Līdz ar to 23 gadus vecais latvietis vienojies par visu laiku ienesīgāko līgumu valsts sporta vēsturē. Tāpat viņš ticis pie lielākā kontrakta "Mavericks" kluba vēsturē, vēsta Ziemeļamerikas mediji.

Biedriņš ir pārspēts

Iepriekš apjomīgākais līgums Latvijas sporta vēsturē piederēja nu jau bijušajam NBA basketbolistam Andrim Biedriņam, kurš 2008. gadā ar Goldensteitas Warriors vienojās par sešu gadu kontraktu 63 miljonu dolāru (55,5 miljoni eiro) vērtībā.

Porziņģa dzimtās pilsētas Liepājas šā gada budžets ir 95,9 miljoni eiro, kas nozīmē, ka basketbolists tuvākajos gados varētu nopelnīt krietni vairāk. Piedevām iepriekš minētie aptuveni 139 miljoni eiro ir summa, ko Kristaps varētu saņemt tikai par basketbola spēlēšanu, bet viņam ir arī reklāmas līgumi ar dažādiem uzņēmumiem, no kuriem iespaidīgākais – vairāku miljonu līgums ar sporta apģērbu ražotāju adidas. Porziņģis, kam ir 23 gadi, pašlaik ir pilnībā atlabis no smagas ceļgala traumas, ko viņš guva pagājušā gada februārī. Šogad janvārī ievērojamā maiņas darījumā no Ņujorkas Knicks viņš nokļuva Mavericks komandā.

Daudz traku maksājumu

Visi basketbolisti, kuri pārstāv amerikāņu klubus (čempionvienība Toronto Raptors ir vienīgais ne Amerikas klubs NBA, un tajā nodokļu sistēma ir krietni atšķirīga), tiek aplikti ar ASV federālo nodokli, atšķirīgiem štatu nodokļiem, nodokli pretiniekiem, tāpat atlētiem jāveic iemaksas apdrošināšanas un pensiju fondos, jāsedz aģentu honorāri un vēl dažas nelielas papildu izmaksas.

Katram ASV štatam ir savs nodokļu slogs, kas svārstās no 13,3 procentiem Kalifornijā (Losandželosas Lakers, Losandželosas Clippers, Goldensteitas Warriors, Sakramento Kings) līdz nullei. Bez štata nodokļa ir Teksasa (Dalasas Mavericks, Hjūstonas Rockets, Sanantonio Spurs), Florida (Maiami Heat, Orlando Magic). Šajā ziņā Kristaps Porziņģis (tāpat arī Dāvis Bertāns) ir pamatīgs ieguvējs, jo abu vienības bāzējas tieši Teksasā. Būtiski naudas ietaupīšanā ir arī tas, kur tiek aizvadītas izbraukumu spēles, jo katrs ceļojums uz citu štatu liek tur maksāt nodokli pretiniekiem jeb jock tax. Jo pretinieku štatā lielāks nodoklis, jo lielāka summa jāmaksā. Līdz ar to mazāk patīkami spēlēt

Kalifornijā, bet lielāks prieks Teksasā un Floridā.

Nākamie izdevumi ir Escrow fonds jeb pārskaitījums uz NBA apdrošināšanas fondu, kas gan daļēji vai varbūt pilnībā tiks atmaksāts spēlētājiem atpakaļ. Šeit ik sezonu tiek iemaksāti desmit procenti algas, bet aptuveni puse ik sezonu arī „atnāk” atpakaļ.

Porziņģis šovasar cītīgi trenējas, lai ne vien tiktu pie iespaidīga līguma, bet arī spētu to pilnvērtīgi atstrādāt. (Foto: Instagram @kporzee )

NBA basketbolisti vidēji aptuveni trīs procentus (vairumā gadījumu nedaudz mazāk) savas algas atskaita aģentiem. Kristapa gadījumā nauda paliek ģimenē, jo viņa aģents ir brālis Jānis Porziņģis. Neliela summa (18 tūkstoši ASV dolāru) tiek iemaksāta arī pensiju fondā. Šīs izmaksas lielā mērā arī veido visu summu, ko spēlētāji spiesti nomaksāt no sava iespaidīgā algas čeka.

Paliek vairāk par pusi

Iespējams, precīzāko aprēķinu, cik jāmaksā nodokļos, veicis Ziemeļamerikas vadošais sporta medijs ESPN, kas izskaitļojis, ka 2017. gadā Džeimss Hārdens, kas pārstāv Teksasā bāzēto Rockets komandu, saņēmis 53,51 procentu no savā algas čekā norādītās summas. Šis procents varētu būtu gana tuvu arī tai summai, pie kādas varētu tikt Kristaps. Hārdens no 28,3 miljoniem ASV dolāru 39,53 procentus samaksāja nodokļos (nedaudz vairāk nekā 11,2 miljonus ASV dolāru), 2,83 miljonus iemaksāja apdrošināšanas fondā, bet nepilnus 809 tūkstošus dolāru atdeva aģentam. Kopumā 2018. gada sezonas NBA regulārās sezonas vērtīgākais spēlētājs „uz rokas” saņēma vairāk nekā 15,14 miljonus ASV dolāru. Lieki piebilst, ka Teksasā spēlējošiem basketbolistiem patieso ieņēmumu procents no kopējā algas čeka ir krietni lielāks nekā daudzviet citur.

Lai arī incidents pie naktskluba Liepājā Kristapam neesot atstājis paliekošas sekas, vēl vairākas nedēļas pēc tā uz mūsu basketbola zvaigznes rokas redzama īpaša saite. (Foto: Instagram @kporzee )

Ņemot vērā aptuveno aprēķinu, kas gan, visticamāk, nebūs pilnīgi precīzs, Porziņģis no visiem 158 miljoniem dolāru piecos gados kopumā varētu saņemt 84,53 miljonus dolāru (74,3 miljoni eiro) jeb 16,9 miljonus dolāru (14,85 miljoni eiro) vidēji vienas sezonas laikā, kas tomēr „uz rokas” veidos nedaudz mazāku summu nekā viņa dzimtās Liepājas gada budžets.

Knicks Porziņģi izvēlējās 2015. gada NBA draftā ar kopējo ceturto numuru. Līdz šim viņš savas NBA karjeras laikā 186 spēlēs vidēji guvis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu. 2017./2018. gada sezonā viņš 48 spēlēs caurmērā guva 22,7 punktus, izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,4 metienus.