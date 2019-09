Ostapenko kāpums rangā; Marcinkēviča atkārto savu rekordu

Latvijas pirmā rakete Sevastova rangā pozīcijas nav ne ieguvusi, ne zaudējusi un atrodas 18.vietā.Latvijas tenisiste pēdējo turnīru aizvadīja ASV, kad spēkojās "US Open" čempionātā, kurā gan neizdevās tikt tālāk par trešo kārtu. Arī nākamās nedēļas rangā Sevastova, visticamāk, nepakāpsies, jo pirmdien īsi pirms paredzētā mača Osakas "Premier" turnīrā, viņa veselības problēmu dēļ dalību atsauca.

Tikmēr Ostapenko rangā pakāpusies par vietu un šobrīd ir atrodama 74.pozīcijā. Viņa pēdējo turnīru aizvadīja Ķīnā Džendžou pilsētā, bet augstvērtīgu rezultātu sasniegt neizdevās, zaudējot jau otrajā kārtā. Šonedēļ Ostapenko sāks dalību Seulas turnīrā, kurā viņa 2017.gadā kļuva par čempioni.

Kāpumu rangā piedzīvojusi arī Diāna Marcinkēviča, kura ieguvusi divas pozīcijas, pakāpjoties uz 196.vietu, tādējādi atkārtojot savu labāko sasniegumu. Uz pusi vairāk vietas zaudējusi Daniela Vismane (WTA 506.), bet Kamilla Bartone atkāpusies par divām pozīcijām (WTA 887.). Tikmēr Alise Čerņecka pakāpusies par divām vietām, ieņemot 1227.pozīciju.

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Pirmo pozīciju ieņem austrāliete un "French Open" čempione Ešlija Bārtija, tālāk seko čehiete Karolīna Plīškova un ukrainiete Jeļina Svitoļina. Ceturtā ir Naomi Osaka no Japānas, piektā šī gada "US Open" uzvarētāja kanādiete Bjanka Andresku, bet Simona Halepa no Rumānijas noslēdz labāko sešinieku. Tālāk seko čehiete Petra Kvitova, Kiki Bertensa no Nīderlandes, amerikāniete Serēna Viljamsa ir devītā, bet desmitnieku noslēdz Belinda Benčiča no Šveices.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka planētas otrā rakete sieviešu tenisā Plīškova no Čehijas svētdien Ķīnā triumfēja Džendžou WTA "Premier" turnīrā.

Plīškova finālā ar rezultātu 6-3, 6-2 pusotras stundas laikā pārspēja horvātieti Petru Martiču, kura ir reitinga 23.pozīcijā.

Dubultspēlēs pirmā valsts rakete aizvien ir Ostapenko, kura nemainīgi ieņem 27.vietu. Sevastova zaudējusi pozīciju un ieņem 100.vietu, bet Marcinkēviča pacēlusies par vietu - 253. Vismane atkāpusies par divām vietām (WTA 713.), Čerņecka zaudējusi 12 (WTA 927.), bet Bartonei ar Diānu Ignatjevu izdevies pozīcijas uzlabot, attiecīgi 1034. un 1230.vieta. Bartone rangā pacēlās par trim, bet Ignatjeva par 73 pozīcijām.