43 Foto Mirkļi no Eiropas čempionāta spēles starp Latvijas un Lielbritānijas basketbolistēm +39

Latvijas valstsvienība savā pirmajā čempionāta spēlē ar 60:74 (17:24, 17:22, 24:10,11:9) piekāpās Lielbritānijas izlasei. Mājiniecēm rezultatīvākā ar 17 punktiem bija Elīna Dikeulaka, kura izcīnīja arī 11 atlēkušās bumbas un pievienoja septiņas rezultatīvas piespēles, bet 14 un 11 punktus attiecīgi pievienoja Paula Strautmane un Zenta Meļņika. Lielbritānijas rindās visvairāk punktus guva Joanna Līdhema, kuras kontā 24 punkti. Tikmēr traumu pirmajā ceturtdaļā guva viena no Latvijas izlases līderēm Kristīne Vītola, kura maču neturpināja, turklāt vēlāk pārvietojās vien ar kruķu palīdzību.

Spēli aktīvi iesāka latvietes, gūstot pirmos četrus spēles punktus, bet sākumsastāvā nākusī Kate Krēsliņa vien divu minūšu laikā nopelnīja trīs piezīmes un tika nomainīta. Lielbritānijas izlase spēles turpinājumā veica astoņu punktu atrāvienu, panākot 8:4, bet pēc vairākiem neprecīziem pretinieču uzbrukumiem ar pirmajiem punktiem spēlē izcēlās P.Strautmane.

Ceturtdaļas vidū Lielbritānijai izdevās pārtvert bumbu, pārvēršot to divos punktos, bet teju minūti vēlāk ar precīzu tālmetienu Dikeulaka panāca 9:10. Tas gan daudz Latvijas izlasei nelīdzēja, jo pretinieces turpināja precīzi uzbrukt un jau mazāk nekā trīs minūtes līdz ceturtdaļas beigām viņas bija vadībā ar 19:11. Komandas galvenais treneris Mārtiņš Zībarts paņēma minūtes pārtraukumu, pēc kura latvietes spēja samazināt rezultāta starpību līdz -4, panākot 15:19. Tomēr pretinieces atkal atbildēja vairākiem precīziem uzbrukumiem un pēc pirmajām desmit minūtēm nonāca vadībā ar 24:17.

Otro puslaiku ar diviem gūtiem punktiem iesāka Lielbritānija, kas nākamajā uzbrukumā arī spēja pārtvert pretinieču piespēli. Lai kā arī latvietes mēģinātu, turpmākajās trijās minūtēs viņas nespēja gūt nevienu grozu, kamēr pretinieces panāca 28:19. Spēles turpinājumā Lielbritānija pēc katriem Latvijas izlases gūtajiem punktiem spēja atbildēt ar to pašu un lielāko daļu laika latvietes atradās iedzinējos ar aptuveni desmit punktiem, bet priekšpēdējā puslaika minūtē izdevās pietuvoties vairs tikai līdz pieciem punktiem.

Puslaika noslēgumā Latvija bija uz viļņa, turklāt Strautmane 47 sekundes pirms beigām ar trejaci panāca tikai 39:41, ar šādu rezultātu komandām arī dodoties lielajā atpūtā. Pirmajā ceturtdaļā laukumā devās arī Digna Strautmane, tādējādi debitējot Eiropas čempionātos.

Trešā ceturtdaļa iesākās ar soda metieniem abos laukuma galos, savukārt pusminūti vēlāk pēc Dikeulakas tālmetiena bumbu zem groza noķēra Meļņika, kura panāca 43:47. Īsi pēc tam Lielbritānijas izlase nopelnīja nesportisko piezīmi, un Latvija šo iespēju izmantoja, gūstot trīs punktus. Vienu brīdi tablo vēstīja neizšķirtu 47:47, tomēr pretinieces savu neveiksmju sēriju pārtrauca ar diviem precīziem tālmetieniem un pustālo metienu, panākot 55:47. Latvietes mača turpinājumā vairākas minūtes nesekmīgi uzbruka grozam, kamēr pretinieces vairākkārt precīzi meta no distances, panākot 61:47.

Trīs minūtes līdz ceturtdaļas beigām laukumā devās Laura Ikstena, kurai tā bija debija valstsvienības rindās oficiālajās spēlēs. Savukārt trešā ceturtdaļa noslēdzās ar rezultātu 65:49 par labu Lielbritānijas izlasei. Noslēdzošā ceturtdaļa iesākās ar Krēsliņas precīzu tālmetienu, bet pēc divām nospēlētām minūtēm latvietes rezultāta starpību bija samazinājušas līdz -13. Savukārt pusotru minūti vēlāk Lielbritānija panāca jau 70:52. Tāds pavērsiens lika Zībartam paņemt minūtes pārtraukumu, pēc kura latvietes sasparojās, likdamas pretiniecēm nopelnīt divus sodus pēc kārtas. Tas gan spēles turpinājumā lielu pienesumu nedeva, jo viesu spēlētājas turpināja precīzi uzbrukt no distances, tādējādi neatļaujot pietuvoties Latvijas izlasei.

Pretinieces, turpinot spēlēt aktīvu basketbolu, piespieda latvietes bieži kļūdīties, kas Latvijas izlasei nedeva daudz iespēju gūt punktus. Arī viesu komanda vairs neuzbruka ar tik lielu precizitāti, tomēr iekrātais pārsvars Lielbritānijai ļāva noslēgt spēli ar drošu uzvaru - 74:60. Vēlāk ceturtdien A grupas ietvaros plkst.21 Rīgā savstarpēju maču aizvadīs pašreizējā Eiropas čempione Spānija un Ukraina. Nākamajā mačā piektdien latvietes plkst.18.30 spēkosies ar Ukrainu, bet noslēdzošā grupu turnīra spēle būs svētdien plkst.18.30 pret Eiropas čempioni Spāniju. Apakšgrupu uzvarētājas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas pirmdien savstarpējā spēlē noskaidros vēl divas ceturtdaļfināla dalībnieces.

Sarkanbaltsarkano karogu Eiropas čempionātā pārstāv Elīna Dikeulaka, Ilze Jākobsone, Ieva Pulvere, Kate Krēsliņa, Aija Brumermane, Karlīne Pilābere, Kristīne Vītola, Laura Ikstena, Digna Strautmane, Paula Strautmane, Lūize Šepte un Zenta Meļņika. Ikstenai, Šeptei un D.Strautmanei šī ir debija Eiropas čempionātā. Tiesa, D.Strautmane pērn pārstāvēja Latviju Pasaules kausa izcīņā.

Ar vislielāko pieredzi šajā izlasē ir Brumermane, kurai šis ir sestais Eiropas čempionāts karjerā. Viņa, tāpat kā Dikeulaka, spēlējusi arī 2008.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs un 2018.gada Pasaules kausa izcīņā. Kā zināms, Latvijas izlasei šajā čempionātā nevar palīdzēt Kitija Laksa, kurai ir ilgstošs rehabilitācijas process pēc rudenī gūtās smagās traumas, kā arī personīgu iemeslu dēļ nespēlē Anete Šteinberga. Līdz pēdējam starp kandidātēm bija arī Aija Putniņa, taču viņai neizdevās izdziedēt savainojumu, kā rezultātā Latvija palika bez vēl vienas no potenciālajām līderēm. Pēc pilsonības nepiešķiršanas no pretendentēm spēlēšanai valstsvienībā tika atskaitīta amerikāniete Šeja Pedija.

Zībarts: "Pieļāvām smagas kļūdas"

Lai arī Latvijas sieviešu basketbola izlasi pirmajā Eiropas čempionāta mačā pret Lielbritāniju jau sākumā piemeklējušas sastāva problēmas, tā pielāgojusies šai situācijai, taču turpinājumā nav iemetusi svarīgus soda metienus un pieļāvusi smagas kļūdas, pēc cīņas atzina komandas galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

Mačs Latvijai neiesākās labvēlīgi, jo trīs piezīmes jau pirmajās divās minūtēs sapelnīja Kate Krēsliņa, bet traumā iedzīvojās Kristīne Vītola, kurai šis turnīrs varētu būt beidzies jau pēc piecām nospēlētām minūtēm.

"Krēsliņas piezīmes bija liels trieciens spēles sākumā. Pēc tam pielāgojāmies spēlēt ar tādu sastāvu, kāds mums bija palicis, taču turpinājumā neiemetām svarīgus soda metienus un pieļāvām smagas kļūdas. Ja pēdējā ceturtdaļā no kļūdām nezaudējām nevienu punktu, trešajā ceturksnī šādās situācijās ielaidām jau 12," pēcspēles preses konferencē atzina Zībarts.

"Spēlējam ar tiem resursiem, kas mums ir. Cenšamies izmantot katras spēlētājas stiprās puses. Brīžiem tas izdevās labāk, brīžiem nē. Pozitīvi bija tas, ka pēc pirmajiem lielajiem mīnusiem atspēlējāmies un cīnījāmies līdz beigām. Otrā puslaika sākumā pēc divām kļūdām ņēmām minūtes pārtraukumu, taču līdz galam viss neizdevās," norādīja treneris. "Spēles plānā uzsvērām, ka viņām ir tālmetieni no vietas. Tomēr viņu līderes pierādīja, kāpēc spēlē WNBA un Eirolīgā. Arī Ukraina izpildīs daudz tālmetienu, viņas uz to paļaujas. Domāsim, kā mēs varam ar komandas aizsardzību viņas apturēt. Mēs mēģināsim visus variantus, kas ir mūsu rīcībā."

Vītolas traumai vēl tiks veiktas padziļinātas pārbaudes, tomēr televīzijas kanālā TV6 tika ziņots, ka viņai ir savainots kājas ikrs.

"Domāju, ka no šīs spēles daudz ko iemācījāmies. Mums ir jāspēlē daudz agresīvāk. Bija pārāk daudz kļūdu, kamēr pretiniecēm bija labas metējas. Zinājām, uz ko koncentrēties. Mums vēl ir divas spēles priekšā," tikmēr sacīja Latvijas izlases basketboliste Elīna Dikeulaka. Savukārt Lielbritānijas valstsvienības galvenais treneris Hosē Marija Buketa norādīja, ka uzvaras atslēga bija spēle aizsardzībā.

"Kad otrajā ceturtdaļā zaudējām koncentrēšanos, pretinieces pierādīja, ka ir laba komanda. Domāju, atslēga bija mūsu spēle aizsardzība. Realizējām savu spēles plānu. Latvija ļoti ilgi spēlē kopā, kā arī vairākas spēlētājas ir no vienas komandas. Bija ļoti grūti koncentrēties tikai uz vienu stipro pusi. Domāju, Latvija ir ļoti pieredzējusi komanda," pauda Buketa.

Nākamajā A grupas mačā piektdien latvietes plkst.18.30 spēkosies ar Ukrainu, bet noslēdzošā grupu turnīra spēle būs svētdien plkst.18.30 pret Eiropas čempioni Spāniju. Apakšgrupu uzvarētājas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas pirmdien savstarpējā spēlē noskaidros vēl divas ceturtdaļfināla dalībnieces.

Meļņika: "Neizdevās apturēt pretinieču tālmetienus un centra spēlētājas"

Pretinieces izšķiroši pārsvaru guva trešajā ceturtdaļā, kad veica 16 punktu izrāvienu, bet kopumā šajā spēles nogrieznī no latviešu kļūdām iemeta 12 punktus. "Mūsu plāns nenostrādāja un nedarījām to, ko treneris gribēja. Tāpēc arī viņām tie trīspunktnieki ielidoja iekšā. Tas arī bija mūsu uzdevums - neitralizēt tālmetienus un nosegt viņu centra spēlētājas. Viena daudz neiemeta, bet otrai izdevās gūt diezgan daudz punktu. It īpaši spēle negāja otrā puslaika sākumā," stāstīja Meļņika.

Viņa nepiedalījās pēdējā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta, kam par iemeslu bija medicīniska procedūra acij. "Nebija nekā dramatiska. Vienkārši ar lāzeru acī ielaida, nebija nekādas operācijas. Tas manā gatavībā neko neizmaina, jūtos labi," pauda Meļņika.

Grieķijā uzaugušajai basketbolistei pērn traumas dēļ Pasaules kausa izcīņa gāja secen, bet uz Eiropas meistarsacīkstēm viņa ir ierindā. "Sajūtas pārstāvēt Latvija ir lieliskas, trūkst vārdu, lai to aprakstītu. Es te piedzimu, Latvija man ir daudz devusi. Treneri un komandas biedrenes man tic, tā ir man kā ģimene," uzsvēra Meļņika.