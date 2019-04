Tiesa, pagaidām tas vēl nav oficiāli apstiprināts, bet sagaidāms, ka tas tiks izdarīts jūnijā gaidāmajā Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) kongresā.

"Līdzšinējie rezultāti ir pierādījuši, ka varam un gribam noorganizēt šāda līmeņa sacensības. Tas būtu tikai loģisks solis. Šajā sporta veidā esam viena no vadošajām nācijām pasaulē, mums ir pašiem sava trase, turklāt kamaniņu sports jau ir uzņēmis līdzīga veida sacensības," teica Kols. "Šāds solis arī ir pamats, lai runātu par Siguldas trases pārbūvi un piemērotu to četrinieku sacensībām - neatkarīgi no tā, vai tiksim pie iespējas uzņemt 2026.gada olimpiskās spēles."

Iepriekšējā sezonā Sigulda uzņēma Pasaules kausa posmu skeletonā un bobslejā. Sacensības gan tika aizvadītas tikai divniekos, un līdzīga situācija būtu arī nākamsezon Eiropas čempionātā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) oficiāli apstiprinājusi 2014.gada Soču olimpisko spēļu bobsleja sacensību rezultātus, kas latviešu pilotam Oskaram Melbārdim ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Jāni Strengu un Arvi Vilkasti nozīmē zelta iegūšanu četriniekos un bronzas saņemšanu divniekos kopā ar stūmēju Dreiškenu.

Pagaidām nav skaidrs, kā Latvijas bobslejisti saņems medaļas, taču viņiem piedāvāti četri varianti - nākamā gada Tokijas Vasaras olimpiskajās spēlēs, SOK bāzes mītnē Šveicē, kā arī pasākumā, ko organizē LBSF vai Latvijas Olimpiskā komiteja (SOK).

"Visatbilstošākais būtu tieši Siguldā gaidāmais Pasaules kausa posms un Eiropas čempionāts, kas tomēr pulcētu šī sporta veida īstos fanus un ļautu sportistiem atgūt kaut daļēju gandarījumu. Savukārt vēl viena iespēja ir tās pasniegt Latvijas Gada balvā sportā, tomēr, cik saprotu, nākamais šāda veida pasākums varētu notikt tikai janvārī, kas nav labākais laiks, jo vairāki sportisti jau būs devušies uz sacensībām. Auditorija tam nebūtu tik liela kā uz Ziemassvētku laiku. Tomēr galējais lēmums jāpieņem sportistiem," pauda Kols.

Līdz ar SOK lēmumu Melbārdis un viņa stūmēji kļuvuši par pirmajiem ziemas olimpisko spēļu čempioniem Latvijas vēsturē pēc neatkarības atjaunošanas. Pērn viņš kopā ar Strengu izcīnīja Phjončhanas olimpisko spēļu bronzu divnieku sacensībās.