Latvijas labākajiem tenisistiem kritiens pasaules rangā

Pirmdien atjaunotajā rangā Sevastova bija atrodama 18.vietā, jo notikušajā "US Open" turnīrā neizdevās aizstāvēt pērn iegūtos 780 punktus, kas tika iegūti par iekļūšanu pusfinālā. Šogad Latvijas tenisiste tika līdz trešajai kārtai, nopelnot 130 WTA ranga punktus. To pašu paveica arī Ostapenko, kura gan punktus nezaudēja, jo šādu sniegumu viņa demonstrēja arī pērn, kad sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīrā sasniedza trešo kārtu, kuru viņai ne reizi karjerā nav izdevies pārvarēt.

Tikmēr savam ranga rekordam (WTA 196.) pietuvojusies Diāna Marcikēviča, kura pakāpusies par septiņām pozīcijām, ielaužoties labāko 200 spēlētāju pulkā. Marcinkēviča šobrīd atrodama 198.vietā, bet Daniela Vismane zaudējusi 24 pozīcijas un ieņem 502.vietu. Arī "US Open" junioru turnīra dubultspēļu uzvarētāja Kamilla Bartone zaudējusi pozīcijas un jaunajā rangā noslīdējusi desmit vietas zemāk - 885.pozīcija. Par vienu vietu vairāk zaudējusi Alise Čerņecka - 1229.pozīcija (iepriekš 1218.).

Savukārt gana iespaidīgas izmaiņas notikušas pirmajā desmitā, kur ilgu laiku pirmajā vietā bijusī Naomi Osaka no Japānas, zaudējusi trīs vietas un šobrīd ieņem vien ceturto pozīciju, kamēr par pirmo raketi atkal kļuva austrāliete Ešlija Bārtija. Uz otro vietu no trešās pakāpusies čehiete Karolīna Plīškova, trešā ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura pakāpusies divas pozīcijas, bet labāko piecinieku noslēdz "US Open" desmitgades jaunākā čempione Bjanka Andresku no Kanādas. Līdz ar panākumu "US Open", Andresku veikusi lielu kāpumu rangā (iepriekš WTA 15.), kas nu jau ir viņas karjeras rekords.

Rumānijas tenisiste Simona Halepa zaudējusi divas vietas un ieņem sesto pozīciju, septītā ir čehiete Petra Kvitova, bet astotā Kiki Bertensa no Nīderlandes, abām atkāpjoties par vietu. Vienu pozīciju zaudējusi arī pieredzējusī Serēna Viljamsa no ASV, kurai "US Open" finālā neizdevās pārspēt Andresku, bet labāko desmitnieku noslēdz šveiciete Belinda Benčiča, kura pacēlusies divas pozīcijas augstāk.

Tikmēr talantīgā kanādiete Bjanka Andresku sestdien Ņujorkā triumfēja ASV atklātajā čempionātā, sarūpējot savai valstij pirmo "Grand Slam" titulu. Andresku ar rezultātu 6-3, 7-5 pārspēja titulēto amerikānieti Serēnu Viljamsu, kura Ņujorkā tikusi pie sešiem tituliem.

Dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par četrām vietām un ieņem 27.pozīciju, kamēr Sevastova zaudējusi 15 vietas un ierindojas 99.pozīcijā. Marcinkēvičai izdevies pacelties par divām vietām (254.), tikmēr Vismane zaudējusi 65 pozīcijas (711.), bet Čerņecka noslīdējusi 25 vietas zemāk (915.). Arī Bartone zaudējusi savu 1023.vietu un šobrīd atrodama 1037.pozīcijā. Tikmēr debiju dubultspēļu rangā piedzīvojusi Margarita Ignatjeva, ieņemot dalītu 1303.vietu.

Savukārt Latvijas tenisists Ernests Gulbis atjaunotajā ATP rangā zaudējis divas pozīcijas un šobrīd ieņem 125.vietu, kamēr drošā vadībā aizvien atrodas serbs Novaks Džokovičs.

Gulbis pēdējo maču aizvadīja pirms trim nedēļām, kad "US Open" turnīra kvalifikācijā viņš ar rezultātu 2-6, 1-6 piekāpās japānim Josukem Vatanukem. Pēc šī zaudējuma latvietis nevienā turnīrā vairs nav piedalījies, līdz ar to zaudētas divas ranga vietas, ieņemot 125.pozīciju.

Gana lielu kritumu piedzīvojis Mārtiņš Podžus, kurš zaudējis 47 vietas un patlaban atrodams 485.pozīcijā, kamēr Artūram Lazdiņam un Jānim Podžum 18 vietu kāpums (abi ieņem dalītu 1519.vietu). Tikmēr Mārtiņš Rocēns pakāpies par 12 vietām un ieņem dalītu 1572.vietu.

Savukārt labāko desmitniekā ar vietām apmainījušies četri tenisisti.

Pirmo trijnieku aizvien veido leģendārais trio - līderis Novaks Džokovičs no Serbijas, četrkārtējais "US Open" čempions spānis Rafaels Nadals un šveicietis Rodžers Federers. Jaunu ranga rekordu sasniedzis Nadala svētdienas pretinieks Daniils Medvedevs no Krievijas, kurš tikai šovasar debitēja labāko desmitniekā. Medvedevs samainījies vietām ar Dominiku Tīmu no Austrijas, kurš patlaban ir piektais, bet sesto pozīciju noturējis Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs. Otru vietu maiņu veikuši grieķis Stefans Cicipas un japānis Kei Nišikori - pirmais pakāpies uz septīto vietu, kamēr otrais noslīdējis uz astoto. Devīto vietu aizvien ieņem Karens Hačanovs no Krievijas, bet labāko desmitnieku noslēdz spānis Roverto Bautista-Aguts.

Jau ziņots, ka Spānijas tenisists Nadals svētdien "US Open" turnīra finālā ar rezultātu 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 sīvā cīņā uzveica krievu Medvedevu, tādējādi izcīnot savu ceturto titulu šajā čempionātā, bet kopumā tā viņam ir jau 19."Grand Slam" trofeja.

Tikmēr dubultspēļu rangā M.Podžus zaudējis 11 vietas, ieņemot 401.pozīciju, bet Gulbim izdevies pakāpties par vietu (ATP 436.). Vietas rangā zaudējuši arī Lazdiņš un J.Podžus, abiem attiecīgi ierindojoties 594. un 1025.vietā. Lazdiņš zaudējis divas vietas, bet J.Podžus 27. Rocēns saglabājis dalītu 1640.vietu, kamēr 1950.pozīciju ieņem Artūrs Kuļibaba. Viņam izdevies pacelties par 12 vietām.