bija vienīgais valsts sportists, kurš zaudējis pozīcijas, ieņemot 131.vietu, kamēr pārējie tenisisti spējuši savas pozīcijas uzlabot.

Gulbis pagājušajā nedēļā guva panākumu Sanktpēterburgas ATP "World Tour 250" turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā, bet jau nākamajā piedzīvoja zaudējumu, paildzinot savu neveiksmju sēriju. Pirms šī turnīra tenisists pēdējo maču aizvadīja mēnesi iepriekš, nepārvarot "US Open" sacensību kvalifikāciju. Līdz ar piedzīvotajiem zaudējumiem, ATP rangā piedzīvots septiņu vietu kritums, ieņemot 131.pozīciju.

Tikmēr trīs vietas ieguvis Mārtiņš Podžus, kurš pacēlies uz 486.vietu, kamēr Artūrs Lazdiņš un Jānis Podžus pakāpušies par piecām pozīcijām, dalot 1507.vietu. Dalītu 1562.pozīciju ieņem Mārtiņš Rocēns, kuram rangā izdevies pacelties par trim vietām.

Savukārt pirmajā desmitniekā šajā nedēļā izmaiņas nav notikušas.

Pirmo trijnieku aizvien veido leģendārais trio - līderis Novaks Džokovičs no Serbijas, četrkārtējais "US Open" čempions spānis Rafaels Nadals un šveicietis Rodžers Federers. Ceturtais ir Daniils Medvedevs no Krievijas, kurš tikai šovasar debitēja labāko desmitniekā, bet viņam seko Dominiks Tīms no Austrijas. Sestais ir Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, tālāk seko grieķis Stefans Cicipas un japānis Kei Nišikori. Devīto vietu ieņem Karens Hačanovs no Krievijas, bet labāko desmitnieku noslēdz spānis Roverto Bautista-Aguts.

Zverevam gūstot virsroku izšķirošajā mačā, Eiropas tenisisti svētdien trešo gadu pēc kārtas triumfēja Leivera kausa izcīņā.

Turnīra pēdējā dienā Eiropas komanda bija nonākusi iedzinējos ar 7-11 pret Pasaules komandu, tomēr šveicieša Federera un vācieša Zvereva uzvaras atnesa eiropiešiem sešus punktus un panākumu ar 13-11.

Vispirms Federers ar 6-4, 7-6 (7:3) pārspēja amerikāni Džonu Isneru, bet pēc tam Zverevs ar 6-4, 3-6, 10:4 apspēlēja kanādieti Milošu Raoniču.

Bjerna Borga vadītajā Eiropas komandā bez šīs trijotnes bija arī austrietis Tīms, grieķis Cicips, itālis Fabio Fonjīni un spānis Aguts. Savukārt Džona Makinroja vadītajā Pasaules komandā spēlēja arī amerikāņi Teilors Frics un Džeks Soks, austrālieši Niks Kiris un Džordans Tompsons, kā arī kanādietis Deniss Šapovalovs.

Savukārt planētas ceturtā rakete vīriešu tenisā Medvedevs svētdien triumfēja Sanktpēterburgas "ATP World Tour 250" sērijas turnīrā.

Krievijas tenisists finālā ar rezultātu 6-3, 6-1 pārspēja horvātu Bornu Čoriču, kurš reitingā ieņem 15.vietu.

Dubultspēļu rangā četras pozīcijas zaudējis M.Podžus, kurš noslīdējis uz 407.vietu, kamēr par tikpat vietām pakāpies Gulbis (ATP 434.). J.Podžus pakāpies par vietu (ATP 588.), Lazdiņam izdevies trīs vietu kāpums (ATP 1025.), bet Rocēns zaudējis trīs pozīcijas (ATP 1639.). Viszemāk no Latvijas tenisistiem atrodas Artūrs Kuļibaba, ieņemot dalītu 1940.vietu.