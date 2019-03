U-18 hokeja izlases treneris Oļegs Sorokins cer, ka puiši tiks pamanīti un iekļauti NHL draftā

Pasaules čempionāts U-18 elites grupā no 18. līdz 28. aprīlim norisināsies Zviedrijas pilsētās Ūmeo un Ērnšeldsvīkā, bet Latvija cīnīsies vienā apakšgrupā ar Zviedriju, Krieviju, Slovākiju un Šveici.

"Ar nepacietību gaidu pasaules čempionātu. Es domāju, ka varam nosargāt vietu elites grupā un parādīt labu sniegumu. Ir svarīgi iegūt cieņu, lai katru gadu spēlētu ar lielajām hokeja valstīm kā Somija, Zviedrija un Krievija," iesāka Sorokins.

Izlases kandidātu sarakstā Sorokins iekļāvis 30 hokejistus - četrus vārtsargus, desmit aizsargus un 16 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā ir 13 hokejisti, bet desmit spēlētāji ir no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".

"Es gribētu, lai puiši tiktu pamanīti un iekļauti Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā," turpināja Sorokins. "Lai mums nākotnē būtu tādi puiši kā Teodors Bļugers un Rūdolfs Balcers, kas aizvada labas sezonas NHL. Visi, kas ir izsaukti, ir spējīgi spēlēt hokeju."

Šogad izlases kandidātos ir vairāki 2002. gada dzimušie hokejisti, savukārt izlases treneris uzsver, ka viņiem ir liels potenciāls nākotnē kļūt par pieaugušo izlases līderiem. "Kristians Ansons, Roberts Zalāns un citi ir ļoti perspektīvi jauni hokejisti. Tāpat Hokeja skolas "Rīga" spēlētāji Kristaps Skrastiņš un Ernests Ošenieks, kā arī MHL komandas "Rīga" uzbrucēji Rūdolfs Palcs un Gustavs Millers, ir jaunie talanti. Vārtsargu līnija mums jau pieaugušo izlasē ir ļoti spēcīga, savukārt U-18 izlases vārtu vīri - Artūrs Šilovs un Kārlis Reinis Riba - ir ļoti perspektīvi," optimistisks bija Sorokins.

Tikmēr Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis sacīja, ka federācijas vēlme ir saglabāt vietu augstākajā grupā un tajā pašā laikā pacīnīties par izslēgšanas spēlēm. "Grupa ir ļoti sarežģīta, visas komandas ir spēcīgas, taču novēlu komandai panākumus," komentēja Kalvītis.

Savukārt LHF sporta direktors Edgars Buncis norādīja, ka tiks veikti fiziskie testi tādās kategorijās kā pievilkšanās, atspole, stieņa spiešana guļus, lēcieni tālumā un lēcieni vertikāli.

"Fiziskie parametri mūsdienu hokejā ir arvien svarīgāki, bez labām fiziskām dotībām grūti kļūt par labu hokejistu," teica Buncis.

Sporta direktors sacīja, ka ar spēlētāju uzrādītajiem rezultātiem varēšot iepazīties hokeja federācijas mājaslapā trešdienas pēcpusdienā. Latvijā šāda prakse ieviesta pirmo reizi, lai rezultātus var salīdzināt ar NHL hokejistiem.

Tāpat Buncis norādīja, ka kopējais kandidātu skaits uz vietu izlasē esot bijis jāizraugās no aptuveni 200 hokejistiem.

Preses konferences noslēgumā Sorokins uzsvēra, ka lielākā daļa komandas spēlētāju ir no pašmāju komandām. "U-18 izlases labākie spēlētāji spēlē MHL un Latvijas hokeja virslīgā. Hokeja klubs "Rīga" ir bāzes klubs šai izlasei," noslēdza treneris.

No 1.līdz 6. aprīlim Latvijas U-18 komanda aizvadīs treniņnometni Ventspilī, bet pēc tam vienība turpinās čempionātam gatavoties Rīgā, kur līdzīgi kā pagājušajā gadā paredzēts aizvadīt savstarpēju spēli ar Latvijas pieaugušās izlases kandidātiem.

Savukārt 14. aprīlī Latvijas U-18 izlase dosies uz Somiju, bet 16. aprīlī Sorokina padotie viesos spēkosies ar Somijas junioru līgas komandu Vāsas "Sport".

Arī šajā sezonā Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim asistēs Juris Ozols un Herberts Vasiļjevs.

Pērnā gada U-18 pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā, kas norisinājās "Arēna Rīga", Sorokina vadītā valstsvienība izcīnīja uzvaras visās piecās spēlēs un ieguva ceļazīmi uz eliti.