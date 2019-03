Tiesa, Vecvagara vadībā Latvijas valstsvienība nekvalificējās šī gada Pasaules kausa finālturnīram. Līgums ar treneri noslēdzās pēc atlases cikla beigām, un tas pagarināts netiks.

"Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā mērķis netika sasniegts un šis cikls mums bija neveiksmīgs. LBS valde nolēma, ka Vecvagars darbu ar izlasi neturpinās," teica Voins. "Savienība galvenā trenera jautājumā meklēs jaunas iespējas, bet tās tiks izskatītas divos virzienos - vietējais vai ārvalstu speciālists. Ilgi līdz lēmumam noteikti nebūs jāgaida, jo tālu nav Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra sākums."

Voins uzskata, ka prioritāri jaunā galvenā trenera meklējumos jāskatās Latvijas speciālistu virzienā, lai gan viņš paredz, ka LBS valdē šajā jautājumā viedokļi varētu dalīties.

"Uzskatu, ka Latvijas treneri ir pietiekami labi un sākumā vajadzētu skatīties mūsu apcirkņos," izteicās LBS prezidents.

Voins arī izvairījās no konkrētas atbildes, kad viņam tika vaicāts, vai lēmums par Vecvagara iecelšanu bijis kļūdains.

"Mēs nekad nevaram zināt, kā būtu, ja būtu. Pateicamies trenerim par ieguldīto darbu un laiku. Situāciju nevajag vienkāršot, jo tā nebija vienkārša. Vai ar šādiem pašiem apstākļiem kāds cits būtu sasniedzis to pašu? Mēs to nekad neuzzināsim. Galvenais, ka Latvijā basketbols nav miris, tas ir dzīvs. Ir jāgatavojas jauniem pārbaudījumiem un jāskatās uz priekšu, neskatoties uz to, ka piedzīvoti sāpīgi zaudējumi," atzina Voins.

Pasaules kausa kvalifikācijas izšķirošajā un pēdējā mačā Latvijas izlase izbraukumā ar sešu punktu pārsvaru pieveica Melnkalni, tomēr finālturnīra sasniegšanai bija nepieciešams panākums ar vismaz deviņiem punktiem. Līdz ar to šogad debiju pasaules čempionātos piedzīvos tieši melnkalnieši.

Pēc kvalifikācijas cikla beigām asu kritiku Vecvagaram un LBS veltīja Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms.

Savas trenera karjeras laikā Vecvagars bez Latvijas izlases vadījis arī jauniešu valstsvienības, kā arī pašmāju vienības "Turība" un "Jūrmala"/"Fēnikss", bet pašlaik viņš strādā Kazahstānas vicečempionē Atirau "Barsi".

Vecvagars vairākkārt bija arī Bagatska palīdz pieaugušo izlasē.

No 1992. līdz 2005. gadam Vecvagars aizvadīja 90 spēles valstsvienībā, bet klubu karjerā viņš pārstāvēja "Bonus", ASK/"Brocēni", "Skonto", "Ventspils" un "ASK Rīga", kļūstot par septiņkārtēju valsts čempionu. Tāpat viņš spēlēja arī Polijā un Austrijā.