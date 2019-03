Maiami policija pirmdienas vakarā aizturējusi 30 gadus veco Makgregoru, kurš naktī uz pirmdienu uzbrucis kādam fanam, kurš to mēģinājis nofotogrāfēt pēc iziešanas no naktskluba. Īru tas esot saniknojis, kurš izsitis telefonu fanam no rokām, uzkāpis tam virsū un pēc tam paņēmis. Starpgadījums ticis fiksēts ielas kamerās.

Makgregoram izvirzītas apsūdzības mantas bojāšanā un laupīšanā. Drošības nauda tikusi noteikta 12 500 dolāru (11 000 eiro) apmērā.

Makgregors sportā popularitāti ieguva 2017. gadā, kad boksa mačā cieta zaudējumu slavenajam Floidam Meivezeram. Pagājušajā gadā Makgregors "Ultimate Fighting Championship 229" šovā piekāpās Krievijas cīkstonim Habibam Nurmagomedovam, kurš pēc cīņas sarīkoja nekārtības. Pēc uzvaras Nurmagomedovs nespēja nomierināties un izlēca no ringa, dodoties pārmācīt Makgregora komandas pārstāvi, kurš krievu verbāli izaicinājis visas cīņas laiku. Tikmēr ringā palikušajam Makgregoram uzbruka Nurmagomedova komandas pārstāvji, starp kuriem bija Tuhugovs.

Īrs ar likuma pārkāpšanu saskāries iepriekš. 2018. gadā Ņujorkā Makgregors ar kādu priekšmetu sadauzīja autobusa logu. Magregors tika apsūdzēts par uzbrukumu un kriminālu darbību veikšanu.