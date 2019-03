Porziņģis laukumā atgriezīsies nākamajā sezonā, vairāk nekā pusotru gadu pēc tam, kad pērn februāri pārrāva ceļgala krusteniskās saites.

"Gaidām no viņa satriecošu sezonu. Ceram, ka Vienradzis darīs savas vienradža lietas ["The Unicorn to unicii"]. Es pat nezinu, vai tāds vārds "uničī" eksistē, bet tas ir tas, ko mēs sagaidām," Makmahons citē Kubana teikto.

Tāpat Kubans sagaida labu Porziņģa un slovēņu zvaigznes Lukas Dončiča sadarbību.

"Kad ir dubults "uničī", tad parasti viss ir labi. Luka treniņos ir vienradzis, tāpēc arī viņam drīz būs "uničī" statuss," atzīmējis Kubans.

23 gadus vecais Porziņģis janvāra beigās ievērojamā maiņas darījumā no Ņujorkas "Knicks" nokļuva Dalasas "Mavericks" komandā.

Porziņģis ir pārcēlies uz "Mavericks" komandu, kas vēl 2011. gadā kļuva par NBA čempioni. Tā ar 29 uzvarām 75 spēlēs ieņem 14. vietu Rietumu konferences kopvērtējumā un šosezon izslēgšanas turnīrā nespēlēs.

"Knicks" klubs Porziņģi izvēlējās 2015.gada draftā ar kopējo ceturto numuru. Līdz šim viņš savas NBA karjeras laikā 186 spēlēs vidēji iemetis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu. Savukārt iepriekšējā sezonā viņš 48 spēlēs caurmērā guva 22,7 punktus, izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,4 metienus.