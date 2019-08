Domenikali ""Ferrari" komandā bija laikā no 1991. līdz 2014. gadam, kas ietvēra Šūmahera uzvaras piecos pasaules čempionātos pēc kārtas.

“Viņš bija apbrīnojams braucējs, ka kļuva par pasaules čempionu kopā ar mums “Ferrari” tik daudzus gadus pēc kārtas,” Domenikali stāsta medijam Motorsport.com “Viņš nekad nav vainojis komandu nekādās problēmās.”

Domenikali intervijā atcerējās 1999. gadu, kad Šūmahers Silverstonā avarēja un salauza kāju: “Toreiz bija bremžu problēmas, kas izraisīja avāriju”. Bet es nekad neesmu dzirdējis neko negatīvu par šo atgadījumu, viņš nekad neteica, ka komanda pieļāvusi kļūdu," pirms 20 gadiem notikušais incidents spilgti apliecinājis, ka Mihaēls nekad nevainoja citus savās neveiksmēs un pirmām kārtām vainu meklēja sevī.

Cita īpašība, kas pēc Domenikli domām, spilgti raksturo septiņkārtējo F-1 pasaules čempionu esot tiekšanās pēc pilnības: “Viņš nekad nebija apmierināts,” atceras Domenikali. “Viņš vienmēr ir sīki analizējis, kā viņš un komanda varētu turpināt pilnveidoties. Viņš iepazīstināja inženierus ar idejām dažādiem slēdžiem [pie stūres], lai maksimāli izmantotu bremzēšanas līdzsvaru un visas konfigurācijas, kas tolaik šķita neticamas, bet tagad tās jau ir ieviestas praksē,” skaidroja Domenikali.

Jauns.lv jau ziņoja, ka pēc 2013. gada nogalē piedzīvotā kalnu slēpošanas negadījuma Mihaēls Šūmahers nonāca komā, jo ar galvu bija atsities pret akmeni. Mihaēls slēpošanas trasē bija devies kopā ar savu tolaik 14 gadus veco dēlu Miku. Slaveno autobraucēju no nāves, visticamāk, paglāba ķivere, kura bija sportistam galvā.

Par Šumahera atlabšanu un nākotnes plāniem netrūkst dažādas pretrunīgas informācijas, no kuras lielākā daļa ir vienkārši spekulācijas.

Cerot uz vismaz virtuālu tikšanos ar savu varoni, fani ar nepacietību gaida dokumentālo filmu "Šūmahers", kas 5. decembrī piedzīvos pirmizrādi Vācijas un Šveices kinoteātros.

Filma vēstīs par Šūmahera dzīvi, tajā būs atklātas intervijas ar sportista sievu un tēvu Rolfu. Jau kļuvis zināms, ka pats Šūmahers filmā nebūs redzams, taču viņa cienītāji tāpat ļoti gaida pirmizrādi, lai kopā vēlreiz pakavētos atmiņās par F-1 leģendas dzīvi un spilgto personību.

Mihaēls esot mainījies

Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) prezidents Žans Tods, kurš savulaik bija "Ferrari" Pirmās formulas (F-1) komandas vadītājs, ir viens no retajiem cilvēkiem, kurš tiek ielaists autosporta leģendas Mihaēla Šūmahera dzīvē. Viens no septiņkārtējā pasaules čempiona labākajiem draugiem sarunā ar Montekarlo Radio atklājis par Mihaēla atveseļošanās gaitu.

Žans Tods sarunā ar mediju bija visai emocionāls, atzīstot, ka viņa komunikācija un attiecības ar Mihaēlu Šūmaheru ir mainījušas autosporta leģendas veselības stāvokļa dēļ. Tomēr viņš atklājis, ka abi kopā Šūmaheru ģimenes mājās Šveicē noskatījušies F-1 sacīkstes.

"Es vienmēr esmu uzmanīgs savos izteikumos presei, bet tā ir taisnība. Es kopā ar Mihaēlu noskatījos sacīkstes viņa mājās Šveicē," FIA prezidents atklāja sarunā ar Montekarlo Radio.

"Mihaēls ir labākajās rokās un viņš tiek labi aprūpēts savās mājās. Viņš nav padevies un turpina cīnīties. Viņa ģimene cīnās tikpat cik viņš, bet mūsu draudzība, protams, ir kļuvusi citādāka, jo mums vienkārši komunikācija ir kļuvusi citādāka nekā tā bija agrāk," piebilst Tods.

Ceļojums uz Spāniju

Pirms vairākiem mēnešiem Šveices žurnāls "L’Illustre" pubilcēja ziņu, ka leģendārais autobraucējs tiks pārvests uz Spāniju Andračas pilsētiņu netālu no Maljorkas. Tur ģimene esot it kā iegādājusies Madrides "Real" sporta kluba prezidenta Florentino Peresa kādreizējo villu, kurā Mihaēls ar savu sievu Korīnu esot uzturējušies arī iepriekš 2013. gadā. Šādu informāciju apstiprināja arī pilsētiņas mēre Katija Ruarča, kura paziņoja, ka viss ir sagatavots leģendas uzņemšanai.

Tomēr vēlāk Šūmaheru ģimenes preses pārstāve Sabīne Kēma to noliedza un radušos nepatiesās informācijas noplūšanu novēla uz valodas barjeru komunikācijā ar Spānijas pusi. Tomēr tālākā informācija liecina, ka tā tomēr varētu būt bijusi patiesība, jo savu dzimšanas dienu Mihaēls esot sagaidījis tieši Maljorkas tuvumā.

Vācu medijs "Bunte" ziņo, ka Šūmahers Ziemassvētkus, Jauno gadu un savu 50. dzimšanas dienu, kas bija 3. janvārī nav pavadījis mājās Šveicē, bet gan Spānijā.

Vācu medija vēstītais liek domāt, ka autosporta leģendai ir kļuvis krietni labāk un atlabšanas pazīmes ir redzamas. Šūmahers ar ģimeni īpaši slimnieku transportēšanai pielāgotā lidaparātā "Bell 429 Global Ranger" bija devies uz jauno īpašumu Maljorkā, par kura iegadi jau iepriekš izskanēja runas, bet ģimenes pārstāve menedžere Sabīne Kēma to kategoriski noliedza.

Ziemassvētku, gadu miju un savu dzimšanas dienu Mihaēls ar ģimeni esot pavadījuši tieši Andračes ciematiņā uz Spānijai piederošās Maljorkas salas.

Lidaparāts no Šūmaheru rezidences blakus Ženēvas ezeram Šveicē esot izlidojis 20. decembrī un ar vienu nolaišanos degvielas uzpildes nolūkos Francijā esot sasniedzis Andrači, kur nolaidies privātā lidlaukā.

Šūmaheru ģimene savu īpašumu uz Belāru salu arhipelāgā esošās salas Vidusjūrā esot iegādājušies jau pagājušā gada jūlijā par aptuveni 30 miljoniem eiro. No īpašuma paveroties burvīgs skats uz Vidusjūru un palmām, bet teritorijā iekšā ir pat divi iespaidīgu izmēru baseini.

Kā vēsta žurnāls "Bunte" Mihaēla ierastie medicīnas darbinieki arī bija devušies uz Maljorku.

Kā apliecinājums informācijas patiesumam esot arī tas, ka Mihāla sieva Korīna, meita Džīna un dēl Miks vairākkārt tika redzēti dažādos Andračes restorānos. Turklāt 3. janvārī autosporta leģendas abi bērni esot itāļu restorānā pasūtījuši picu līdziņemšanai vairākiem cilvēkiem.

Žurnāla rīcībā esošā informācija liecina, ka Vidusjūras īpašums nekļūšot par pamata dzīvesvietu Mihaēlam, bet gan rehabilitācijas un atpūtas vieta laikā, kad Šveicē ir kārtīga ziema.

Joprojām tuvs ar ģimeni

Jau no 2000. gada kopā ar autosporta leģendu Mihaēlu Šūmaheru ir viņa menedžere, bijusī žurnāliste Sabīne Kēma, kura podkāstā "Beyond The Grid" pastāstījusi par Pirmās formulas (F-1) septiņkārtējo pasaules čempionu un viņa nevēlēšanos pēc smagā negadījuma parādīties sabiedrībā.

Sabīne Kēma populārajā autosporta podkāstā atklāja, ka, neskatoties uz šausminošo slēpošanas negadījumu un ilgstošo ārstēšanu Mihaēls joprojām ir ļoti ciešās attiecībās ar savu ģimeni un tuvākajiem draugiem. "Korīna (autobraucēja sieva) un Mihaēls bija ideāls pāris un, pēc manām domām, viņi tādi ir joprojām," uzskata ilggadējā menedžere.Kā stāsta Kēma, Mihaēls vienmēr bijis ļoti silts un atvērts cilvēks, bet pēdējā laika klusēšanai un atstumtībai ir pavisam logīsks iemesls: "Šūmahers nevēlas, lai apkārtējie viņu redz, jo tas varētu savā ziņa atņemt viņa neizsīkstošo cīņassparu un mazināt sasniegtā vērtību - vismaz atsevišķu indivīdu acīs."

Ģimene un draugi ir vitāla Šūmahera dzīves daļa, jo tie bija blakus laikos, kad viņš piedalījās sacīkstēs. Šie cilvēki palīdzēja atpūsties un neļāva nekad sajusties vienam par karjeras virsotnē. "Viņa visu laiku bijusi blakus ģimene - Korīna un bērni. Viņi vienmēr bijuši un ir joprojām ļoti tuvi. Mihaēlam izdevies saglabāt arī draugus no bērnības dienām. Piemēram Peteru Kaizeru, kurš tagad neatkāpjas ne soli no dēla Mika. Viņi abi ir tuvi draugi jau no laika, kad Mihaēls vēl brauca ar kartingiem."

Šūmahera labestība aizkustināja ne vien draugus un ģimeni, bet arī citus cilvēkus. Kēma podkāstā atklāj, ka Mihaēls bieži viņai prasījis, kad apkārtējiem ir dzimšanas dienas. Leģendārais sportists rūpējās, lai ikviens cilvēks, ar ko strādāja kopā, saņemtu dāvanas dzimšanas dienā un Ziemassvētkos. "Tas viņam bija ļoti svarīgi. Viņš zināja, ka ir ļoti prasīgs, tāpēc vēlējās vismaz šādā veidā cilvēkiem atdarīt."

Šī gada 2. janvārī (dienu pirms autsporta leģendas 50. jubilejas) Šūmahera ģimene nāca klajā ar vienu no retajiem paziņojumiem pēdējos gados. Šie vārdi šoreiz daudz izskaidroja, kāpēc viņi rīkojas tiešī tā, kā viņi dara. "Jūs varat būt droši, ka viņa aprūpe ir labākajās rokās. Mēs darām visu, kas cilvēka spēkos, lai viņam palīdzētu. Lūdzu, saprotiet, mēs rīkojamies tā, kā to vēlas Mihaēls. Lai tik sensitīva informācija kā viņa veselība, paliek privāta, kā tas ir vienmēr bijis. Tajā pašā laikā mēs pateicamies par draudzību un vēlam veselīgu un laimīgu 2019. gadu," teikts Mihaēla Šūmahera lapā publicētā ģimenes paziņojuma beigās.

Daudz spekulāciju, bet ļoti dārga ārstēšana

Pēc negadījuma Šūmahers nekavējoties tika nogādāts Grenobles slimnīcā, kur pārcieta gan neiroķirurģiskas operācijas, gan arī divas dzīvības glābšanas operācijas. Pēc negadījuma Šūmahers vairākus mēnešus pavadīja komā līdz ģimene publiska paziņoja, ka situācija uzlabojas un slavenais F-1 pilots sāk atgūt samaņu. Mihaēla ārstēšana sākotnēji tika pārcelta uz Šveices pilsētu Lozannu, bet, kad veselības stāvoklis nedaudz uzlabojās, uz ģimenes mājām pie Ženēvas ezera.

Pēc notikušā daudz konkrētas informācijas pagaidām nav bijis, jo, kā paziņojusi Mihaēla Šūmahera menedžere Sabīne Kēma, nekāda informācija par autosportista veselības stāvokli vairs netiks sniegta, lai neradītu lieku ažiotāžu un spekulācijas. “Mihaēla veselība nav publiski apspriežama informācija, un tā tas paliks. Mēs tā arī turpināsim.”

Autosporta leģendas ārstēšanā jau šodien ir iztērēti vairāk nekā 20 miljoni eiro, un summa noteikti turpina pieaugt, jo katra rehabilitācijas nedēļa mājās izmaksā teju 150 000 eiro. Šūmaheru ģimenes mājās Ženēva par septiņkārtējā pasaules čempiona veselību rūpējas 15 cilvēki komanda, kurā ietilpst ļoti profesionāli fizioterapeiti un medmāsas.

Autosporta leģendas īpašumu vērtība pirms negadījuma tika pielīdzināta 590 miljoniem eiro, tomēr skaidras naudas līdzekļu trūkums sportista sievu Korīnu pamudinājis pārdot gan privāto lidmašīnu, gan atpūtas māju Norvēģijā, gan arī citas mazāk vērtīgas lietas un īpašumus.

Esot daudz emociju

Mihaēls Šūmahers pēc "tuvo radinieku" vārdiem mājās atrodas ratiņkrēslā un vairākkārt kļuvis ļoti emocionāls: "Kad viņu ieliek ratiņkrēslā ar skatu uz kalniem un Ženēvas ezeru, viņš dažreiz raud, skatoties uz brīnišķīgo ainavu."

Iepriekš bija izskanējušas runas, ka Mihaēls spējot arī atpazīt savas sievas un bērnu balsis, kuras dzirdot, arī ik pa laikam esot izplūdis asarās.

Par leģendāro sportistu presei stāstošie divi radinieki uzskata, ka Mihaēla izrādītās emocijas vieš cerības, ka viņam laika gaitā varētu kļūt tikai labāk.

Ar emocionāliem ierakstiem sociālajos tīklos ik pa laikam izpaužas arī izcilā autobraucēja meita Džīna, kur saviem komentāriem allaž piemēro mirkļbirku #keepfighting (turpini cīnīties).

Īsi pirms pagājušās F-1 sezonas sākuma Mihaēla sieva Korīna (49), meita Džīna-Marija (21) un dēls Miks (19) publiski nāca klajā ar paziņojumu, kurā pateicas visiem ģimenes atbalstītājiem par izturību un cieņu šajā grūtajā brīdī, kurā "apkārtējie saprot viņu nevēlēšanos publiski dalīties ar informāciju šajā situācijā."

Leģendārā autosportista aģente Sabīne Kēma novērtē neskaitāmo cilvēku milzu atbalstu smagajā laikā. "Mihaēla ģimene ir pateicīga, ka cilvēki saprot viņu nevēlēšanos dalīties ar informāciju, kā notiek viņa ārstniecība. Šūmaheri savā paziņojumā pateicas par līdzjušanu šajā smagajā laikā vairāku gadu garumā," pausts aģentes paziņojumā.

Nelielā neizpratnē par notiekošo ir kādreizējais Mihaēla menedžeris Vilijs Vēbers, kurš uzskata, ka līdzjutējiem vajadzētu zināt visu, kas notiek ar viņu elku: "Manuprāt, ir skumji tas, ka Šūmahera fani visā pasaulē nevar uzzināt, kas patiesībā notiek ar viņa veselību."

Septiņkārtējā F-1 pasaules čempiona Mihaēla Šūmahera sieva pagājušā gada novembrī pēc ļoti ilga pārtraukuma medijiem ko pateica par sava vīra veselības stāvokli, kas gan atkal ir radīja pamatu jauniem pieņēmumiem.

Korīna Šūmahere pēc vairāk nekā gadu ilgas klusēšanas par autosporta leģendas veselību ir pateikusi divus teikumus, kas kvēlākajiem F-1 braucēja faniem licis sažņaugties sirdij. "Noticis ir kaut kas nopietns."

Korīnas paziņojumam presei bija vien divi teikumi: "Mūsu lēmums aizsargāt privātumu no sabiedrības tika pieņemts vienīgi Mihaēla interesēs. Mēs esam skaidri likuši noprast, ka ir noticis kaut kas ļoti nopietns."

Pirmā doma, kas nāk prātā pēc šī paziņojuma ir tāda, ka Mihaēla atlabšana nenorit ne tuvu tik labi, kā gribētos cerēt. Rodas sajūta, ka izskanējušās šausminošās versijas, ka par izcilā sportista nokļūšanu vēlreiz komā varētu būt pamatotas, tomēr vācu medijs "In Touch", Korīnas teiktajam redz arī citu iespējamo domu, proti, "nopietnais negadījums" tikpat labi varētu būt pats slēpošanas negadījums 2013. gada nogalē, kas nozīmētu, ka šobrīd Mihaēla veselība nav pasliktinājusies.

Versija par ārstēšanos ASV

Vācu žurnāla “Bravo” rīcībā pagājušā gada septembrī bija nonākusi informācija, ka Šūmahers joprojām ir ļoti novārdzis. Mihaēla ģimene tam ir izdomājusi iespējamo risinājumu: doties uz ASV.

Šūmaheru ģimenei Dalasā pieder zirgaudzētava, kuras tuvumā dzīvo kāds ASV ļoti atzīts neirologs, kurš specializējas darbā ar cilvēkiem pēc galvas smadzeņu traumām.

Dakteris Mīkss tic, ka viņš tiešām varētu palīdzēt autosporta leģendai: “Mums ir milzu pieredze ar galvas traumas guvušiem pacientiem. Iespējams, ka Eiropā nemaz nav nevienas klīnikas, kura būtu spējusi palīdzēt tik daudz gadījumos, cik mēs.”

Kā vēsta britu medijs “Mirror”, Šūmaheru ģimene tiešām tic, ka dakteris Mīkss varētu tas, kurš palīdzēs Mihaēlam atlabt un arī vides maiņa – pārcelšanās no Šveices uz ASV viņam varbūt varētu nākt par labu.

Sarāvies par 14 centimetriem?

Pērnā gada oktobrī ar visai apšaubāmu un oficiāli neapstiprinātu informāciju klajā nāca slavenā autožurnāla "Auto Bild" rumāņu versija Auto-bild.ro, ka 48 gadus vecais Šūmahers atkal esot nokļuvis komā un slavenais sportists ir pieslēgts mākslīgās elpināšanas aparātam, kā arī atrodas ārstu diennakts uzraudzībā.

Medijs ziņo arī to, ka septiņkārtējais Pirmās formulas pasaules čempions ir piedzīvojis dramatiskas ķermeņa pārmaiņas: savulaik 174 centimetrus garais sportists ir sarāvies līdz 160 centimetriem, bet viņa ķermeņa svars no kādreizējiem 74 kilogramiem ir nokritis līdz 45 kilogramiem. Pašlaik par tik šausminošiem skaitļiem ziņo vienīgi šis rumāņu medijs, tāpēc cerēsim, ka tik dramatiska situācija nav līdz galam patiesa.