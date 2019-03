Eisebio di Frančesko. (Foto: AFP/Scanpix)

Pēc izstāšanās no UEFA Čempionu līgas "AS Roma" atlaiž galveno treneri

Futbols Jauns.lv / LETA

Pēc izstāšanās no UEFA Čempionu līgas Itālijas futbola klubs "AS Roma" no galvenā trenera amata atlaidis Eisebio di Frančesko.