Pagājušā gada sieviešu turnīra uzvarētāja un turnīra piektais numurs Kerbere (WTA 5.) otrajā kārtā negaidīti ar 6-2, 2-6, 1-6 piekāpās amerikānietei Lorēnai Deivisai, kura WTA rangā ieņem vien 95.vietu. Kerberei līdz ar zaudējumu nāksies šķirties no ievērojama skaita WTA ranga punktiem. Tikmēr Deivisa, iekļūdama trešajā kārtā, atkārtojusi savu šī turnīra labāko rezultātu.

Tik ātri Vimldonas čempionātā Kerbere nebija zaudējusi kopš 2013.gada.

Dāmu sacensībās pasaules ranga un arī turnīra pirmais numurs Ešlija Bārtija no Austrālijas ar 6-1, 6-3 pārspēja Alisoni van Ujtvanku no Beļģijas, kura WTA rangā atrodama 58.pozīcijā. Bārtijai šogad ir iespēja kļūt tikai par otro tenisisti vēsturē, kura vienlaikus spējusi izcīnīt uzvaras gan Francijas atklātajā čempionātā, gan prestižajā Vimbldonas turnīrā. Iepriekš to 2015.gadā paveica Serēna Viljamsa.

Tāpat pie uzvaras tikusi amerikāniete Sloeina Stīvensa (WTA 9.), kura Vimbldonā izlikta ar devīto numuru. Viņa otrās kārtas mačā ar 6-0, 6-2 sagrāva ķīnieti Jafaņu Vanu, kura ir pasaules 57.rakete. Stīvensa trešajā kārtā spēkosies ar Johannu Kontu no Lielbritānijas (WTA 18.), kura ir turnīra 19.numurs, bet otrajā mačā ar 6-3, 6-4 tika pārspēta Čehijas sportiste Kateržina Sinjakova, kura WTA rangā ieņem 38.vietu.

Citā mačā turnīra sestais numurs Petra Kvitova no Čehijas (WTA 6.) ar 7-5, 6-2 uzvarēja Francijas tenisisti Kristīnu Mladenoviču (WTA 48.), bet čempionāta 21.numurs Elisa Mertensa no Beļģijas ar 7-5, 6-0 pārliecinoši uzvarēja Moniku Nikulesku no Rumānijas, kura WTA rangā ieņem 111.vietu.

Tikmēr vīru turnīrā leģendārais šveicietis Rodžers Federers, kurš turnīrā izsēts ar otro numuru, savā otrajā turnīra mačā ar 6-1, 7-6 (7:3), 6-2 pārspēja Klārku, kurš pasaules rangā ieņem vien 169.vietu.

Šveicietis jau pašā mača sākumā pārņēma spēli savās rokās, jau otrajā geimā laužot pretinieka servi, bet seta izskaņā Federers jau bija vadībā ar 4-1. Vēl vienu breiku turnīra otrais numurs panāca sestajā geimā, bet nākamajā jau tika svinēta uzvara. Tikmēr otrajā setā neviens no tenisistiem nespēja atņemt pretinieka servi, līdz ar to tika izspēlēts taibreiks, kurā Federers trīs reizes lauza Klārka servi un beigās izcīnīja uzvaru arī otrajā setā.

Savukārt noslēdzošais sets iesākās visai līdzīgi kā pirmais, Klārkam zaudējot divas savas serves un nespējot tās atņemt pretiniekam. Tādējādi Federers kvalificējās turnīra trešajai kārtai.

Šveices tenisists Vimbldonas otrajā kārtā spēlējis jau 17 reizes, bet "Grand Slam" turnīros trešo kārtu Federers sasniedzis jau 70.reizi.

Citā mačā negaidītu zaudējumu piedzīvoja Marins Čiličs no Horvātijas (ATP 18.), kuram turnīrā piešķirts 13.numurs. Ciličs otrajā kārtā ar 4-6, 4-6, 4-6 zaudēja portugālim Žuānam Souzam, kurš ATP rangā ieņem 69.pozīciju. Zīmīgi, ka Čiličs 2017.gadā spēlēja Vimbldonas sacensību finālā.

Trešajai kārtai kvalificējās arī francūzis Žo Vilfrīds Tsonga (ATP 72.) ar 7-6 (7:4), 6-3, 6-3 pārspēja lietuvieti Ričardu Beraņķi (ATP 77.).

Tikmēr japānis Kei Niškori (ATP 7.), kuram turnīrā piešķirts astotais numurs, ar 6-4, 6-4, 6-0 pārspēja Lielbritānijas tenisistu Kemeronu Noriju, kurš ir 55.pasaules rakete. Savukārt Džons Isners (ATP 12.), kurš turnīrā izlikts ar devīto numuru, otrās kārtas mačā ar 4-6, 7-6 (7:3), 6-4, 1-6, 4-6 zaudēja Mihailam Kukuškinam no Kazahstānas, kurš ATP rangā ieņem 58.vietu.

Vimbldonas čempionāta pirmajos mačos pirmdien zaudējumus piedzīvoja Aļona Ostapenko un Ernests Gulbis, bet Anastasija Sevastova no sacensībām izstājās otrajā kārtā.

Vimbldonā tiek aizvadīts sezonas trešais no četriem "Grand Slam" turnīriem.