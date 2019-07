RFS pēdējā minūtē ielaiž vārtus un pazaudē UEFA Eiropas līgas otro kvalifikācijas kārtu

RFS atbildes mačā ar 0:2 (0:1) piekāpās Slovēnijas vienībai Ļubļanas "Olimpija", kuras rindās spēlē arī Latvijas futbolists Vitālijs Maksimenko. Tikmēr pirmajā mačā RFS viesos vien kompensācijas laikā ar 3:2 pārspēja "Olimpija" vienību.

Spēles pirmais puslaiks pagāja ļoti piesardzīgi abu komandu izpildījumā. Pirmā bīstamā epizode 23.mača minūtē padevās rīdziniekiem, kuri spēja no laukuma gala līnijas iecentrēt bumbu soda laukuma vidū, tomēr divcīņā ar pretinieku aizsargu, RFS uzbrucējs nespēja spēcīgi uzsist pa bumbu. Tikmēr četras minūtes vēlāk Darko Lemajičs, mēģinot iecentrēt bumbu soda laukumā, trāpīja pa vārtu pārliktni, bet 39.minūtē viņa tautietis Tins Vukmaničs neprecīzi sita pa vārtiem no nelielas distances. Savu labāko iespēju pirmajā puslaikā izmantoja Slovēnijas vienība, kas kompensācijas laikā vairākkārt raidot bumbu pa RFS vārtiem, ar pēdējo sitienu to spēja nogādāt vārtu tīklā, kad precīzs bija Endrī Čekiči, panākdams 1:0.

Otrais puslaiks iesākās līdzīgi, tāpat kā pirmās 45 minūtes, jo neviena no komandām nerāvās uzbrukumā un turpināja pacietīgi gaidīt savu vārtu gūšanas iespēju. Visai labā situācijā mača 55.minūtē nonāca RFS, kas no aptuveni 25 metru distance varēja izpildīt brīvsitienu. Tas padevās gana spēcīgs un precīzs, tomēr bumba atsitās pret vārtu stabu, un situācija palika nerealizēta. Atlikušajās spēles minūtēs iniciatīva piederēja Slovēnijas klubam, tomēr tas nespēja gūt savus otros līdz pat spēles pēdējai minūtei, kad kompensācijas laikā ar precīzu sitienu izcēlās Luka Menalo, panākot 2:0, kas bija pietiekoši, lai viesu komanda izslēgtu RFS no Eiropas līgas kvalifikācijas sacensībām.

Divi ielaistie vārti divu spēļu summā veidoja rezultātu 4:3 par labu "Olimpija" vienībai, kas otrajā kvalifikācijas kārtā spēkosies ar Turcijas vienību Malatjas "Yeni Malatyaspor", kura no pirmās kārtas bija brīva.

RFS šajā sezonā piedzīvoja debiju Eirokausos, jo pērn tā virslīgā guva trešo vietu. Notikušajā izlozē gan tai pretī netrāpījās tas vieglākais pretinieks, jo Maksimenko pārstāvētā "Olimpija" nesen ieguva Slovēnijas kausu, bet vietējā čempionātā tā sezonu noslēdza otrajā vietā, atpaliekot vien no pazīstamās "Maribor".

Latvijas futbolists "Olimpija" komandu pārstāv kopš pagājušā gada vasaras. Šis klubs par Slovēnijas čempionu kļuvis divas reizes - 2016. un 2018.gadā, turklāt pērn tas aizkļuva līdz UEFA Eiropas līgas atlases pēdējai kārtai, paliekot soļa attālumā no debijas grupu turnīrā.

RFS pašlaik virslīgā ieņem otro vietu, bet Slovēnijā čempionāts sāksies jūlijā.

UEFA Eiropas līgas pirmās kvalifikācijas kārtas pirmie mači notiks 11.jūlijā, bet atbildes cīņas gaidāmas 18.jūlijā. Otro atlases kārtu sasniegs komandas, kas uzvarēs divu maču summā.

Lai iekļūtu UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, ir jāpārvar četras kvalifikācijas kārtas.