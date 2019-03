Latvijas izlase vārtus guva 87.minūtē, kad pēc soda sitiena pretinieki ieraidīja bumbu savā cietoksnī.

Ziemeļmaķedonijas izlasē divus vārtus guva Elifs Elmass, bet vienu reizi izcēlās Ezgjans Aljoskis. Pirmajos vārtos asistēja Gorans Pandevs, kurš savas valsts izlases kreklā aizvadīja simto spēli.

Maču Latvijas izlases vārtos uzsāka Andris Vaņins, kuram šī bija 98.spēle izlasē, taču valstsvienības kapteinis 33.minūtē pleca traumas dēļ tika nomainīts, viņa vietā laukumā dodoties Pāvelam Šteinboram.

Latvijas futbolisti pirmo desmintminūti aizvadīja nervozi un jau 11.minūtē ielaida vārtus. Laukuma vidusdaļā bumbu ieguva Pandevs, kurš devās uz priekšu un piespēlēja Aljoskim. Ziemeļmaķedonieties izpildīja sitienu no soda laukuma dziļuma, bumbai izripojot zem Vaņina paduses un ielidojot vārtos. Spēles 20.minūtē Vaņinam vēlreiz vajadzēja iesaistīties spēlē, ilūkstietim bloķējot no tuvas distances izdarītu sitienu.

Pēc gūtajiem vārtiem turpinājās laukuma saimnieku spiediens, kas 29.minūtē atnesa vēl vienus vārtus. Bumba pēc rikošeta no Latvijas izlases aizsarga mainīja savu lidojuma virzienu, to pirmajam uztverot Elmasam un panākot 2:0. Arī šo uzbrukumu ievadīja Pandevs. Turpinājumā latvieši saņēma nākamo triecienu, jo traumas dēļ maču priekšlaicīgi noslēdza Vaņins, kura vietā vārtos devās Šteinbors.

Puslaika turpinājumā Latvijas futbolisti pamazām atguvās un arvien biežāk bumbu nogādāja otrā laukuma pusē, taču bīstamas epizodes pie pretinieku vārtiem netika radītas. Puslaika beigās Šteinbors pēc Pandeva sitiena glāba Latviju no vēl viena vārtu zaudējuma.

Otrā puslaika devītajā minūtē viesi pie pretinieku soda laukuma robežas nopelnīja brīvsitienu, taču ziemeļmaķedonieši savus vārtus nosargāja neskartus. Pēc Andreja Cigaņika izpildītā raidījuma bumba nonāca pie Valērija Šabalas, taču arī viņš ar atkārtotu iespēju nespēja uzlauzt pretinieku vārtus. Nākamo reizi nedaudz apdraudēt pretinieku vārtus izdevās otrā puslaika vidū, taču nesekmīgi.

Spēles 68.minūtē savainojuma dēļ nomainīts tika Artūrs Karašausks, kura vietā laukumā devās 18 gadus vecais Kristers Tobers, kurš tādējādi piedzīvoja debiju valstsvienībā. Otrā puslaika otrajā pusē ievērojami mazinājās mājinieku pārsvars, kā rezultātā 87.minūtē latviešiem izdevās vienus vārtus atgūt. Tobers nopelnīja soda sitienu, kuru izpildīja Denisa Rakels un ar galvu bumbu savos vārtos ieraidīja pretinieku aizsargs. Gūtajos vārtos aktīvi soda laukumā nospēlēja Vjačeslavs Isajevs.

Pēc gūtajiem vārtiem spēle saasinājās, taču Latvijai atspēlēties neizdevās. Kompensācijas laikā otro dzelteno kartīti saņēma Cigaņiks, kuram spēle līdz ar to noslēdzās un būs jāizlaiž arī nākamais mačs. Turklāt Latvija mazākumā ielaida vēl vienus vārtus, kad no kompensācijas laika beigās no tuvas distances otro reizi mačā izcēlās Elmass.

Svētdien Latvija viesosies pie Polijas, kas ceturtdien viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja Austriju. Vienīgie vārti tika gūti 69.minūtē, kad desmit minūtes pēc nākšanas uz maiņu izcēlās Kšištofs Pjonteks, kurš bija precīzs pēc stūra sitiena.

Vēl šajā grupā Izraēla savā laukumā nospēlēja 1:1 (0:0) ar Slovēniju. Mājiniekiem vārtus guva Erans Zahavi, bet viesiem izcēlās Andražs Šporars.

Latvijas futbola valstsvienība 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā iekļuvusi G grupā ar Polijas, Austrijas, Izraēlas, Slovēnijas un Ziemeļmaķedonijas izlasēm, izvairoties no vairākiem futbola grandiem. Kvalifikācijas turnīrs sāksies martā un noslēgsies novembrī.

Eiropas čempionāta finālturnīram kvalificēsies divas labākās izlases.

Jau ziņots, ka martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts serbu speciālists Stojanovičs. Par Stojanoviča palīgiem šobrīd kļuvuši serbs Nebojša Milosevičs un slovēnis Envers Čiričs, savukārt vārtsargu trenera lomā strādā Aleksandrs Koliņko. Sagaidāms, ka nākotnē Latvijas izlases stūrmanim palīdzēs tikai viens ārvalstu speciālists, kamēr vēl viens tiks piemeklēts no pašmāju treneru vidus.

Uz izbraukuma spēlēm ar Ziemeļmaķedoniju un Poliju devušies 25 futbolisti. Pirmo reizi kandidātu sarakstā iekļauts "Liepājas" talantīgais pussargs Kristers Tobers. Izlases kandidātu sarakstā pēc ilgāka laika posma atgriezies arī pussargs Oļegs Laizāns, kur ilgstoši ārstēja savainojumu.

Tiesa, starp sarakstā iekļautajiem nav pērnā gada Latvijas labākā futbolista Dāvja Ikaunieka, kurš šobrīd dziedē traumu. No rudenī izsauktajiem savainojumu šobrīd dziedē arī vārtsargs Roberts Ozols, bet pussargi Vladimirs Kamešs un Aleksejs Saveļjevs šoreiz nav saņēmuši uzaicinājumu.

Tikmēr Ziemeļmaķedonija sastāvā iekļāvusi izlases visu laiku rezultatīvāko futbolistu Goranu Pandevu, kurš valstsvienībā 100 mačos guvis 33 vārtus.

Ziemeļmaķedonija Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pasaules rangā ieņem 71.vietu, kamēr Latvijas izlase ir 131.pozīcijā.

Latvija ar Ziemeļmaķedoniju (iepriekš - Maķedoniju) 2014.gada martā tikās pārbaudes spēlē, Latvijai zaudējot ar 1:2.

Decembra sākumā no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.

Latvijas futbola izlases sastāvs: Andris Vaņins (Pāvels Šteinbors, 33.min.), Vitālijs Maksimenko, Mārcis Ošs, Kaspars Dubra, Vladislavs Gabovs, Igors Tarasovs, Vjačeslavs Isajevs, Andrejs Cigaņiks, Deniss Rakels, Artūrs Karašausks (Kristers Tobers, 68.min.), Valērijs Šabala (Roberts Uldriķis, 69.min.).