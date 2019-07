Par kvalifikācijas uzvarētāju kļuva francūzis Romēns Fevrs, kurš tuvākos sekotājus apsteidza par deviņām sekundēm. Tikmēr Jonass no līdera atpalika nedaudz vairāk nekā 24 sekundes.

Jonass jau pirmajos kvalifikācijas apļos ieņēma ceturto vietu, bet vēlāk kļuva skaidrs, ka latvietis, visticamāk, šo pozīciju arī varētu nosargāt, jo pa priekšu brauca pieredzējušais pasaules čempions Tims Gajsers no Slovēnijas. Cīņā ar Gajseru latvietim daudz variantu nebija, jo slovēnis ātri vien atrāvās no Jonasa un lielākoties turējās piecu sekunžu attālumā. Tikmēr Jonasa komandas biedrs Armīns Jasikonis no Lietuvas teju vai visu braucienu turējās aiz latvieša muguras, tomēr tā arī nespēja viņu apsteigt, finišēdams vien nepilnu sekundi aiz viņa.

Šis ir labākais rezultāts, kādu Jonass līdz šim uzrādījis kvalifikācijā, bet iepriekš viņš sasniedza sesto vietu.

Āzijas Lielās balvas izcīņa notiks svētdien. Traumas dēļ MXGP klasē aizvien vēl nestartē KTM rūpnīcas komandas līderi Džefrijs Herlingss no Nīderlandes un itālis Antonio Kairoli.

MXGP klasē pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir Gajsers, kurš iekrājis 488 punktus, bet otrais ar 358 punktiem ir Kairoli, kamēr trešo vietu ar 327 punktiem ieņem Sīvers, bet Jonass ar 246 punktiem pakāpies uz astoto pozīciju.

Jonasam šī ir debijas sezona spēcīgajā MXGP klasē, turklāt aizvadītajā gadā viņš iedzīvojās smagā savainojumā, tāpēc šo sezonu nācās iesākt nedaudz vieglākā režīmā. Savukārt piektajā posmā, kas norisinājās Itālijā, Jonass pirmo reizi kāpa uz goda pjedestāla MXGP klasē, izcīnot otro vietu.

Šajā sezonā pasaules čempionātā 19 posmi, no kuriem devītais jūnijā tika aizvadīts Ķegumā, kur Jonass ieņēma 12. vietu.