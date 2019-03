Lebrons Džeimss jūtas sasniedzis vienu no lielākajiem karjeras sasniegumiem

Trešdienas spēlē Džeimsa pārstāvētā Losandželosas "Lakers" komanda savā laukumā rezultātu ar 99:115 piekāpās Denveras "Nuggets" vienība, bet pats basketbolists guva 31 punktu. Viņš ar 32 311 punktiem NBA visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā pakāpies uz ceturto vietu, apsteidzot Džordanu, kurš savas karjeras laikā sameta 32 292 punktus.

Džeimss savu bērnības elku Džordanu apsteidza otrās ceturtdaļas sestajā minūtē, kad ar pustālo metienu guva divus punktus, tam sekoja komandas biedru apsveikumi, un sanākušie līdzjutēji cēlās kājās, lai aplaudētu vienam no visu laiku labākajiem spēlētājiem NBA.

Nākamajā minūtes pārtraukumā tika palaists video uz kuba, un Džeimss kļuva ļoti emocionāls, aizsedzot seju ar dvieli un veltot minūti vienatnē ar sevi.

"Tas bija ļoti emocionāli. Tobrīd manī notika daudzas lietas. Es vēlējos paskatīties uz rezultāta tablo, taču tajā pašā laikā nevēlējos rādīt, kas notiek zem dvieļa," komentēja Džeimss. "Esmu sasniedzis daudz savā karjerā, un šis noteikti ir viens no lielākajiem sasniegumiem, ko esmu paveicis. Izcīnīt čempiontitulu, vienkāršam puisim no Akronas, man vajadzēja iedvesmu, pozitīvo ietekmi, un to man sniedza Džordans. Es vēroju viņu no attāluma, vēlējos būt kā viņš. Mest metienus atlēcienā kā Džordans. Izkārt mēli, ejot uz "danku", kā to darīja viņš, valkāt tos pašus apavus, un pat, lai bērni manī saredz to pašu, ko Džordanā."

"Es vēlos to izdarīt vai nu atlēcienā atpakaļ, vai metienā ar muguru pret grozu vai arī ar izkārtu mēli iedankot," saviem komandas biedriem Džeimss aprakstīja veidu, kā vēlas apsteigt Džordanu.

Trešdienas metienu treniņā Džeimss uzsvēra, ka nedomājis par vērtīgo sasniegumu, taču 97 minūtes pirms spēles viņš nāca klajā ar paziņojumu. "Nevaru to sagaidīt, tas būs nereāli," ar ierakstu tviterī dalījās Džeimss.

Pagājušajā nedēļā Džeimss kļuva par pirmo spēlētāju līgas vēsturē, kurš ir desmitniekā kā punktos, tā arī rezultatīvajās piespēlēs.

Pēc spēles Džeimsa telefons esot saņēmis neskaitāmus apsveikumus no bērnības draugiem. "Es un mans labākais draugs, mēs par to vienmēr sapņojām. Viss, par ko mēs runājām, bija Džordans. Mēs spēlējām āra laukumā pat tad, kad bija sniegs vai lietus. Mēs visi gribējām būt kā viņš," noslēdza Džeimss.

Visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Džeimsam priekšā ir tikai Karīms Abduls Džabars, kurš guva 38 387 punktus, Karls Melouns (36 928 punkti) un Kobe Braiens (33 643 punkti).

Lebrons Džeimss savas karjeras laikā ir izcīnījis trīs līgas čempiontitulus, trīs reizes atzīts par finālu vērtīgāko spēlētāju (MVP), četras reizes sezonas MVP, ticis izraudzīts 15 Visu zvaigžņu spēlēs, trīs reizes kļuvis par Visu zvaigžņu spēļu MVP un 14 reizes ticis iekļauts līgas simboliskajās izlasēs.