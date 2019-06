Grīziņkalnā “Kolizejā” izvietotajos trijos “Panna” laukumos cīņās devās Latvijas, Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas, Dānijas, Polijas, Baltkrievijas un Anglijas individuāli meistarīgākie futbolisti, vispirms sacenšoties apakšgrupās, bet pēc tam arī izslēgšanas turnīra vairākās kārtās. Sacensību dalībnieki sacentās uz laukumiem, kuru diametrs bija seši metri, trīs minūšu laikā cenšoties gūt vairāk vārtu nekā sāncensis, bet “pannas” sitiens nodrošināja automātisko uzvaru.

Daudzajiem līdzutējiem bija iespēja klātienē vērot pasaulslavenos “pannas” meistarus – 2018. gada pasaules čempionu Fatihu Hatipoglu (Vācija), ielu futbola leģendu Žanu “Easy Man” Doestu (Nīderlande) un Kopenhāgenas “Pannahouse” kustības līderi Kristoferu Līhtu (Dānija). Šādos čempionātos ne vienmēr uzvar atraktīvākais un vizuāli iespaidīgākā futbola bumbas dribla autors, bet gan sportists, kurš guvis vairāk vārtus trijās minūtēs. Nevienam no šī zvaigžņotā trio neizdevās iekļūt čempionāta pusfinālā, bet noteikti viņu izpausmes laukumā ieņems ievērojamu vietu turnīra video atskatā.

Pirmais pusfināls starp Ferjani Safi (Beļģija) un Noā Kofi (Dānija) līdz pat pēdējām sekundēm aizritēja līdzīgā cīņā, kurā Beļģijas pārstāvis tomēr bija pārāks ar 4:3. Otrajā cīņā par vietu finālā vārtu guvumiem bagātu sniegumu turpināja demonstrēt Vācijas ielu futbola meistars Ahmeds “Rakaba” Lalli, kuram šis bija pirmais oficiālais “pannas” turnīrs. “Rakaba” ar 6:2 uzveica Suelu “Gypsy” Osmani no Dānijas. Finālā Vācijas pārstāvis guva astoņus (!) vārtus, ar 8:4 pārspējot Safi.

“Uzvara šajā turnīrā ir grūti aptverams notikums,” atzina 27 gadus vecais čempions Ahmeds “Rakaba” Lalli. “Šis bija mans pirmais “pannas” čempionāts, tādēļ emocijas izraisīja gan lieliskā sacensību vieta un līdzjutēji, gan mana uzvara šajā milzīgajā konkurencē. Esmu laimīgs!”

Visa turnīra laikā “Rakaba” nevienu spēli nepabeidza ar “pannu”, bet gan uzvaras izcīnīja ar daudzajiem vārtu guvumiem. “Piedaloties šādā čempionātā, futbolista mērķis ir uzvarēt katrā konkrētajā spēlē un virzīties uz titulu,” komentēja Lalli, kurš izveidojis lielisku futbola frīstaila un futzāla spēlētāja karjeru. “Lai arī neiesitu nevienu “pannu”, taču esmu pārliecināts, ka līdzjutējiem patika manas darbības, jo centos ne tikai parādīt individuālo bumbas pārvaldīšanas tehniku, bet arī rūpējos par jautrām situācijām. Šovs izdevās!”

Par “Ghetto Pannas 1x1” Eiropas čempionu kļuvušas “Rakaba” saņēma naudas balvu 700 eiro apmērā, bet finālists Safi – 300 eiro.

Latviju šajā turnīrā pārstāvēja seši dalībnieki – Beiraks Eivazovs, Artjoms Ivanovs, Timurs Gulbis, Artjoms Kozlovskis (Rīga) un brāļi Matīss un Miks Babri no Preiļiem. Vienīgi Gulbim izdevās iekļūt čempionāta labāko 16 dalībnieku pulkā. Turklāt pirmajā izslēgšanas turnīra duelī Latvijas pārstāvis pārspēja Skotu Pendersu (Anglija). Cīņā par vietu pusfinālā Gulbis zaudēja Noā Kafi.

“Ļoti spilgtas emocijas no cīņām ar tik meistarīgiem pretiniekiem. Centos daudz kontrolēt bumbu, lai tieši man būtu vairāk iespēja iesist “pannu” vai gūt vārtus. Noteikti esmu apmierināts ar sasniegto rezultātu,” atklāja 19 gadus vecais Timurs Gulbis. “Individuālā meistarība futbolā ir ļoti svarīga, bet “panna” prasa vēl vairāk prasmes. Tādēļ pētu pasaules labāko spēlētāju video, arī šeit Grīziņkalnā iepazinos ar angļu spēlētājiem, kuri man parādīja vairākas noderīgas kustības.”

U15 grupā Latvijas jaunie talanti – Nils Zeiļaks, Alens Strazdiņš, Vlads Sudarenko, Žans Borisenoks, Jānis Burmistris – konkurēja ar ciemiņiem no Beļģijas un Polijas. Finālā Borisenoks mērojās spēkiem ar Ravi Miledu no Beļģijas. Gan pamatlaiks, gan papildus minūte beidzās ar neizšķirtu rezultātu. “Zelta golu” iesita Mileds, kļūstot par čempionu.

Paralēli “pannas” čempionātam Grīziņkalnā notika arī “Ghetto Football” sezonas ceturtais turnīrs, kurā piedalījās 122 komandas. 17+ grupā otro reizi šovasar par uzvarētājiem kļuva “AAAA” kvartets - Edijs Skurjats, Dairis Baranovs, Vlads Rimkus, Artūrs Kuļešovs. Labāko trijniekā iekļuva arī “Who is Yanka” un 2018. gada čempionvienība “72”. 17+ grupas B “Play-off” uzvarēja “Armani bezmani”, U16 grupā – “Devīto nepabeidzām”, U13 grupā – “Getiņš Ogre”, U11 grupā – “Ventspils”, U16 “Lady” – “Kā sacīt jāsaka”.

“Ghetto Football” nākamais posms notiks trešdien, 12. jūnijā Grīziņkalnā, kur 17+ grupas komandas izspēlēs ceļazīmi uz 15. jūnijā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notiekošo starptautisko “3:3” futbola turnīru “Overtime”. Bet svētdien, 16. jūnijā “Ghetto Football” sezonas pirmais izbraukuma turnīrs Tukumā.

5. jūnija “Ghetto Football” laureāti:

17+ A “Play-off”

1. “AAAA” (Edijs Skurjats, Dairis Baranovs, Vlads Rimkus, Artūrs Kuļešovs);

2. “Who Is Yanka” (Aleksandrs Puškins, Maksims Isajevs, Aleksandrs Jurkovs, Māris Sprukts);

3. “72” (Konstantins Zabarovskis, Artjoms Loginovs, Maksims Osipovs, Iļja Šeptuns).

17+ B “Play-off”

1. “Armani bezmani” (Jānis Pudāns, Armands Godainis, Matīss Beitāns, Aleksandrs Sdobņikovs);

2. “1946” (Andrejs Nikolajevs, Nikita Toropovs, Iļja Savčenko, Aleksandrs Gladuševs);

3. “Amatieri” (Vadims Kuprijanovs, Makars Siņakovs, Artjoms Kozlovskis).

U16 grupa

1. “Devīto nepabeidzām” (Roberts Līdaka, Bertrams Pjatkins, Rainers Mūrnieks, Arturs Krancmanis);

2. “Trigerred” (Roberts Gobziņš, Miks Kļaviņš, Žans Borisenoks, Nikita Šics);

3. “Random” (Timurs Rižakovs, Ņikita Žuļenkovs, Maksims Jurkovļaņecs, Nikita Akinfijevs).

U16 grupas “Lady”

1. “Kā sacīt jāsaka” (Ieva Busa, Paula Kirse, Viktorija Fišere, Līva Ašmane);

2. “Forever Young” (Polina Kostrova, Anna Belova, Margarita Pičugina).

U13 grupa

1. “Getiņš Ogre” (Kārlis Drone, Anrijs Nelsons, Romans Afanasjevs, Ričards Dimants);

2. “Jelgavas State Warriors” (Reinis Sergējevs, Dāniels Kotovičs, Kristers Bite, Ignats Gusevs);

3. “Cementa olas” (Tomass Vaivods, Edvards Reksnis, Valters Volbergs).

U11 grupa

1. “Ventspils” (Ņikita Solomonovs, Adams Kadirovs, Miks Zaķis, Aleksandrs Terentjevs);

2. “Ogres cīnītāji” (Rainers Krauze, Matīss Bičkovskis, Ričards Krepšs, Renārs Lilavs).

3. “Jelgavas naži” (Toms Bāškevics, Jegors Poļakovs, Gustavs Vilnītis, Henriks Ivanovs).