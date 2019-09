Jonass sezonas pēdējā "Grand Prix" posma kvalifikācijā izcīna ceturto vietu

Par kvalifikācijas uzvarētāju kļuva Nīderlandes braucējs Glens Koldenhofs, kurš arī iepriekšējā posmā bija ātrākais kvalifikācijā, bet pusotru sekundi lēnāks bija Jonasa komandas biedrs Armins Jasikonis. Savukārt labāko trijnieku noslēdza šveicietis Žeremijs Sīvers.

Pēc starta priekšā izrāvās šīs sezonas čempions slovēnis Tims Gajsers, tomēr brīdi vēlāk viņš vienā no pagriezieniem krita, līdz ar to līderpozīcijas pārņēma Koldenhofs. Nīderlandes braucējs līdz pat finišam nevarēja atslābt, jo vēl pēdējos apļos viņam aiz muguras cieši brauca gan Jasikonis, gan Sīvers, gan Jonass. Latvijas braucējs starp vadošajiem sportistiem bija jau kvalifikācijas sākumā, bet savu labāko laiku izdevās sasniegt trešajā aplī. Jonass no trešajā vietā finišējuša Sīversa atpalika par gandrīz sekundi, bet aiz viņa braucošais Džefrijs Hērlings, kurš tikai nesen atgriezās pēc traumas, latvietim zaudēja vien dažas sekundes desmitdaļas.

Tikmēr šīs sezonas čempions Gajsers kvalifikācijā ierindojās vien 11.vietā.

Jonasam sezonas pēdējais posms ir gana svarīgs, jo viņš šobrīd iesaistās sīvā cīņā ar savu komandas biedru Jasikoni par sesto vietu kopvērtējumā.

Traumu dēļ MXGP klasē šosezon vairs nestartēs KTM rūpnīcas komandas braucējs, itālis Antonio Kairoli.

Kopvērtējumā pirms pēdējā posma vadībā ir titulu nodrošinājušais Gajsers, kuram ir 744 punkti. Otrais ar 542 punktiem ir šveicietis Sīvers, bet trešo vietu ar 499 punktiem ieņem francūzis Gotjē Polēns. Tikmēr Jonass iekrājis 428 punktus un pakāpies uz sesto pozīciju, par 12 punktiem apsteidzot savu komandas biedru Armīnu Jasikoni no Lietuvas.

Svētdien braucēji aizvadīs abus braucienus cīņā par uzvaru sezonas pēdējā posmā. Pēc sezonas pēdējā posma sportisti vēl piedalīsies Nāciju kausā.

Jonasam šī ir debijas sezona spēcīgajā MXGP klasē, turklāt aizvadītajā gadā viņš iedzīvojās smagā savainojumā, tāpēc šo sezonu nācās iesākt nedaudz vieglākā režīmā.

Šajā sezonā pasaules čempionātā 18 posmi, no kuriem devītais jūnijā tika aizvadīts Ķegumā, kur Jonass ieņēma 12.vietu.