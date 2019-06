Latvijas U-19 basketbola izlase ar zaudējumu uzsāk dalību Pasaules kausā

Latvijas U-19 basketbola izlase savā pirmajā Pasaules kausa spēlē ar 79:93 (17:22, 20:22, 12:24, 25:30) piedzīvoja negaidīti pārliecinošu zaudējumu pret Mali vienaudžiem, kas pērn triumfēja Āfrikas U-18 meistarsacīkstēs.

Rezultatīvākais Latvijas izlases rindās ar 21 punktu un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Artūrs Kurucs, bet vēl 13 guva Anrijs Miška. Savukārt Dāvids Vīksne iemeta deviņus punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas.

Spēles pirmā ceturtdaļa pagāja līdzīgi, tomēr pirmā ceturtdaļa noslēdzās par labu Mali 22:17. Spēles rezultāts diži nemainījās arī otrā puslaika vidū, kad pagājušā gada Āfrikas čempioni panāca 33:28. Latvieši ceturtdaļas izskaņā centās pietuvoties pretiniekiem, tomēr neveiksmīgi un pirmais puslaiks noslēdzās par labu Mali izlasei ar 44:37.

Trešā ceturtdaļa latviešiem izvērtās vēl nepatīkamāka, jo pēc piecām aizvadītām minūtēm Mali bija guvusi vairāk nekā 15 punktus, kamēr Latvijas izlase guva vien septiņus. Līdz ar to rezultāts uz tablo vēstīja 60:44. Ceturtdaļas turpinājumā Latvijas izlasei pagalam nevedās ar metienu realizāciju, bet aizvadītajās desmit minūtēs tika gūti vien 12 punkti, kamēr Mali iemeta divreiz vairāk un pirms noslēdzošās ceturtdaļas bija vadībā ar 68:49.

Noslēdzošajā ceturtdaļā latvieši krietni sasparojās un pēc piecām aizvadītām minūtēs spēja samazināt Mali 20 punktu pārsvaru vien līdz astoņiem, tomēr pēdējās četrās ceturtdaļas minūtēs abas komandas jau bija sakrājušas piezīmju normu, un to veiksmīgāk spēja izmantot pretinieki - divas minūtes līdz mača noslēgumam panākot jau 18 punktu pārsvaru ar 89:71. Latvijas izlase beigās gan nedaudz sadeldēja lielo starpību, bet ar to bija par maz, lai gūtu uzvaru. Līdz ar to pirmajā spēlē piedzīvots zaudējums ar 79:93.

Svētdien Artūra Visocka-Rubeņa trenētie Latvijas jaunie basketbolisti tiksies ar Austrāliju, bet otrdien būs mačs ar Kanādu.

B apakšgrupas komandas pēc viena apļa turnīra astotdaļfinālā tiksies ar kādu no A apakšgrupas izlasēm - ASV, Lietuvu, Senegālu vai Jaunzēlandi. Tikmēr C apakšgrupā cīnās Argentīna, Grieķija, Filipīnas un Krievija, bet D apakšgrupā mačus aizvadīs Ķīna, Puertoriko, Serbija un Francija.

Latvijas juniori tiesības spēlēt Pasaules kausa izcīņā ieguva, pērn izcīnot otro vietu Eiropas U-18 čempionātā.

Gatavojoties Pasaules kausa izcīņai, latvieši aizvadīja septiņas pārbaudes spēles, kurās izcīnīja divas uzvaras. Vispirms divreiz tika atzīts Krievijas pārākums (66:74 un 95:97), pēc tam pret Lietuvu piedzīvota neveiksme (72:75) un izcīnīta uzvara (84:82), bet turpinājumā piedzīvoti zaudējumi Austrālijai (61:85) un Igaunijas U-20 izlasei (60:69). Noslēdzot gatavošanas Pasaules kausam, Latvija pārspēja vienaudžus no Ķīnas (94:76).

Jau ziņots, ka U-19 izlasei pasaules kausā nevarēs palīdzēt viens no tās potenciālajiem līderiem Artūrs Žagars, kuram rudenī tika veikta potītes operācija. Tiesa, valstsvienībai talkā devusies liela daļa no pērn sudrabu izcīnījušās komandas.

Puiši par pasaules čempionāta godalgām cīnās Iraklijā, kas atrodas uz Krētas salas. Turnīrs norisināsies līdz 7.jūlijam.

U-19 Pasaules kausa izcīņā puišu konkurencē Latvija būs pārstāvēta trešo reizi. 1999.gadā tika izcīnīta devītā vieta, bet 2011.gadā Rīgā - desmitā pozīcija.

Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kuras jauniešu komandas šovasar piedalīsies U-19 Pasaules kausa izcīņā gan puišu, gan meiteņu konkurencē, kā arī Eiropas čempionātu A divīzijās visās sešās grupās.

Latvijas U-19 vīriešu basketbola izlases kandidāti:

Ojārs Bērziņš (Mursijas UCAM, Spānija), Rodrigo Būmeisters ("Jēkabpils"/"SMSCredit.lv"), Artūrs Kurucs (Vitorijas "Kirolbet Baskonia", Spānija), Valters Vēveris, Armands Berķis (abi - Andoras "Morabanc", Spānija), Dāvids Vīksne ("Ventspils"), Adrians Šnipke, Edvards Mežulis (abi - "Latvijas Universitāte"), Oskars Hlebovickis ("Jūrmala"/"Betsafe"), Anrijs Miška (Salamankas "Tormes", Spānija), Mārcis Šteinbergs (Grankanārijas "Herbalife", Spānija / "Ogre"), Ričards Vitoļskis ("Ventspils Augstskola").