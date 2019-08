"Riga" apstājas UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas play off kārtā

"Riga" "Skonto" stadionā atbildes spēlē guva minimālu uzvaru ar rezultātu 1:0 (0:0) pret Dānijas spēcīgo komandu "Kobenhavn". Pirmajā mačā piedzīvots zaudējums 1:3, līdz ar to divu spēļu summā rezultāts bija 2:3, tādējādi apstājoties soli no pamatturnīra.

Pašā mača sākumā uzbrukumā aizskrēja Vladimirs Kamešs un Romāns Debelko, bet saspēle soda laukumā bija neprecīza, bumbu tverot viesu vārtsargam. Brīdi vēlāk septītajā minūtē "Kobenhavn" bija iespēja izpildīt brīvsitienu no aptuveni 18 metriem, tomēr "Riga" aizsargi soda laukumā nospēlēja aktīvāk, neitralizējot bīstamo situāciju. 20.minūtē kontaktā ar pretinieku pie sava soda laukuma iekļuva Herdi Prenga, nopelnot brīdinājumu. Viņam gan paveicās, jo viesi nespēja izmantot radušos iespēju.

Turpinājumā lielāka iniciatīva piederēja mājiniekiem, kuri vairākkārt centās bumbu nogādāt pretinieku soda laukumā, tomēr lielākoties epizodes noslēdzās ar neprecīziem vai vājiem sitieniem. Puslaika otrajā pusē spēle visai bieži norisinājās laukuma vidusdaļā, līdz ar to pirmās 45 minūtes noslēdzās neizšķirti 0:0.

Otrā puslaika pirmās desmit minūtes pagāja bez ievērības cienīgiem momentiem, bet 57.minūtē pie brīdinājumiem tika Kamešs un Vjačeslavs Šarpars. Pirmā reālā vārtu gūšanas iespēja otrajā puslaikā "Kobenhavn" padevās 70.minūtē, kad pie paša soda laukuma tika nopelnīts brīvsitiens. Viesi bumbu iecentrēja soda laukumā, bet pēc sitiena ar galvu, Roberts Ozols glāba mājiniekus, nosargājot vārtus neskartus. Savukārt pretinieku vārtus 75.minūtē atslēdza Felipe Brisola, kurš pēc Oļega Laizāna piespēles, ilgi neapstrādāja bumbu un, stāvēdams uz vietas, spēcīgi sita apakšējā vārtu stūrī, panākot 1:0.

Atlikušajās minūtēs "Riga" piederēja nospiedošs pārsvars, tomēr vairāki centrējumi soda laukumā noslēdzās ar vājiem sitieniem, tos tverot vārtsargam. Mājinieki turpināja uzbrukt līdz pat fināla svilpei, tomēr rezultāts palika nemainīgs, mačā izcīnot uzvaru ar rezultātu 1:0 (0:0), tikmēr divu spēļu summā piedzīvots zaudējums ar 2:3.

"Kobenhavn" iekļuva Eiropas līgas grupu turnīrā, kur pretinieces noskaidros piektdien Monako gaidāmajā izlozē, kas norisināsies plkst.14 pēc Latvijas laika.

"Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā savā debijā nespēja gūt vārtus pret Īrijas čempioniem "Dundalk" un divu spēļu summā piedzīvoja neveiksmi "pendelēs". Tādējādi Latvijas čempione turpināja sezonu UEFA Eiropas līgā, kur vispirms apturēja Polijas čempioni Glivices "Piast", bet trešajā kārtā izslēdza Somijas spēcīgāko klubu Helsinku HJK.

Tikmēr "Kobenhavn" Čempionu līgu sāka no kvalifikācijas otrās kārtas, kurā uzvarēja Velsas čempioni "The New Saints", bet trešajā kārtā tika ciesta neveiksme pret Serbijas klubu Belgradas "Crvena Zvezda". Kopenhāgenas klubs no Čempionu līgas izkrita tikai atbildes mača pēcspēles sitienu sērijā.

"Kobenhavn" pēdējos 13 gados 12 reizes spēlējusi Eiropas klubu turnīru apakšgrupās. Kopenhāgenas vienība par Dānijas čempioni kronēta 13 reizes un valsts kausa izcīņā triumfējusi astoņas reizes. Pērn tā atgriezās Dānijas čempiones tronī, bet UEFA Eiropas līgā apstājās grupu turnīrā, apakšgrupā palaižot priekšā Sanktpēterburgas "Zeņit", Prāgas "Slavia" un Bordo "Girondins".

Eiropas klubu reitingā "Kobenhavn" ieņem 48.vietu aiz Glāzgovas "Celtic", bet priekšā Marseļas "Olympique".

Dānijas čempioni gan saņēmuši pamatīgu triecienu, jo traumas dēļ uz vairākiem mēnešiem ārpus sastāva būs senegāliešu uzbrucējs Damē N'Doje. Tāpat pāra favorītiem nevarēs palīdzēt talantīgais dāņu pussargs Jonass Vinds. Tiesa, komanda pagājušajā nedēļā par 2,25 miljoniem eiro papildinājusi sastāvu ar urugvajiešu uzbrucēju Mihaelu Santosu, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja Spānijas augstākās līgas vienībā "Leganes".

"Kobenhavn" Dānijas čempionāta jauno sezonu iesākusi ar septiņām uzvarām septiņās spēlēs. Lauvas tiesu jeb deviņus no 15 vārtiem guvuši traumētie Vinds un N'Doje.

"Riga" šosezon "Optibet" Latvijas virslīgā ir pārliecinoša turnīra līdere. Pērn vienība triumfēja gan vietējā čempionātā, gan Latvijas kausa izcīņā, šos titulus izcīnot pirmo reizi kluba neilgajā pastāvēšanas vēsturē.

Lai iekļūtu UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta. "Ventspils" ir vienīgā Latvijas komanda, kas spēlējusi Eiropas līgas grupu turnīrā.

Jau ziņots, ka "Ventspils" apstājās kvalifikācijas trešajā kārtā, "Liepāja" nepārvarēja otro kārtu, bet RFS netika pāri pirmajai kārtai.