Lietuva vēlas uzņemt olimpiskās kvalifikācijas turnīru basketbolā

Kā vēsta žurnālists, Kauņa vēlas uzņemt vienu no četriem kvalifikācijas turnīriem, savukārt Arvīds Sabonis atklāja, ka Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) sacensību sākotnējās izmaksas redz aptuveni 2,3 miljonu eiro apmērā, bet kopējās izmaksas varētu pieaugt līdz trim miljoniem.

Visām ieinteresētajām federācijām pieteikumi jāiesniedz līdz novembrim, bet rīkotājvalsts tika paziņota martā.

Pēc pagājušajā nedēļā aizvadītā Pasaules kausa, Olimpiādei automātiski jau kvalificējušās astoņas komandas - Japāna (rīkotāji), ASV, Austrālija, Francija, Spānija, Argentīna, Irāna un Nigērija.

Atlikušās četras komandas tiks noskaidrotas četros olimpiskās kvalifikācijas turnīros, kuros kopumā piedalīsies 24 izlases. Šajos turnīros piedalīties varēs 16 izlases, kuras Pasaules kausā finišēja ārpus labāko astotnieka, kā arī astoņas valstsvienības no katra reģiona - pa divām no Āfrikas, Amerikas, Āzijas un Okeānijas un Eiropas.

Saskaņā ar sasniegtajiem rezultātiem Pasaules kausā no Āfrikas reģiona olimpiskās kvalifikācijas turnīrā piedalīsies trīs izlases, no Amerikas septiņas, no Āzijas un Okeānijas trīs, bet no Eiropas veselas 11 valstsvienības.