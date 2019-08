Latvijas čempione "Riga" zaudē dāņiem UEFA "play off" mačā

Vienīgos vārtus rīdzinieku rindās guva Vladimirs Kamešs.

Mača ievadu aktīvāk uzsāka mājinieki, kuri jau pirmajās divās minūtēs divreiz apdraudēja rīdzinieku vārtus, tomēr veiksmīgākā kārtā rezultāts palika neizšķirts. Spēles 13.minūtē no soda laukuma spēcīgi sita Viktors Fišers, bet Roberts Ozols bija vietā, nosargājot vārtus neskartus. Tā tas nepalika uz ilgu, jo jau piecas minūtes vēlāk, Fišers tieši pie soda laukuma līnijas saņēma bumbu un spēris divus soļus raidīja to vārtu tīklā, panākot 1:0.

Atlikušajās minūtēs bumbas kontrolē dominēja mājinieki (70%), bet rīdziniekiem līdz pat 41.minūtei neizdevās uzsist pa pretinieku vārtiem. Taču Rīgas kluba cerības par pamatturnīru atgrieza nesenais jaunieguvums Kamešs, kurš 42.minūtē izrāvās līdz pretinieku vārtiem, un ar augumu nosedzis aizmugurē esošo aizsargu, raidīja bumbu vārtu stūrī, panākot neizšķirtu 1:1.

Otrajā puslaikā aktīvi spēlēt turpināja mājinieki, tomēr lielākā daļa uzbrukumu tika veidoti no laukuma sāniem, bet rīdzinieki soda laukumā centrētās bumbas sagaidīja ar ciešu aizsardzību. 56.minūtē uzbrukumā devās "Riga" spēlētājs Felipe Brisola, bet daudzsološā situācija beidzās, viņam paklūpot soda laukumā. Sešas minūtes vēlāk neveiksmīgi savā soda laukumā nospēlēja "Riga" aizsargs Stefans Paničs, kurš ar plecu pieskārās lidojošajai bumbai, tomēr tiesnesis to traktēja kā spēli ar roku, piešķirot soda sitienu un rīdzinieku vārtiem. To precīzi realizēja uzbrucējs Pieros Sotiriu, panākdams 2:1 mājinieku labā.

Rezultātu izlīdzināt spēles 72.minūtē mēģināja Oļegs Laizāns, tomēr viņa raidītā bumba atsitās pret vārtu stabu, bet desmit minūtes vēlāk bīstamu sitienu izdarīja Mohameds Darami, taču Ozols glāba "Riga" komandu. Atlikušajā laikā lielāku bumbas kontroli ieguva "Riga", tomēr ar to nepietika, lai izlīdzinātu rezultātu. Deniss Rakels divas minūtes līdz mača beigām centās apmānīt vārtsargu, cenšoties pārcelt bumbu pāri viņa galvai, tomēr neveiksmīgi. Tikmēr "Riga" uz mājām neizdevās aizvest minimālu deficītu, jo burtiski pusminūti līdz mača beigām, no tuvas distances vārtus guva Darami, panākot 3:1 un ar šādu rezultātu arī noslēdzās spēle.

Atbildes spēle notiks pēc nedēļas "Skonto" stadionā, uzvarētājai divu spēļu summā iekļūstot Eiropas līgas grupu turnīrā.

"Telia Parken" stadions uz futbola spēlēm var uzņemt vairāk nekā 38 000 skatītāju un tajā norisināsies 2020.gada Eiropas čempionāta spēles.

"Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā savā debijā nespēja gūt vārtus pret Īrijas čempioniem "Dundalk" un divu spēļu summā piedzīvoja neveiksmi "pendelēs". Tādējādi Latvijas čempione turpināja sezonu UEFA Eiropas līgā, kur vispirms apturēja Polijas čempioni Glivices "Piast", bet trešajā kārtā izslēdza Somijas spēcīgāko klubu Helsinku HJK.

Tikmēr "Kobenhavn" Čempionu līgu sāka no kvalifikācijas otrās kārtas, kurā uzvarēja Velsas čempioni "The New Saints", bet trešajā kārtā tika ciesta neveiksme pret Serbijas klubu Belgradas "Crvena Zvezda". Kopenhāgenas klubs no Čempionu līgas izkrita tikai atbildes mača pēcspēles sitienu sērijā.

"Kobenhavn" pēdējos 13 gados 12 reizes spēlējusi Eiropas klubu turnīru apakšgrupās. Kopenhāgenas vienība par Dānijas čempioni kronēta 13 reizes un valsts kausa izcīņā triumfējusi astoņas reizes. Pērn tā atgriezās Dānijas čempiones tronī, bet UEFA Eiropas līgā apstājās grupu turnīrā, apakšgrupā palaižot priekšā Sanktpēterburgas "Zeņit", Prāgas "Slavia" un Bordo "Girondins".

Eiropas klubu reitingā "Kobenhavn" ieņem 48.vietu aiz Glāzgovas "Celtic", bet priekšā Marseļas "Olympique".

Dānijas čempioni gan saņēmuši pamatīgu triecienu, jo traumas dēļ uz vairākiem mēnešiem ārpus sastāva būs senegāliešu uzbrucējs Damē N'Doje. Tāpat mača favorītiem nevarēs palīdzēt talantīgais dāņu pussargs Jonass Vinds un spāņu pussargs Peps Biels. Tiesa, komanda nule kā par 2,25 miljoniem eiro papildinājusi sastāvu ar urugvajiešu uzbrucēju Mihaelu Santosu, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja Spānijas augstākās līgas vienībā "Leganes".

"Kobenhavn" Dānijas čempionāta jauno sezonu iesākusi ar sešām uzvarām sešās spēlēs. Deviņus no 12 vārtiem guvuši traumētie Vinds un N'Doje.

"Riga" šosezon "Optibet" Latvijas virslīgā ir pārliecinoša turnīra līdere. Pērn vienība triumfēja gan vietējā čempionātā, gan Latvijas kausa izcīņā, šos titulus izcīnot pirmo reizi kluba neilgajā pastāvēšanas vēsturē.

Lai iekļūtu UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta. "Ventspils" ir vienīgā Latvijas komanda, kas spēlējusi Eiropas līgas grupu turnīrā.

Jau ziņots, ka "Ventspils" apstājās kvalifikācijas trešajā kārtā, "Liepāja" nepārvarēja otro kārtu, bet RFS netika pāri pirmajai kārtai.