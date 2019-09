Rogliča uzvara "Vuelta a Espana" atver jaunu lappusi Slovēnijas riteņbraukšanas vēsturē

29 gadus vecais Rogličs kļuva par pirmo Slovēnijas riteņbraucēju, kurš uzvarējis kādā no trim lielajām tūrēm. Rogličs tūrē bija vadībā no desmitā posma, kad riteņbraucēji veica individuālo braucienu. Pirms pēdējā, 21.posma viņa pārsvars kopvērtējumā bija vairāk nekā divarpus minūtes, un triumfa nodrošināšanai viņam bija jāfinišē netālu no tuvākajiem konkurentiem.

Rogličs svētdien Madrides centru sasniedza lielajā grupā, nodrošinot titulu. Posmā, kurā riteņbraucējiem bija jāveic 106,6 kilometri no Fuenlavradas līdz Madrides centram, uzvaru finiša spurtā izcīnīja "Deceuninck - Quick Step" vienības nīderlandiešu riteņbraucējs Fabio Jākobsens.

Jau ceturto reizi šīs tūres posmos ar otro vietu samierinājās īrs Sems Benets no "BORA - hansgrohe" komandas, bet trešais bija polis Simons Sajņoks no CCC vienības. Lielā grupa, kurā finišēja arī Rogličs, finišēja pēc divām stundām 48 minūtēm un 20 sekundēm.

Otrais kopvērtējumā bija spānis Alehandro Valverde ("Movistar"), kurš Rogličam zaudēja divas minūtes un 16 sekundes, bet trešo vietu izcīnīja uzvarētāja tautietis Tadejs Pogačars (" UAE-Team Emirates"), kurš atpalika divas minūtes un 38 sekundes.

Rogličs uzvarēja arī punktu ieskaitē, par kalnu karali kļuva francūzis Žefrijs Bušārs ("AG2R La Mondiale"), bet jauno braucēju vērtējumā labākais bija Pogačars. Tikmēr komandu ieskaitē pirmā bija "Movistar".

Rogličs no 2003. līdz 2011.gadam bija tramplīnlēcējs, 2007.gadā kļūstot par pasaules junioru čempionu komandu sacensībās. 2012.gadā viņš pievērsās riteņbraukšanai, gadu vēlāk pievienojoties kontinentālā līmeņa komandai.

Pēc trim gadiem viņš nopelnīja līgumu ar Pasaules tūres komandu "LottoNL-Jumbo" (tagad - "Jumbo-Visma"), ar kuru izcīnījis vairākas nozīmīgas uzvaras. Šogad viņš uzvarējis "Vuelta a Espana" un "Giro d'Italia" posmos, kā arī finišējis pirmais Romandijas, Tirēnu-Adrijas un Apvienoto Arābu Emirātu velobraucienos.

"Vuelta a Espana" norisinājās 74.reizi. Pērn par čempionu tika kronēts brits Saimons Jeitss, kurš, tāpat kā 2017.gada čempions Kriss Frūms, šogad nestartēja.

Latvijas riteņbraucēji tāpat kā pagājušajā gadā Spānijas tūrē nepiedalījās.

Pirmajās divās tūrēs šogad uzvarēja dienvidamerikāņi - Itālijā uzvaras laurus plūca Rihards Karapass, bet Francijā triumfēja kolumbietis Ehans Bernals.