"Mavericks" īpašnieks beidzot runā par Porziņģa izvarošanas/izspiešanas lietu

23 gadus vecais Porziņģis tiek apsūdzēts pirms nedaudz vairāk nekā gada veiktā izvarošanā, tomēr latvieša pārstāvji it kā cietušo sievieti vaino naudas izspiešanā.

Lai arī "Mavericks" klubs ir liegts publiski izpaust lietas detaļas, Kubans norādīja, ka, veicot maiņas darījumu ar Porziņģa iepriekšējo klubu Ņujorkas "Knicks", Dalasas vienība nav ignorējusi faktus.

"Es neko daudz nevaru teikt, bet, izskatās, cilvēki domā, ka mēs apzināti esam ignorējuši šo lietu, tomēr tā nebija. Arī NBA to nav ignorējusi," izteicās Kubans. (Foto: AP/Scanpix)

"Mēs neignorējām konkrētos apstākļus," intervijā "WFAA-TV" pauda Kubans, kad viņam tika vaicāts, ko viņi ir zinājuši maiņas brīdī.

Avoti no "Mavericks" kluba medijiem bija ziņojuši, ka maiņas darījuma brīdī Dalasas vienība no "Knicks" puses tika informēta potenciālā izspiešanas lietā, tomēr vārds "izvarošana" nav figurējis. It kā izvarotā 29 gadus vecā sieviete varasiestādēs vērsās pagājušajā nedēļā, bet pirms tam viņai bijusi elektroniska komunikācija ar Ņujorkas klubu.

Sieviete par notikušo ziņojusi vien vairāk nekā gadu vēlāk, jo Porziņģis neesot samaksājis iepriekš atrunāto naudas summu par klusēšanu, kas bija 68 000 dolāru (60 600 eiro). Latvieša pārstāvji apgalvo, ka apsūdzības izvirzījusī sieviete centusies no latvieša izspiest naudu, tāpēc tieši ar šo informāciju viņi iepriekš vērsušies ASV Federālajā izmeklēšanas birojā (FIB).

"Es neko daudz nevaru teikt, bet, izskatās, cilvēki domā, ka mēs apzināti esam ignorējuši šo lietu, tomēr tā nebija. Arī NBA to nav ignorējusi," izteicās Kubans, piebilstot, ka NBA pirms darījumu apstiprināšanas vienmēr rūpīgi izpēta konkrēto situāciju.

Iepriekš atbalstu Porziņģim pauda NBA spēlētāju asociācija (NBAPA), kas esot iepazinusies ar lietas apstākļiem.

Ņemot vērā pēdējā laika negācijas, "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails piedāvāja Porziņģim pabūt prom no komandas, tomēr latvietis izvēlējies palikt. Tiesa, sportists vairs nav atrodams sociālajā tīklā "Instagram", kur bija ļoti daudz negatīvu komentāru.

Porziņģis pašlaik turpina atveseļošanos no ceļgala traumas, bet viņa atgriešanās laukumā ir gaidāma nākamajā sezonā. Paredzams, ka "Mavericks" vasarā latvietim varētu piedāvāt piecu gadu līgumu par kopējo summu 158 miljoni dolāru (140 miljoniem eiro).

Kārlails kluba mājaslapā pauda prieku par latvieša rehabilitācijas procesu.

"Porziņģis ir lielisks basketbolists. Domāju, viņam būs liela ietekme abos laukuma galos," neslēpa Kārlails. "Viņš ir 221 centimetru garš spēlētājs, kurš var aizsardzībā bloķēt metienus, kas ir liels ieguvums, turklāt viņam ir unikālas spējas uzbrukumā."

"Kristaps pēdējo mēnesi aktīvi trenējas, bet šosezon viņš vairs nespēlēs, lai gan viņam sokas ļoti labi. Viņš izmanto laiku, lai noslēgtu rehabilitāciju, kā arī lai uzlabotu un stiprinātu ķermeni. Porziņģis iesaistās arī komandas treniņos un dara to ļoti sekmīgi," uzsvēra Kārlails.

"Mavericks" komanda ar 31 uzvaru 78 spēlēs Rietumu konferences kopvērtējumā ieņem 13.vietu, bet līdz sezonas beigām tai atlikuši tikai trīs mači.