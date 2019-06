Latvijas delegācijas karognesējs Eiropas spēļu atklāšanas ceremonijā būs džudists Borodavko

Eiropas spēles Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā risināsies no 21. līdz 30.jūnijam, kurā piedalīsies 50 kontinenta valstu labākie vasaras sporta veidu pārstāvji.

Trešdien par delegācijas karognesēju tika nosaukts Borodavko, kurš piedalījies trīs olimpiskajās spēlēs. Viņš ir trīskārtējs Eiropas čempionātu bronzas medaļu laureāts. Sportistu par karognesēju izraudzījās Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas komandas "Minska 2019" vadība, sportisti un treneri.

LOK ģenerālsekretārs un Latvijas komandas "Minska 2019" delegācijas vadītājs Žoržs Tikmers atzina, ka Eiropas spēles ir ambiciozs projekts ar potenciālu nākotnē kļūt par vienu no svarīgākajiem kompleksajiem sporta forumiem kontinentā. "Eiropas spēles ir mērķtiecīga darba rezultāts, līdzīgi kā mūsu Latvijas komanda. Sastāvā ir iekļauti vieni no labākajiem un pieredzējušajiem Latvijas sportistiem, kā arī talantīgākie no juniora vecuma atlētiem, kuri noteikti nākotnē papildinās Latvijas olimpiskās komandas rindas. Viens no šādiem pieredzējušākajiem līderiem ir Borodavko - Latvijas karognesējs atklāšanas ceremonijā, kurš sevi ir apliecinājis kā talantīgu, neatlaidīgu un profesionālu sportistu."

Latvijas delegācijā Minskā gaidāmajās otrajās Eiropas spēlēs iekļauti 52 sportisti, kuri startēs 13 sporta veidos.

Viskuplāk valsts Minskā būs pārstāvēta vieglatlētikā, kur Eiropas izlašu komandu sacensībās Latvija piedalīsies ar pilnu vienību - 15 sportistu sastāvā, kā arī ar sešiem rezervistiem. Pirmajās Eiropas spēlēs Baku 2015.gadā, Latvijas izlases komanda vieglatlētikā nepiedalījās, jo toreiz noritēja Eiropas komandu čempionāta zemākās jeb trešās līgas sacensības ar 14 valstu līdzdalību.

Latvija otrajās Eiropas spēlēs piedalīsies arī ar divām 3x3 basketbola komandām sievietēm un vīriešiem. Pieci sportisti būs pārstāvēti kanoe sacensībās, četri startēs šosejas riteņbraukšanā, pa trīs piedalīsies boksa turnīrā un cīņā, divi pārstāvji būs arī šaušanas sacensībās, bet pa vienam sportistam no Latvijas būs badmintona, džudo, karatē, loka šaušanas, sambo un vingrošanas sacensībās.

Eiropas spēles ir starptautiskas kompleksas sacensības, kuras tiek organizētas reizi četros gados un tajās piedalās sportisti no visa kontinenta. Otrajās Eiropas spēlēs Minskā sacensību programmā ir iekļauti 15 sporta veidu 23 disciplīnas - badmintons, 3x3 basketbols, bokss, cīņa, riteņbraukšana, vingrošana, kanoe, džudo, karatē, vieglatlētika, sambo, loka šaušana, šaušana, galda teniss un pludmales futbols. Astoņos sporta veidos (loka šaušanā, vieglatlētikā, badmintonā, šosejas riteņbraukšanā, džudo, karatē, šaušanā un galda tenisā) šajās sacensībās noritēs arī kvalifikācija 2020.gada Tokijas olimpiskajām spēlēm, bet divos sporta veidos - boksā un džudo - tiks noskaidroti arī labākie Eiropas čempionāta ietvaros. Sacensībās Minskā piedalīsies vairāk nekā 4000 atlētu no 50 Eiropas valstīm.

Pirmās Eiropas spēles 2015.gadā notika Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku. Latvijas delegācijas sastāvā bija iekļauti 65 sportisti un Latvija šajās spēlēs izcīnīja vienu zelta medaļu pludmales volejbolā un bronzas godalgu cīņas sportā. Par čempioniem kļuva Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža, bet Anastasija Grigorjeva izcīnīja bronzu.

Latvijas komandas "Minska 2019" sportistu sastāvs:

Ieva Pope (badmintots), Ligita Līga Golovko, Felicita Liepiņa-Liepa, Laura Okuņeva, Anete Blūma, Armands Seņkāns, Armands Ginters, Mārtiņš Šteinbergs, Roberts Pāže (visi - 3x3 basketbols), Mihails Pavlovs, Genādijs Merkulovs, Evanders Servuts (visi - bokss), Anastasija Grigorjeva, Karalina Tjapko, Dmitrijs Mihailovs (visi - cīņa), Jevgeņijs Borodavo (džudo), Maruta Aldiņa, Aleksejs Rumjancevs, Roberts Lagzdiņš, Aivis Tints, Gatis Pranks (visi - kanoe airēšana), Kalvis Kalniņš (karatē), Jānis Bružis (loka šaušana), Māris Bogdanovičs, Aleksejs Saramotins, Andris Vosekalns, Kristers Ansons (riteņbraukšana), Viktors Reško (sambo), Agate Rašmane, Lauris Strautmanis (abi - šaušana), Sindija Bukša, Paula Sprudzāne, Madara Palameika, Lauma Grīva, Patrīcija Sarmule, Marija Medvedeva, Līga Velvere, Gunta Vaičule, Elvijs Misāns, Kristaps Sietiņš, Rihards Bremze, Austris Karpinskis, Aleksandrs Kucs, Dmitrijs Jurkevičs, Jānis Leitis, Ilona Dramačonoka, Daniels Bambāls, Iļja Petrušenko, Reinis Krēgers, Anna Ševčenko, Patrīcija Cīrule (visi - vieglatlētika), Elina Vihrova (vingrošana).