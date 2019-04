"Mavericks" treneris devis iespēju Porziņģim pabūt prom no komandas, bet viņš to neizmantos

23 gadus vecais Porziņģis tiek apsūdzēts pirms nedaudz vairāk nekā gada veiktā izvarošanā, tomēr latvieša pārstāvji it kā cietušo sievieti vaino naudas izspiešanā.

"Kārlails runājis ar Porziņģi pēc tam, kad treneris bija paziņojis, ka viņam vajadzētu pabūt ārpus komandas, ja nepieciešams. Porziņģis teicis Kārlailam nē, viņš grib būt kopā ar komandu un piedalīties treniņos," raksta "Dallasnews.com" žurnālists Breds Taunsends.

Porziņģis noraidījis Kārlaila ierosinājumu pabūt ārpus komandas, jo viņš grib būt kopā ar visiem un piedalīties treniņos. (Foto: AP/Scanpix)

Tāpat plašākos komentāros neielaižas "Mavericks" īpašnieks Marks Kubans.

"Neko nevaru teikt. Teikšu tikai to - dažiem vajadzētu izpildīt mājasdarbu un nedaudz pielietot veselo saprātu. Nedaudz veselā saprata ir laba lieta," pirmdien teica Kubans.

Informāciju par apsūdzībām izvarošanā sestdien publicēja laikraksts "The New York Post", kas jau iepriekš nav vairījies no neviennozīmīgu rakstu publicēšanas tieši Porziņģa sakarā. Medijs ziņoja, ka latvietis pēc liktenīgās pagājušā gada 7.februāra NBA spēles pret Milvoki "Bucks", kurā vēl tā brīža Ņujorkas "Knicks" spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis savu kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varasiestādes ir uzsākušas izmeklēšanu.

Incidents noticis 7.februārī, bet Porziņģis esot cietušo apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni plkst.2 naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Savukārt ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot izvarojis.

Sieviete par notikušo ziņojusi vien vairāk nekā gadu vēlāk, jo Porziņģis neesot samaksājis iepriekš atrunāto naudas summu par klusēšanu, kas bija 68 000 dolāru (60 600 eiro).

Porziņģa pārstāvji pilnībā noliedz apsūdzības, turklāt vaino sievieti naudas izspiešanā, ko viņa centusies darīt jau iepriekš.

Sestdien Porziņģa advokāts Rolands Riopells atklāja, ka apsūdzības izvirzījusī sieviete centusies no latvieša izspiest naudu, tāpēc tieši ar šo informāciju viņi iepriekš vērsušies ASV Federālajā izmeklēšanas birojā (FIB). Savukārt it kā cietusī sieviete ar apsūdzībām izvarošanā Ņujorkas policijā vērsās tikai pagājušajā ceturtdienā.

Pēc ceļgala traumas Porziņģa atgriešanās laukumā tiek gaidīta nākamsezon.