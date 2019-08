"Oleksandriya" ielozēta I apakšgrupā ar Vācijas bundeslīgas komandu "VfL Wolfsburg", Francijas vienību "Saint-Etienne" un Beļģijas klubu "Gent".

"Oleksandriya" ir iepriekšējās sezonas Ukrainas čempionāta bronzas medaļu laureāte, Volfsburgas komanda bundeslīgā bija sestā, "Saint-Etienne" Francijā ieņēma ceturto vietu, bet "Gent" Beļģijā bija piektā.

Iepriekš ceturtdien neveiksmi UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas izšķirošajā - "pay-off" - kārtā piedzīvoja Latvijas čempione "Riga". Rīdzinieku pāridarītāju - Dānijas čempioni "Kobenhavn" - B apakšgrupā gaida spēkošanās ar Ukrainas vicečempioni Kijevas "Dinamo", Zviedrijas klubu "Malmo" un Šveices vienību "Lugano". Zīmīgi, ka starp Dānijas un Malmes komandu stadioniem, braucot ar auto, ir tikai 42 kilometru atstarpe.

Tikmēr "Ventspils" kvalifikācijas trešajā kārtā apturējusī Portugāles vienība F apakšgrupā mēros spēkus ar iepriekšējās sezonas finālisti Londonas "Arsenal" no Anglijas, Frankfurtes "Eintracht" no Vācijas bundeslīgas un Lježas "Standart" no Beļģijas.

Savukārt "Ventspili" savulaik vadījušā Romāna Grigorčuka trenētā Kazahstānas čempione "Astana", kur par sporta direktoru strādā bijušais kurzemnieku stūrmanis Pols Ašvorts, L apakšgrupā tiksies ar Anglijas grandu Mančestras "United", Serbijas vicečempioni Belgradas "Partizan" un Nīderlandes vienību "Alkmaar".

Titulētākā Eiropas līgas komanda - "Sevilla" no Spānijas - tika ielozētā A apakšgrupā, kur tā cīnīsies ar Kipras vienību Nikosijas APOEL, Azerbaidžānas komandu Agdamas "Qarabag" un Luksemburgas klubu "Dudelange".

Saistoši dueļi salozēti arī E un J apakšgrupās. E grupā Itālijas A sērijas klubs Romas "Lazio" cīnīsies ar Skotijas čempioni Glāzgovas "Celtic", Francijas kausa ieguvēju "Stade Rennais" un Rumānijas komandu Klužas-Napokas CFR. Savukārt J apakšgrupā cita Itālijas galvaspilsētas komanda "AS Roma" duelēsies ar Vācijas bundeslīgas vienību Menhengladbahas "Borussia", Turcijas klubu Stambulas "Bašakšehir" un "Wolfsberger" no Austrijas.

UEFA Eiropas līgas pamatturnīrs sāksies 19.septembrī un ilgs līdz 12.decembrim, katras grupas divām labākajām komandām iekļūstot izslēgšanas turnīrā.

Pagājušajā sezonā UEFA Eiropas līgā finālā tikās divi Londonas klubi, "Chelsea" komandai ar 4:1 sagraujot "Arsenal".

Nākamās sezonas UEFA Eiropas līgas fināls notiks 27.maijā Polijas pilsētā Gdaņskā.

UEFA Eiropas līgas apakšgrupu turnīra izlozes rezultāti:

A grupa - "Sevilla" (Spānija), Nikosijas APOEL (Kipra), Agdamas "Qarabag" (Azerbaidžāna), "Dudelange" (Luksemburga);

B grupa - Kijevas "Dinamo" (Ukraina), "Kobenhavn" (Dānija), "Malmo" (Zviedrija), "Lugano" (Šveice);

C grupa - "Basel" (Šveice), "Krasnodar" (Krievija), "Getafe" (Spānija), "Trabzonspor" (Turcija);

D grupa - Lisabonas "Sporting" (Portugāle), Eindhovenas PSV (Nīderlande), Tronheimas "Rosenborg" (Norvēģija), Lincas LASK (Austrija);

E grupa - Romas "Lazio" (Itālija), Glāzgovas "Celtic" (Skotija), "Stade Rennais" (Francija), Klužas-Napokas CFR (Rumānija);

F grupa - Londonas "Arsenal" (Anglija), Frankfurtes "Eintracht" (Vācija), Lježas "Standart" (Beļģija), Gimaraišas "Vitoria" (Portugāle);

G grupa - "Porto" (Portugāle), Bernes "Young Boys" (Šveice), Roterdamas "Feyenoord" (Nīderlande), Glāzgovas "Rangers" (Skotija);

H grupa - Maskavas CSKA (Krievija), Razgradas "Ludogorets" (Bulgārija), Barselonas "Espanyol" (Spānija), Budapeštas "Ferencvaros" (Ungārija);

I grupa - "VfL Wolfsburg"(Vācija), "Gent" (Beļģijas), "Saint-Etienne" (Francija), "Oleksandriya" (Ukraina);

J grupa - "AS Roma" (Itālija), Menhengladbahas "Borussia" (Vācija), Stambulas "Bašakšehir" (Turcija), "Wolfsberger" (Austrija);

K grupa - Stambulas "Bešiktas" (Turcija), "Braga" (Portugāle), Bratislavas "Slovan" (Slovākija), Vulverhemptonas "Wanderers" (Anglija);

L grupa - Mančestras "United" (Anglija), "Astana" (Kazahstāna), Belgradas "Partizan" (Serbija), "Alkmaar" (Nīderlande).