Latvijas futbola izlase atkārtojusi savu lielāko zaudējumu pēc neatkarības atjaunošanas. Pirms pieciem gadiem ar 0:6 tika kapitulēts Nīderlandei.

Latvijas futbolisti, ieskaitot pārbaudes spēles, nav uzvarējuši 13 mačos pēc kārtas, šajā neveiksmju joslā piedzīvojot astoņus zaudējumus. Iepriekšējo uzvaru latvieši svinēja pērnā gada jūnijā Baltijas kausa mačā, bet starptautiskajos turnīros līdz šīm pēdējais panākums gūts 2017.gada 10.oktobrī.

Austrijas izlasē ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Marko Arnautovičs, vienu reizi precīzi bija Marsels Sabicers, Konrāds Laimers un Mihaels Gregoričs, bet ceturtā bumbu Latvijas vārtos nonāca no Pāvela Šteinbora.

Jau spēles pirmajās minūtēs aktīvs bija izlases debitants Armands Pētersons, kurš izprovocēja pārkāpumu un pats ātri tika pie dzeltenās kartītes. Spēles piektajā minūtē Latvijas vārtsargam Pāvelam Šteinboram nācās iesaistīties spēlē, viņam glābjot viesus no vārtu zaudējuma. Jau pāris minūtes vēlāk Latvija pēc kļūdas aizsardzībā ielaida vārtus - Borisam Bogdaškinam no muguras bumbu izsita austriešu futbolists un piespēlēja to Marko Arnautovičam, kurš panāca 1:0.

Austrieši turpināja dominēt, un 13.minūtē Marsels Sabicers ar izcilu tālšāvienu panāca 2:0 mājinieku labā. Austriešu apgriezieni nedaudz kritās, taču Latvija ar pirmo sitienu atbildēja vien 30.minūtē, kad mājiniekus no tuvas distances apdraudēja Oļegs Laizāns. Pirms šīs epizodes sitienu attiecība bija 11:0 laukuma saimnieku labā. Puslaika otrajā pusē kārtējo reizi Latviju glāba Šteinbors, kurš labi nospēlēja izgājienā.

Otrā puslaika ievadā, 53.minūtē, pēc Bogdaškina pārkāpuma soda laukumā uz Latvijas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. "Pendeli" devās izpildīt Arnautovičs, kurš bija nekļūdīgs un panāca 3:0. Austrija turpināja saimniekot laukumā, un 76.minūtē rezultāt tablo vēstīja jau 4:0. Pēc Štefana Ilzaknera sitiena bumbu atsitās pret vārtu stabu un pēc tam no Šteinbora muguras ieripoja vārtos.

Ar to gan austriešiem nebija gana un četras minūtes vēlāk pēc latviešu haotiskām darbībām vārtsarga laukumā, Laimers ieguva bumbu savā rīcībā un ieraidīja to tīklā. Austrieši bija neapturami un piecas minūtes pirms pamatlaika beigām vēlreiz sodīja Latviju. Bumbai atsitoties pret vārtu stabu, to savā rīcībā ieguva Grergoričs, kurš panāca jau 6:0.

Vēl šajā apakšgrupā Slovēnija savā laukumā negaidīti ar 2:0 (1:0) pārspēja Poliju. Slovēņiem vārtus guva Aljažs Struna un Andražs Šporars.

Viens duelis šajā grupā tika aizvadīts ceturtdien - šajā cīņā Izraēla mājās nospēlēja 1:1 (0:0) ar Ziemeļmaķedoniju, kas pirmdien viesosies Rīgā. Izraēliešiem vārtus guva Erans Zahavi, bet pretiniekiem izcēlās Arijans Ademi.

G apakšgrupā līdere ar 12 punktiem piecos mačos ir Polija, otrā ar deviņiem punktiem ir Austrija, astoņus punktus iekrājusi Izraēla un Slovēnija, piecus punktus guvusi Ziemeļmaķedonija, bet Latvija ir tukšā.

Antonijam Černomordijam, Pētersonam un Bogdaškinam šī bija debija izlasē. Latvijas valstsvienībā kopumā spēlējuši 302 futbolisti.

Latvijas izlase šomēnes aizvadīs vēl vienu spēli - pirmdien "Daugavas" stadionā Rīgā pret Ziemeļmaķedoniju.

Par "vienpadsmit vilkiem" dēvētā komanda kvalifikācijas ciklu iesākusi ar pieciem zaudējumiem piecās spēlēs. Martā Latvija viesos ar 1:3 piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam cienījamā mačā ar 0:2 atzina Polijas pārākumu. Nākamās divas spēles notika savā laukumā, kur tika parādīts blāvs sniegums, kā rezultātā piedzīvoti zaudējumi 0:3 pret Izraēlu un 0:5 pret Slovēniju.

Turpretī austrieši ciklu sāka ar zaudējumiem Polijai (0:1) un Izraēlai (2:4), bet pēc tam pārspēja Slovēniju (1:0) un Ziemeļmaķedoniju (4:1). Ar sešiem vārtiem šajā ciklā atzīmējies Marko Arnautovičs, kurš šogad spēlē Ķīnā.

Latvija ar Austriju spēkojusies astoņas reizes. Vienīgā uzvara tika izcīnīta 1995.gadā vienā no Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačiem. Desmit gadus vēlāk turnīrā Kiprā tika nospēlēts neizšķirti, bet pārējos sešos dueļos, tajā skaitā līdz šīm pēdējā tikšanās reizē 2011.gadā, Latvija cietusi neveiksmes.

Oktobrī Latvija savā laukumā uzņems Poliju un viesosies pie Izraēlas, bet novembrī izbraukumā tiksies ar Slovēniju un mājās duelēsies ar Austriju.

Latvijas valstsvienība Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rangā atrodas necilajā 134.vietā, Austrija ir 37.pozīcijā, bet Ziemeļmaķedonija ieņem 71.vietu.

Martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts serbu speciālists Slaviša Stojanovičs. Decembra sākumā no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.

Latvijas futbola izlases sastāvs spēlē ar Austriju:

Pāvels Šteinbors, Armands Pētersons, Antonijs Černomordijs, Kaspars Dubra, Vitālijs Maksimenko, Oļegs Laizāns (Roberts Uldriķis, 82.min.), Vladimirs Kamešs, Boriss Bogdaškins, Andrejs Cigaņiks (Roberts Savaļnieks, 66.min.), Kristers Tobers (Ritvars Rugins, 77.min.), Vladislavs Gutkovskis.