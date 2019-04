Nelaimīgajā naktī Kristaps bija dzēris; apsūdzības izvarošanā apdraud Porziņģa un "Mavericks" nākotni

Jauns.lv jau ziņoja, kā laikraksts "The New York Post" vēsta, ka Porziņģis pēc liktenīgās pagājušā gada 7. februāra NBA spēles pret Milvoki "Bucks", kurā vēl tā brīža Ņujorkas "Knicks" spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis savu kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varasiestādes ir uzsākušas izmeklēšanu.

Incidents noticis 7. februārī, bet Porziņģis esot cietušo, kurai ir aptuveni 20 gadi, apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni plkst.2 naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Savukārt ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot izvarojis.

Kaimiņienes versija

Sūdzību iesniegusī sieviete ir kāda Kristapa Porziņģa bijusī kaimiņiniene, pie kuras latvieties esot aizgājis ap diviem naktī un uzaicinājis ciemos, kam jaunkundze esot piekritusi. Tumšādainā meitene stāsta, ka Kristaps viņu esot iegrūdis sava dzīvokļa viesistabas gultā un apsaukājis par verdzeni un k*ci, kura viņam pieder. Tajā laikā sportists ar savu dzimumlocekli esot viņu aizskāris un to ielicis arī viņas vagīnā. Kā vēsta izklaides medijs TMZ, slaidais basketbolists esot arī vairākas reizes iesitis meitenei (turklāt arī pa seju) un viņai arī spļāvis virsū.

Medijs "The New York Post", atsaucoties uz iesniegumu Ņujorkas policijā, vēsta, ka policijas darbinieki, neskatoties uz 13 mēnešiem pēc notikušā, iesniegumu esot uztvēruši kā ticamu.

Kristaps Porziņģis iekūlies pamatīgās nepatikšanās. (Foto: AP/Scanpix)

Sieviete par notikušo ziņojusi aptuveni 13 mēnešus vēlāk, jo Porziņģis neesot samaksājis iepriekš atrunāto naudas summu par klusēšanu, kas bija 68 000 dolāru (60 600 eiro). Šī summa pēc cietušās vārdiem bija paredzēta, lai segtu viņas brāļa mācību maksu augstskolā. ASV mediji gan norāda, ka nav izslēgts, ka Kristaps viņai jau iepriekš varētu būt kaut ko samaksājis.

Taisnības labad gan Ņujorkas mediji nereti ļoti skarbi un neglaimojoši izteikušies par Porziņģi, jo Ņujorkas "Knicks" īpašnieks ir viens no ietekmīgākajiem mediju magnātiem Džeimss Dolans, ar kuru attiecības Kristapam pēc "Knicks" pamešanas (un pat iepriekš) nav pārāk spožas. Dolana mediji vairākkārt centušies reabilitēt "Knicks" ne pārāk loģisko vadības rīcību līdzjutēju acīs. Izņēmums nebija arī Porziņģa aizmainīšana, kad ASV lielākajā pilsētā Kristapa pāreja tika pasniegta kā latvieša neuzticēšanās komandai un nevēlēšanās turpināt to pārstāvēt, kas fanus pamudināja pat dedzināt kreklus ar sesto numuru.

Tika lietots alkohols

Dokumentālajā filmā par Kristapa Porziņģa rehabilitāciju "Porzingis Comeback" 1. epizodē basketbolista brālis un aģents Jānis atklāja, ka viņi pēc tam, kad uzzināja par ceļgala savainojuma nopietnību, atgriezās mājās un atvēra tekilas pudeli. Kristaps, Jānis, Mārtiņš Porziņģi un basketbola zvaigznes fizioterapeits Manolo Valdivjeso esot saskandinājuši dzēriena glāzes,teikuši tostu: "par jaunu sākumu!" un izdzēruši pa šotiņam.

Neskatoties uz to, ka Kristapam pašam savainojums sākumā neesot šķitis pārāk nopietns un viņš pat domājis, ka ir tikai sastiepums. Turklāt latvietis jau pēc īsa brīža bija gatavs atgriezties laukumā, bet "Knicks" ārsti neļāva un aizsūtīja turpat "Madison Square Garden" arēnā uz magnētisko rezonansi, kas norādīja par smago savainojumu.

Advokāts ziņo par izspiešanu

Porziņģa advokāts Rolands Riopells norāda, ka viņa klients pilnībā noraida izskanējušās apsūdzības. "Mēs 2018. gada 20. decembrī tiesībsargājošajām iestādēm paziņojām par apsūdzētājas pārspīlētajām prasībām. Tāpat pirms vairākiem mēnešiem mēs par uzsākto izmeklēšanu informējām NBA," teica advokāts, atturoties no jebkādiem komentāriem.

Savukārt "The New York Daily News" laikrakstam Riopells atklāja, ka viņi jau pirms vēršanās varasiestādēs veikuši rūpīgu izmeklēšanu. "Pirms devāmies pie tiesībsargājošām institūcijām, mēs šajās apsūdzībās veicām padziļinātu izmeklēšanu. Šī sieviete centās no Kristapa izspiest naudu. Lai varētu dabūt naudu, viņa tam veltīja vairākus mēnešus," uzsvēra Riopells, kurš piebilda, ka izspiešanas lietu izmeklē ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).

Porziņģa advokāts sievieti nosauca par morāli nestabilu, lai gan viņa esot gaiša personība.

"Mavericks" nekomentē

Lietas kursā par šo lietu bijis arī Porziņģa pašreizējais klubs Dalasas "Mavericks" - "Knicks" vadība par to informējusi 31. janvārī, kad latvietis tika aizmainīts, vēsta ietekmīgais ESPN žurnālists Eidrians Vodžnarovskis.

Tiesa, ASV medijos izskan versija, ka "Mavericks" esot zinājuši par FIB ierosināto izspiešanas lietu, bet ne par iesniegumu Ņujorkas policijā, kas tūlītēji mestu ēnu arī uz Dalasas organizāciju, kam jau iepriekš bijušas problēmas ar seksuāla lietām.

Kā vēsta laikraksts "The Dallas Morning News", pirms maiņas darījuma veikšanas "Knicks" klubs sarunās ar "Mavericks" pārstāvjiem neesot pieminējis vārdu "izvarošana", taču tika lietots vārds "izspiešana".

Vienības īpašnieks Marks Kubans par notikušo atklāja tikai to, ka ir informēts, bet izmeklēšanas nolūkos, pēc jurista ieteikuma, nekādu papildu informāciju nesniegs.

Tikmēr "Mavericks" treneris Riks Kārlails nesaskata nekādas problēmas, lai Kristaps nevarētu darboties kopā ar komandu, kā to jau darījis pēdējā laikā. Porziņģa nedošanās kopā ar komandu uz aizvadītās nakts spēli pret Oklahomsitijas "Thunder" bija plānota jau iepriekš, jo latvietis nedodas uz izbraukuma mačiem, bet paliek un trenējas Dalasā, tomēr, ja latvietim būtu nepieciešams laiks, lai sakopotu domas par visu notikušo, treneris, protams, spēlētāju palaistu.

Kubanam jāziedo miljoni

Interesanti, ka vēl šīs sezonas sākumā "Mavericks" vienībai jau bija seksuāla rakstura skandāls, kura dēļ pat izskanēja runas, ka odiozajam miljardierim Markam Kubanam varētu nākties pārdot komandu, tomēr viss tika nogludināts ar iesaistīto atlaišanu un prāvas summas ziedošanu, tāpēc jauns seksuāla rakstura galīgi nav tas, ko vajag "Mavericks" organizācijai.

Kubans ziedoja desmit miljonus dolāru (8,7 miljoni eiro) sieviešu tiesību organizācijām. Kubans šādu lēmumu pieņēmis pēc tam, kad NBA viņu kritizēja par sieviešu darba apstākļiem "Mavericks" organizācijā.

NBA pieļāva iespēju sodīt Kubanu, taču viņš izšķīrās veikt desmit miljonu ziedojumu, kas kluba īpašniekam ļaus izvairīties no turpmākām sankcijām. "Secinājumi pēc neatkarīgas kluba izmeklēšanas ir satraucoši," paudis NBA komisārs Edams Silvers. "Dalasas vienības darba vietas tiks reformētas, jo šobrīd daži kādreizējie darbinieki ir izveidojuši sliktu atmosfēru. Marka ziedojums palīdzēs spert svarīgus soļus uz priekšu, lai radītu drošas un pretimnākošas darba vietas sievietēm."

NBA pirms septiņiem mēnešiem veica padziļinātu izmeklēšanu, jo "Sports Illustrated" publicēja 43 lappuses lielu pētījumu par to, ka pret "Mavericks" sieviešu kārtas darbiniecēm netiek izrādīta cieņa un viņas pat cietušas no seksuālas agresijas.

Kubans gan atvainojās visām sievietēm, kuras bijušas iesaistītas un atzinis, ka iepriekš nebija pievērsis pietiekami lielu uzmanību šādiem incidentiem. Tāpat Kubans atlaida visus iesaistītos darbiniekus, kuri radīja sliktu darba vidu.

Kā vēsta ESPN, šī skandāla ietvaros tika atlaists ilggadējais vienības fotogrāfs Denijs Bolindžers, par kuru piecas sievietes bija ziņojušas saistībā ar seksuālu uzmākšanos. Divas no sievietēm atklāja, ka fotogrāfs vairākkārt viņas mēģinājis pierunāt uz seksu.

Ziņojuma publicēšanas brīdī Bolindžers atradās Ķīnā kopā ar "Mavericks" komandu, kas tur aizvadīja pārbaudes spēles, bet tika nekavējoties aizsūtīts atpakaļ uz ASV.

Spēlētāju asociācija iestājas par Porziņģi

Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju asociācija (NBAPA) nostājusies izvarošanā apsūdzētā latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa pusē.

NBAPA vadītāja Mišela Roberta paudusi atbalstu Porziņģim. "Jau kādu laiku esam informēti par šīm apsūdzībām. Izvērtējot apsūdzību izvirzījušās personas apgalvojumus un ņemot vērā informāciju, kas ir mūsu rīcībā, nostājamies Kristapa pusē," paziņojumā pauda Robertsa.

Interesanti, ka NBA jaunie basketbolisti tiek īpaši apmācīti, kā izvairīties no šādām situācijām, kad citi cenšas nopelnīt uz viņu atpazīstmaības rēķina.

Tikmēr NBA pārstāvji nekādus komentārus nav pauduši.

Pēc ceļgala traumas Porziņģa atgriešanās laukumā tiek gaidīta nākamsezon.