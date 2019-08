"Bayern" atspēlējas un grauj "Mainz 05"; viesos zaudē Dortmundes "Borussia"

Spēles rezultātu sestajā minūtē atklāja viesu spēlētājs Žans Pols Botiuss, tomēr turpinājumā Maincas klubs varēja noskatīties uz "Bayern" lielisko spēli. 30 minūtes vēlāk savu pirmos vārtus beidzot guva mājinieki, kad precīzi sita Benžamēns Pavārs, kurš tikai šajā starpsezonā pievienojās Minhenes vienībai.

45.minūtē no aptuveni 20 metru distances, sitot pāri mūrim, brīvsitienu realizēja Davids Alaba, bet nepilnas desmit minūtes vēlāk 3:1 jau panāca Ivans Perišičs. 64.minūtē no stūra sitiena izspēles bumba nonāca soda laukumā, kur lielā spēlētāju burzmā Kingslijs Komans bija acīgākais, raidot to vārtu tīklā.

Gandrīz desmit minūtes līdz pamatlaika beigām Roberts Levandovskis no soda laukuma bija nekļūdīgs, panākot jau 5:1, bet brīdi vēlāk Alfonso Deiviss burtiski iegāja ar bumbu tukšos vārtos.

"Bayern" līdz ar panākumu trijos mačos izcīnījusi divas uzvaras, bet vēl reizi spēlēts neizšķirti.

Tikmēr citā mačā Gelzenkirhenes "Schalke 04" mājās ar 3:0 (1:0) uzveica Berlīnes "Hertha", izcīnot pirmo uzvaru savā stadionā kopš šī gada janvāra.

Lauvas tiesu pārliecinošajā uzvarā nodrošināja paši viesi, kas divreiz bumbu raidīja savos vārtos. 38.minūtē to izdarīja Niklass Starks, bet desmit minūtes vēlāk to pašu atkārtoja Karims Rekiks. Savukārt 85.minūtē 3:0 panāca Džondžoijs Kenijs.

Visbeidzot favorītu lomu Berlīnē nespēja apliecināt Vācijas Superkausa ieguvēja Dortmundes "Borussia", kas ar 1:3 (1:1) piekāpās "Union".

Mājiniekus vadībā izvirzīja spēles 22.minūtē izvirzīja Mariuss Bulters, kurš pēc stūra sitiena izspēles, ieskrējis dažus metrus soda laukumā, pa zemi raidīja bumbu vārtos. "Borussia" zibenīgi atbildēja trīs minūtes vēlāk, ātrajā uzbrukumā piespēli gar vārtiem noslēdzot un rezultātu izlīdzinot spāņu uzbrucējam Pako Alkaseram - 1:1.

Otrajā puslaikā vārtus guva tikai Berlīnes futbolisti. Vispirms 50.minūtē vārtsarga atsisto bumbu ar sitienu ārpus soda laukuma vārtos nosūtīja Bulters, noformējot dubli, bet 3:1 panāca uzbrucējs Sebastians Andešons, pēc triju ātru piespēļu sērijas ar vienu bumbas pieskārienu bumbu no vārtu priekšas raidot vārtos pēc nīderlandieša Šeraldo Bekera piespēles - 3:1. "Union" tā bija pirmā uzvara čempionātā, bet Dorrtmundes klubam - pirmais zaudējums.

Svētdien Brēmenes "Werder" uzņems Augsburg", un Frankfurtes "Eintracht" - "Dusseldorf" komandu.

Pēc trim uzvarām tikpat spēlēs pirmo vietu pagaidām ieņem "Leipzig", kurai ar septiņiem punktiem seko Minhenes "Bayern", "VfL Wolfsburg" un Leverkūzenes "Bayer".