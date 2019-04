Jau ziņots, ka Blūms šī mēneša žurnālā "Sporta Avīzē" asi kritizē nu jau bijušo Latvijas izlases galveno treneri Arni Vecvagaru un LBS.

"Man ar Jāni bija iespēja strādāt daudzus gadus. Viņš nebija viens no tiem spēlētājiem, kurš valstsvienībā spēlēja tikai ķeksīša pēc. Jānis izlasei no sevis atdeva visu," raidījumā teica Bagatskis. "Es viņu ļoti labi saprotu, jo esmu bijis līdzīgās situācijās, bet, protams, neteicu to publiski."

"Es vairākus gadus esmu teicis, ja komandā ir pieredzējis spēlētājs, viņa vieta ir uz laukuma, nevis uz soliņa. Ja viņš nav uz laukuma, viņam nav jābūt uz soliņa," neslēpa Bagatskis. "No otras puses - ja spēlētājs ir piekritis spēlēt komandā, kuru vada kāds treneris, nav korekti publiski kritizēt treneri vai Basketbola savienību."

Bijušais Latvijas izlases galvenais treneris uzsvēra, ka šādā gadījumā būtu bijusi nepieciešama konstruktīva kritika. "Konstruktīva kritika ir tāda, kurā es pasaku, treneris ir tāds un šitāds, bet vajadzēja darīt tā un tā. Tas pats par komandu un savienību."

Bagatskis arī norādīja, ka šobrīd tā vienkārši ir mutes brūķēšana. "Tas ir kārtējais piemērs, ka Jānim nav vienalga."

Vecvagara vadībā Latvijas valstsvienība nekvalificējās šī gada Pasaules kausa finālturnīram. Līgums ar treneri noslēdzās pēc atlases cikla beigām, un tas pagarināts netiks. Šis speciālists 2017. gadā amatā nomainīja tieši Bagatski.