Futbola izlases galvenais treneris Stojanovičs: "Manī bija sajūta, ka atgriezīšos Latvijā"

Jau ziņots, ka 49 gadus vecais Stojanovičs pagājušajā nedēļā beidzot oficiāli tika apstiprināts par Latvijas izlases galveno treneri. Slovēnis parakstījis līgumu uz trim gadiem.

"Nacionālās izlases trenera darbs sev līdzi nes lielu godu, tomēr tas ir arī ļoti sarežģīts, jo valstsvienības trenerim ir dots mazāks laiks, lai kaut ko uzlabotu. Kā izlases treneris tu ceri, ka spēlētājiem ir atbilstoša spēļu prakse savos klubos, ka viņi ir fiziski gatavi un veseli. Valstsvienības stūrmanim pār daudzām ikdienas lietām nav kontroles, tāpēc šis ir darbs, kurā ļoti būtisku lomu spēlē motivācija, spēlētāju mentāla sagatavošana un pēc iespējas labāka viņu kvalitāšu izmantošana," sava darba akcentus un specifiku sarunā ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) preses dienestu iezīmē Stojanovičs.

Stojanovičs 2017. gada sezonas izskaņā vadīja pašmāju klubu "Riga", ar kuru virslīgas čempionātā ierindojās trešajā vietā un iekļuva Latvijas kausa finālā. Iegūtās bronzas medaļas klubam bija pirmās godalgas tā vēsturē.

"Pēc "Riga" klubā pavadītā laika ar Latviju man saistās tikai labas atmiņas. Nezinu kāpēc, bet pēc šķiršanās no Rīgas kluba manī bija sajūta, ka reiz Latvijā atgriezīšos. Tobrīd nenojautu, ka atgriezīšos kā izlases treneris, tomēr jutu, ka turpinājums būs. Latvijas cilvēki un viņu mentalitāte man ir labi saprotami, šeit jūtos ļoti mājīgi," pauda Slovēnijas speciālists, kurš Latvijā iepriekš pavadītajā laikā izdarījis arī vairākus secinājumus par pašmāju futbolistiem. "Šeit strādājot, ieguvu sajūtu, ka vietējie spēlētāji Latvijā jūtas ļoti ērti un viņos nav lielas degsmes doties spēlēt uz ārzemēm. Kad vērtēju viņus pēc tehniskajām iemaņām, droši varu teikt, ka daudzi no viņiem var spēlēt augstāka līmeņa komandās Eiropā. Ceru, ka darbā ar izlasi man izdosies viņus vairāk motivēt izkāpt no savas komforta zonas, jo kā futbolisti viņi tādējādi var tikai un vienīgi progresēt."

Stojanovičs ar Latvijas medijiem preses konferencē tiks iepazīstināts nākamajā nedēļā, kad vienlaikus tiks nosaukti arī uz valstsvienību izsauktie kandidāti pirmajām divām 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm izbraukumā pret Maķedoniju (21. marts) un Poliju (24. marts).

"Zinu, ka Latvijas izlases līdzjutēji nav apmierināti ar komandas pēdējo gadu sniegumu. Skatoties uz rezultātiem, tas ir tikai normāli un saprotami, tomēr mudinu valstsvienības fanus uzticēties pārmaiņu procesam, kāds ir sācies izlasē," pauda treneris. "Pašlaik es ar izlasi uzsāku ilgtermiņa darbu, un tas nesola tūlītējus rezultātus."

"Nevaru solīt, ka jau pirmajās spēlēs mēs sāksim vērpt skaistas uzbrukuma saspēles, bet varu solīt, ka mūsu mērķis ir ar laiku valstsvienības izpildījumā uz laukuma panākt citas, daudz augstākas kvalitātes sniegumu. Tam ir jāizkristalizē spēlētāju kopums, kuri tam ir gatavi un to vēlas, tā labad uz priekšu ir jāiet soli pa solim, nopelnot arī veiksmi. Attīstība, izaugsme un attieksme - tās ir kvalitātes, kas mums ir jāliek līdzjutējiem sajust mūsu izpildījumā."

Pēc pirmajām divām 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm Latvijas izlase atkal vienkopus pulcēsies jūnijā, kad Daugavas stadions Rīgā uzņems mačus pret Izraēlu (7. jūnijs) un Slovēniju (10. jūnijs).

Vēl janvārī Stojanovičs atstāja Bulgārijas futbola kluba Sofijas "Levski" galvenā trenera amatu. Kontrakts viņam bija līdz vasarai.

Stojanovičs trenera karjeru uzsāka jau 1998.gadā, kad trīs gadus vadīja Slovākijas augstākās līgas klubu Bratislavas "Slovan". Visilgāk treneris nostrādāja Slovēnijas spēcīgākā čempionāta klubā "Domžal". Šo komandu Stojanovičs vadīja no 2002. līdz 2008. gadam, 2006./2007. gada sezonā aizvedot to līdz Slovēnijas čempiontitulam.

No 2009. līdz 2011. gadam treneris guva pieredzi Apvienoto Arābu Emirātu izlasē, kur viņš bija galvenā trenera asistents. Pēc tam sekoja viens gads Eiropas mērogā spēcīgās Slovēnijas izlases galvenā trenera amatā. Turpinājumā viņš vadīja Serbijas, Beļģijas un Ķīnas komandas, kuras spēlēja savu valstu augstākajās divīzijās. 2014. gadā Stojanovičs aizveda Belgradas "Crvena zvezda" līdz Serbijas čempionu titulam.

Zīmīgi, ka vēl 2017. gadā Stojanovičs paguva vadīt "Riga" klubu, kad tajā vēl savas spēlētāja karjeras norietā vēl bija LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

Latvijas futbola valstsvienība 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā iekļuvusi G grupā ar Polijas, Austrijas, Izraēlas, Slovēnijas un Maķedonijas izlasēm, izvairoties no vairākiem futbola grandiem. Kvalifikācijas turnīrs sāksies martā un noslēgsies novembrī.

Decembra sākumā no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.