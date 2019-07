Smaiļotājs Vilde izcīna ceturto vietu Eiropas U-23 čempionātā; kanoe airētājam Lagzdiņam piektā vieta

Smaiļotājs Vilde A finālā izcīnīja ceturto vietu, no līdera atpaliekot par trijām sekundēm. Tikmēr kanoe airētāju Lagzdiņu no medaļas šķīra nepilnas 0,400 sekundes, tādējādi viņš izcīnīja piekto vietu 1000 metru distances A finālā.

Tikmēr junioru smaiļotāju divnieks Nauris Tomsons/Aigars Cīrulis sestdien A finālā 1000 metru distancē ierindojās sestajā vietām, līderiem zaudējot nedaudz vairāk nekā sešas sekundes.

Savukārt junioram Jēkabam Kalendam paredzēts starts pusfināla 200 metru distancē. Šajā pašā distancē startēs arī juniore Linda Breidaka, cīnoties par vietu finālā. Tikmēr U-23 vecuma smaiļotājs Roberts Akmens startēs 200 metru pusfināla sacensībās.

Pusfināla 200 metru sacīkstes paredzētas arī kanoe junioriem Iļjam Lucenkovam un Jūlijai Gutovai.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka četras Latvijas smaiļotāju un kanoe airētāju laivas piektdien Čehijā sasniedza A finālus Eiropas junioru un U-23 čempionātā. Vispirms piektdienas rītā to 500 metru distancē paveica U-23 vecuma kanoe airētāja Gutova, kura pusfinālā savā braucienā guva trešo vietu un kā noslēdzošā no tā iekļuva A finālā, tikmēr 200 metru distancē Gutova savā priekšsacīkstes braucienā ieņēma septīto vietu, kas ļāva kvalificēties sacensību pusfinālam.

Tikmēr šajā pašā vecuma grupā un distancē Latvijas kanoe airētājs Ansis Grišāns priekšsacīkšu braucienā ieņēma otro vietu, kas viņam automātiski ļāva nokļūt A finālā. Cīņa par medaļām šajā distancē notiks svētdien.

Savukārt citiem Latvijas sportistiem Čehijā notiekošajā Eiropas junioru un U-23 čempionātā piektdienas rītā neklājās tik veiksmīgi. No pusfināliem B finālus 500 metros sasniedza U-23 vecuma smaiļotāja Laura Skukauska, kura savā braucienā bija septītā no astoņām airētājām, bet junioru konkurencē to paveica smaiļotājs Edvards Ceipe, pusfinālā būdams septītais no deviņiem dalībniekiem.

Veiksmīgāki starti padevās U-23 vecuma smaiļotājam Akmenim, kurš 200 metru distancē spēja sasniegt sacensību pusfinālu, savā braucienā paliekot trešais. Savukārt juniore Breidaka šajā distancē ieņēma septīto vietu, kas viņai garantēja dalību sacensību pusfinālā, kurā startēs arī smaiļotājs Kalenda, kurš 200 metru distancē bija sestais ātrākais.

Pusfinālus piektdienas rītā 500 metros nepārvarēja junioru smaiļotāja Santa Strode un smailīšu divnieks Margarita Oša/Reina Rituma. Tikmēr B finālam 500 metros kvalificējās smaiļotāju četrinieks - Zigmārs Cinovskis, Henrijs Horsts, Rihards Silars un Kārlis Dumpis. Šajā distancē U-23 vecuma smaiļotāji Kritaps Laube, Egīls Kalns, Kristofers Lamberts un Roberts Altmanis distanci veica kā pēdējie, līdz ar to viņiem sacensības šajā distancē noslēgušās.

Tikmēr pusfinālu 1000 metros U-23 konkurencē nepārvarēja Skukauska un kanoe airētāji Grišāns/Matīss Ozols, kā arī junioru kanoe airētāji Aleksejs Ševcovs/Jurijs Ševcovs, kuriem līdz A finālam pietrūka tikai 0,127 sekundes. Noslēgumā gan šiem sportistiem dalība 1000 metru sacensībās ir beigusies. Savukārt junioru kanoe airētājs Lučenkovs 200 metru distancē savā braucienā ieņēma otro vietu, tādējādi kvalificējoties pusfinālam.