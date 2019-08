Gulbis un Sevastova saglabā vietas rangā; Ostapenko kāpums

Gulbis iepriekšējās trīs nedēļas rangā spēja pakāpties par dažām pozīcijām, tomēr pirms nedaudz vairāk nekā nedēļas neizdevās pārvarēt Monreālas ATP "Masters 1000" turnīra kvalifikācijas pirmo kārtu, līdz ar to viņš atrodams 124.pozīcijā.

Savukārt pirms Kanādā notikušā turnīra, latvietis piedalījās Meksikā notikušajā Loskabosas "ATP World Tour 250" sērijas turnīrā, nepārvarēdams pamatturnīra otro kārtu.

Tikmēr pēc aizvadītajā nedēļā notikušās ranga reorganizācijas, punktus piešķirot arī Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) turnīru zemāko kārtu dalībniekiem, otrā Latvijas rakete Mārtiņš Podžus pēc pagājušajās nedēļas 200 vietu kāpuma atjauninātajā rangā atkritis par vietu un ieņem 468.pozīciju. Latvijas tenisists aizvadītās nedēļas nogalē triumfēja ITF Pasaules tūres Košalinas M15 turnīrā.

Zīmīgi, ka M.Podžus šajā turnīrā uzvarēja arī dubultspēlēs, kurās spēkojās kopā ar savu brāli Jāni.

Tāpat rangā atrodami vēl citi Latvijas sportisti - Artūrs Lazdiņš (ATP 1549.), Jānis Podžus (ATP 1789.) un Mārtiņš Rocēns (ATP 1949.).

Nelielas izmaiņas piemeklējušas vadošo desmitnieku. Pirmajā vietā aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, kurš par nedaudz vairāk kā 4000 punktiem apsteidz Rafaelu Nadalu no Spānijas. Trešais ir šveicietis Rodžers Federers, tālāk seko Dominīks Tīms no Austrijas, bet par vietu pakāpušies japānis Kei Nišikori un Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, kuri attiecīgi ieņem piekto un sesto pozīciju. Uz septīto vietu noslīdējis grieķis Stefans Cicips, aiz kura par pozīciju pakāpies Daniils Medvedevs, sasniedzot karjeras ranga rekordu. Labāko desmitnieku noslēdz krievs Karens Hačanovs un Fabio Foņīni no Itālijas, kurš pakāpies par vietu.

Jau ziņots, ka Nadals svētdien jau piekto reizi karjerā triumfēja "Coupe Rogers" turnīrā, kas šogad tika aizvadīts Monreālā. ATP "Masters 1000" turnīra finālā spānis ar 6-3, 6-0 pieveica krievu Daniilu Medvedevu.

Aizvadītajā nedēļā reorganizāciju piedzīvoja arī dubultspēļu rangs, kurā par Latvijas pirmo raketi kļuva M.Podžus. Sportists pirmās raketes godu saglabājis arī šonedēļ, lai arī noslīdējis par piecām vietām, ieņemot 421.pozīciju. Divu vietu kritums arī Gulbim, kurš ir 440.pozīcijā, bet J.Podžus minimāli pakāpies, ieņemdams 634.vietu. Lielākais kritums - 22 vietas - Lazdiņam, kurš ierindojas 945.pozīcijā, bet Rocēns pacēlies par 11 vietām un ir dalītā 1636. pozīcijā.

Tikmēr Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā aizvien saglabājusi 11.vietu, tikmēr valsts otrā rakete Aļona Ostapenko pakāpusies par septiņām pozīcijām.

Arī aizvadītajā nedēļā Sevastova WTA rangā ieņēma 11.vietu, tomēr pašlaik viņu no labākā desmitnieka šķir 22 punkti, lai arī pirms dažām nedēļām viņai trūka vien deviņi punkti. Latvijas tenisiste aizvadītajā nedēļā piedzīvoja pārsteidzošu zaudējumu Toronto WTA "Premier 5" turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-7 (5:7), 2-6 piekāpjoties ķīnietei Šuaju Džanai.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Ostapenko no 82.vietas pakāpusies uz 75. Viņai aizvadītajā nedēļā Toronto WTA "Premier 5" turnīrā izdevās aizkļūt līdz astotdaļfinālam, nopelnot 105 WTA reitinga punktus.

Abas tenisistes šonedēļ uzsāks dalību Sinsinati WTA "Premier 5" turnīrā, kurā Sevastovai pirmā spēle paredzēta pret krievieti Svetlanu Kuzņecovu, kamēr Ostapenko spēkosies ar Jūliju Putincevu no Kazahstānas.

Divu vietu kāpumu rangā piedzīvojusi arī Diāna Marcinkēviča, kura atrodama 207.pozīcijā, bet Daniela Vismane saglabājusi 468.vietu. Karjeras rekordu rangā piedzīvojusi Kamilla Bartone, kura ieņem 868.vietu, bet Alise Čerņecka ir 1208.pozīcijā.

Savukārt ranga līderes godu pārņēmusi japāniete Naomi Osaka, kura par nepilniem 200 punktiem apsteidz šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju no Austrālijas Ešliju Bārtiju. No trešās līdz septītajai vietai izmaiņu nav. Labāko trijnieku noslēdz čehiete Karolīna Pliškova, tālāk seko rumāniete Simona Halepa un Kiki Bertensa no Nīderlandes, kamēr sesto un septīto pozīciju attiecīgi sadala Petra Kvitova no Čehijas un ukrainiete Jeļina Svitoļina. Divu vietu kāpumu veikusi Serēna Viljamsa no ASV, bet viņas tautiete Sloeina Stīvensa atkāpusies par divām pozīcijām, noslēdzot labāko desmitu. Starp abām amerikānietēm devītajā vietā aizvien atrodama Arina Sabaļenka no Baltkrievijas.

Jau ziņots, ka talantīgā kanādiešu tenisiste Bjanka Andresku svētdien kļuva par Toronto WTA "Premier 5" turnīra uzvarētāju, tiekot pie savas otras lielākās trofejas karjerā. Viņa finālā spēkojās ar Viljamsu, kura pirmā seta vidū izstājās muguras sāpju dēļ.

Tikmēr dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi vienu pozīciju, noslīdot uz 32.vietu, kamēr Sevastova vietu saglabājusi, paliekot 63.pozīcijā. Divu vietu kritums arī Marcinkēvičai, kura atjauninātajā rangā ieņem 248. pozīciju, Vismane zaudējusi 11 vietas un atrodama 644.pozīcijā. Savukārt Čerņecka zaudējusi piecas vietas, ieņemot 892. pozīciju, kamēr debiju arī dubultspēļu rangā piedzīvoja Bartone - 1019.vieta.