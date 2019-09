Maču no "Arēnas Rīga" tiešraidē translēja kanāls TV6.

Latvijas vienības labā vārtus guvis Jākobs Berjlunds un Kārters Eštons.

Pēc abpusējiem uzbrukumiem, vairāk pretinieku vārtus apdraudot rīdziniekiem. Perioda vidū rīdzinieki ieguva lielo vairākumu, kad pēc pirmā pārkāpuma aizturētā soda laikā vēl viens "Spartak" komandas spēlētājs pārkāpa noteikumus. Nepilna pusminūte bija vajadzīga, lai rīdzinieki realizētu vairākumu, Jākobam Berjlundam pēc teicamām Bendžamina Māršala un Dāvida Ulstrema piespēlēm ripu raidot pustukšos vārtos - 1:0.

Laikā, kad skaitliskā sastāva pārkāpuma dēļ mazākumā bija rīdzinieki, pēc teicama spēka paņēmiena pret Anatoliju Ņikoncevu pie savas zilās līnijas Sergeja Gimajeva izpildījumā, Gimajevam virsū metās vairāki "Spartak" spēlētāji, kautiņu ar Gimajevu uzsākot Jakovam Rilovam. Arī kautiņā pārāks bija Gimajevs, abiem hokejistiem saņemot pa četrām soda minūtēm.

Vairāk labu vārtu gūšanas momentu joprojām bija Rīgas "Dinamo", 16.minūtē pēc Brendona Makmilana metiena ripai tikai nedaudz aizkūleņojot garām vārtiem, un Kārteram Eštonam pēdējā brīdī paliekot bez ripas "Spartak" aizsarga darbības dēļ izgājienā vienam pret vienu viesu vārtsargu Ņikitu Bespalovu. Tomēr periods beidzās ar 1:0 mājinieku labā.

Otrais periods sākās ar bīstamu Miķeļa Rēdliha metienu pa vārtiem. Pēc tam karuselis pie viesu vārtiem vairākumā palika bez rezultāta, tāpat vēl viens vairākums. Vārtu gūšanas momenti bija, vārti izpalika. Toties "Spartak" Koltona Gilisa noraidījumu izmantoja. Rīdziniekiem gandrīz izdevās izmest ripu no savas zonas, taču Mārtiņš Karsums no zonas vidus ripu ar vārtsargam netveramu metienu raidīja vārtos - 1:1. Vārtu guvumā rezultatīva piespēle arī Kasparam Daugaviņam. Makmilans labā situācijā pārmeta pāri vārtiem. Pēc tam rīdziniekiem bija vēl divi vairākumi, no kuriem pirmajā mājinieki līdz metienam netika, bet otrajā bīstamu situāciju pie vārtiem radīja Giliss - 1:1 pēc otrā perioda.

Trešajā trešdaļā mājinieki izturēja Daniela Bērziņa noraidījumu, un septītās minūtes sākumā Makmilans no viesu zonas vidus uzmeta tieši virsū vārtsargam. 49.minūtē "Spartak" nopelnīja otro spēlē noraidījumu par sastāva pārkāpumu, un bīstami meta Uvis Balinskis. Bija vēl labi momenti abu komandu spēlētāju izpildījumā, taču pēc 60 spēlētām minūtēm uzvarētājs netika noskaidrots - 1:1.

Ilgi gan pagarinājumā nebija jāgaida līdz vārtiem. Jau tā 47.sekundē pēc Māršala un Laura Dārziņa piespēlēm Eštons cīņā ar aizsargu ar nūju vienā rokā pasita ripu garām no vārtiem iznākušajam Bespalovam, spēli beidzot ar 2:1 rīdzinieku labā.

Sezonas otrajā mačā rīdzinieki trešdien savā laukumā uzņems Ņižņijnovgorodas "Torpedo", bet trīs dienas vēlāk uzsāks savu pirmo izbraukuma sēriju, kurā tiksies ar vārtsarga Jāņa Kalniņa pārstāvēto Helsinku "Jokerit", Ņižņekamskas "Ņeftehimik" un "Spartak".

"Esam smagi strādājoša un ātra komanda. Nav iemesla teikt, ka nevaram iekļūt "play-off". Tas arī ir mūsu galvenais mērķis - pasniegt līdzjutējiem to, ko viņi ir pelnījuši. Jo īpaši pēdējās sezonās, kad komandai neveicās, viņi bija ar mums, ko ļoti augsti novērtēju," pirms nedēļas sarunā ar aģentūru LETA uzvēra Rīgas komandas uzbrucējs Koltons Gilīss.

Rīdzinieki iepriekšējā sezonā regulārajā čempionātā Rietumu konferencē bija devītie, kamēr maskavieši ieņēma septīto vietu.

Daugaviņš un Karsums "Spartak" komandu pārstāvēja arī iepriekšējā sezonā. Aprīļa beigās vienības grožus pārņēma pieredzējušais pašmāju speciālists Oļegs Znaroks, kura palīgs atkal būs Harijs Vītoliņš.

"Dinamo" ar "Spartak" komandu KHL savā starpā tikusies 28 reizes, izcīnot 16 uzvaras, no kurām 14 gūtas pamatlaikā. Iepriekšējā sezonā četrās spēlēs uzvaras un zaudējumi tika dalīti uz pusēm.

Starpsezonā Rīgas komanda zaudēja pa atslēgas spēlētājam katrā pozīcijā - karjeras citās komandās turpinās vārtsargs Timurs Biļalovs, aizsargs Metjū Majone un uzbrucējs Līnuss Videls. Tāpat no vadošajiem spēlētājiem šosezon "Dinamo" kreklā neredzēt uzbrucēju Matīasu Mitinenu un aizsargu Dmitriju Šuļeņinu.

Tiesa, Latvijas vienības rindas papildinājis iepriekšējās sezonas Vācijas augstākās līgas (DEL) labākais vārtu guvējs Jākobs Berjlunds no Zviedrijas. Komandas rindas papildinājis arī viņa tautietis un uzvārda brālis, bet ne radinieks, Kristofers Berjlunds, kurš iepriekš spēlēja savā dzimtenē. No leģionāriem pievienojies arī amerikāņu aizsargs Bens Māršals, zviedru uzbrucējs Dāvids Ulstrems, šajā pašā pozīcijā spēlējošais kanādietis Kārters Eštons, kā arī vienībā atgriezies krievu vārtsargs Maksims Tretjaks. "Dinamo" sastāvu papildinājis arī latviešu aizsargs Eduards Hugo Jansons, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja Krievijas Augstākajā līgā.

Gatavojoties 2019./2020.gada sezonai, "Dinamo" aizvadīja desmit pārbaudes spēles, kurās izcīnīja septiņas uzvaras, tajā skaitā pēdējos piecos mačos. Rīdzinieki triumfēja tradicionālajā pirmssezonas sagatavošanās turnīrā "Latvijas Dzelzceļa kausā", bet pirms tam turnīrā Sočos izcīnīja otro vietu.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm.