Futbolists Megvairs lūdz visus soctīklos apkarot rasismu

"United" pirmdien jaunās sezonas otrajā kārtā zaudēja punktus. Mančestras vienība viesos nospēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Vulverhemptonas "Wanderers". "Sarkanajiem velniem" otrā puslaika vidū bija iespēj izraut uzvaru, taču Pogbā izpildīto 11 metru soda sitienu atvairīja Ruī Patrīsiu.

Pogbā pēc mača sociālajā vietnē "Twitter" saņēma rasistiskus apvainojumus. Kā ziņo BBC, daži tvīti ir dzēsti, kamēr daži citi vaininieki savus profilus ir izdzēsuši.

Savu neapmierinātību par notikušo pauda arī Megvairs. "Pretīgi. Sociālajiem tīkliem ir kas jādara lietas labā," vēstīja ieraksts futbolista "Twitter" profilā. "Katrs profils, kas tiek atvērts, būtu jāapstiprina ar personas apliecinošu dokumentu. Neļaujiet šiem "troļļiem" regulāri veidot jaunus profilus jūsu platformās, kas tiek izmantoti personu aizvainošanai."

Nosodījumu šādai rīcībai pauda arī pats klubs.

"Personas, kuras pauda šādus uzskatus, nepārstāv mūsu vērtības, un esam gandarīti redzēt, ka lielākā daļa mūsu līdzjutēju publiski nosoda šādu rīcību. Mančestras "United" ir nulles tolerance pret jebkāda veida rasismu un diskrimināciju. Strādāsim, lai identificētu personas, kas bija iesaistītas šajos incidentos, un pieņemtu pašas bargākās sankcijas, kas ir mūsu spēkos. Tāpat mēs aicinām sociālo tīklu uzturētājus rīkoties šādos gadījumos," paziņojis klubs.

Vairāki futbola apskatnieki gan mēļoja, ka svarīgais soda sitiens bija jāizpilda Markusam Rešfordam, kurš šīs sezonas pirmajā mačā pret Londonas "Chelsea" jau realizēja vienu "pendeli".

Tomēr pats Rešfords vairāk atbalstīja Pogbā.

"Mančestras "United" ir viena liela ģimene, un Pogbā ir daļa no tās. Uzbrūkot viņam, jūs uzbrūkat mums visiem," vēstīja futbolista paziņojums.

Tikmēr organizācija "Kick It Out", kas cīnās pret rasismu, jūlijā publicēja ziņojumu vēstot, ka kopš pagājušā gada rasisma incidenti pieauguši par 43 procentiem.

"Šādi ieraksti, kas sekoja pēc "United" spēles, tikai izgaismo to, ka tiešsaistē notiekošā diskriminācija netiek kontrolēta," atzina "Kick It Out" pārstāvji. "Bez tūlītējas darbības šajā sfērā šī gļēvulīgā rīcība turpinās augt."

Līdzīgā situācijā nonāca arī "Chelsea" spēlētājs Tamijs Abrahams, kurš pagājušajā nedēļā UEFA Superkausa spēlē nerealizēja izšķirošo soda sitienu. Taču vēlāk arī vienības galvenais treneris Frenks Lempards pauda savu viedokli, sakot, ka šādi izteikumi ir vienkārši pretīgi.

Arī Lempards pēc notikušā atgadījuma aicināja sociālos tīklus aktīvāk apkarot diskrimināciju, bet Abrahams atzina, ka viņš ar saviem darbiem vēlas apklusināt visus nīdējus.

Jau iepriekš ziņots, ka "Chelsea" klubs vienam no faniem jau piešķīra mūža diskvalifikāciju, kamēr vēl pieciem piespriesti citi soda mēri.

Savukārt daļa no Pogbā apvainotājiem savu profilus no "Twitter" jau ir izdzēsuši, bet vēl liela daļa profilu tika slēgti no kompānijas puses. "Twitter" lietošanas noteikumi paredz, ka kompānija ir tiesīga iejaukties, ja tās platformā ir publicēti cieņu aizskaroši ieraksti pret kādu no personām.