Latvijas U-18 hokejisti grupu turnīru noslēdz ar zaudējumu ASV vienaudžiem un 1/4 finālā spēlēs pret Kanādu

Latvijas komandas labā goda vārtus šajā mačā iemeta Kristaps Skrastiņš.

Par spīti diezgan ievērojamam pārsvaram, ASV hokejistiem pirmajā periodā izdevās iemest tikai vienus vārtus, taču situācija mainījās otrajā trešdaļā, kad Latvijas "cietoksnī" tika samestas četras ripas un iegūts komfortabls 5:0 pārsvars. Noslēdzošās trešdaļas astotajā sekundē vienīgos Latvijas vārtus iemeta Skrastiņš.

Neilgu brīdi vēlāk ASV šķietami guva sestos vārtus, taču pēc video atkārtojuma noskatīšanās tie netika ieskaitīti. Tiesa, turpinājums Latvijas komandai tik un tā nebija viegls, jo amerikāni guva vēl divus vārtus un izcīnīja pārliecinošu uzvaru.

ASV izlases sastāvā pa diviem vārtiem iemeta Kols Kofīlds un Džons Bīčers.

Jau ziņots, ka latvieši pirmo reizi vēsturē sasnieguši pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu. Latvijas pretiniece būs Kanāda, kas savstarpējā mačā ar 6:2 sagrāva Čehijas jaunos hokejistus.

Piektdien pirmajā mačā Latvijas jaunie hokejisti ar 2:5 zaudēja Zviedrijai, sestdien ar 1:5 atzina Krievijas pārākumu, bet pirmdien ar rezultātu 2:0 pārspēja Slovākijas vienaudžus, nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Tikmēr ASV hokejisti iepriekš bija uzvarējuši Šveici (6:1), Slovākiju (12:5) un Krieviju (6:3).

B grupā ar 12 punktiem četrās spēlēs vadībā uzvarēja ASV, tālāk ar deviņiem punktiem sekoja Zviedrija, kamēr Krievijai bija seši punkti. Trīs punktus ieguva Latvija, bet Slovākija palika bešā.

Savukārt A grupā ar 12 punktiem uzvarēja Kanāda, tālāk ar septiņiem punktiem sekoja Baltkrievija, seši punkti bija Čehijai, kam ar trīs punktiem sekoja Somija, bet divus punktus guva Šveice.

Līdz ar to ceturtdaļfinālā Latvija tiksies ar spēcīgo Kanādu, Baltkrievija sacentīsies ar Krieviju, Čehija spēkosies pret Zviedriju un Somija mērosies spēkiem ar ASV.

Ceturtdaļfināli notiks ceturtdien.

Pirmās četras komandas no katras apakšgrupas sasniedza ceturtdaļfinālu, kamēr vājākajām vienībām būs jācīnās par izdzīvošanu elites divīzijā.

Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins sastāvā iekļāvis 23 hokejistus - trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 17 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā ir 11 hokejisti, bet astoņi spēlētāji ir no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".

Aprīļa pirmajā nedēļā Latvijas U-18 komanda aizvadīja treniņnometni Ventspilī, bet pēc tam vienība turpināja čempionātam gatavoties Rīgā, kur pārbaudes spēlē ar 2:6 piekāpās Latvijas pieaugušo izlases kandidātiem.

Savukārt trešdien Somijā Latvijas komanda pārbaudes mačā ar rezultātu 1:0 pārspēja vietējās junioru līgas bronzas medaļas ieguvēju Vāsas "Sport".

Arī šajā sezonā Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim asistē Juris Ozols un Herberts Vasiļjevs.

Pērnā gada U-18 pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā, kas norisinājās "Arēna Rīga", Sorokina vadītā valstsvienība izcīnīja uzvaras visās piecās spēlēs un ieguva ceļazīmi uz eliti.

Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Artūrs Šilovs, ("Rīga"), Rūdolfs Lazdiņš (Hokeja skola "Rīga"), Kārlis Reinis Riba ("Lido");

aizsargi - Patriks Ozols ("Lido"), Ernests Ošenieks, Kārlis Krustiņš (abi - HS "Rīga"), Miks Tumānovs, Harijs Brants, Ņikita Mateiko (visi - "Rīga"), Nauris Sējējs (Ženēvas "Servette", Šveice);

uzbrucēji - Rūdolfs Polcs, Gustavs Millers, Jānis Švānenbergs, Patriks Zabusovs (visi - "Rīga"), Gļebs Prohorenkovs, Raivis Kristiāns Ansons, Kristaps Skrastiņš, Ralfs Jevdokimovs, Rihards Liģis, Roberts Petrovičs, Aleksandrs Biškins, Raimonds Mikus Vītoliņš (visi - HS "Rīga"), Patriks Marcinkēvičs ("Prizma").