"Youtube" kanāls "Lucky Travel" fiksējis kādi komisku atgadījumu pēc viena no spēlēm, kurā kanādieši pamatīgi izskoloja vienu no sacensību vājākajām komandām - Lielbritāniju - ar 12:0.

Kanādas jaunie hokejisti izbaudīja slavas mirkli pēc spēles, saņemot apsveikumu no līdzjutējiem un "sitot pieci" viņiem. Viens no spēlētājiem darīja tieši tāpat un sveicinājās ar faniem, tiesa viņš pieļāva vienu kļūdu. Kanādietim tajā rokā bija hokeja nūja, kuru, paceļot gaisā, ātri vien izvilka kāds no spēles baudītājiem. Interesanti, ka skatītājs nekavējoties lēca kājās un devās uz arēnas izeju ar vērtīgo trofeju rokās.

Universiādes preses dienests notiekošo komentē tā, ka epizodē starp līdzjutēju un hokejistu noticis pārpratums.

Hokeja turnīrā kanādieši braši soļo pretī izslēgšanas spēlēm un paguvuši ar 6:1 pārspēt arī Latvijas hokejistus. Mūsu puišiem iespējas iekļūt pusfinālā ir praktiski zudušas, bet pēc uzvarām pār Zviedriju un Šveici ir gana labas izredzes sacensības noslēgt labāko sešiniekā.

Latviju Universiādē pārstāv 27 sportisti no trīspadsmit Latvijas augstskolām

Kalnu slēpošanā sacenšas trīs sportisti - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) students Dāvis Zvejnieks, biznesa augstskolas "Turība" students Miks Zvejnieks un Liene Bondare no biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA. Šorttrekā startēs Endijs Vīgants (LSPA), kamēr snovbordā Latviju pārstāvēs Elīna Zvaigzne (Latvijas Universitāte) un Paula Anna Vītola (LSPA).

Daiļslidošanā startēs Angelīna Kučvaļska (LSPA), turklāt šajā sporta veidā Universiādē tiks pārstāvēta pirmo reizi.

Visbeidzot Latvijas studentu hokeja izlases sastāvā ir iekļauti 20 sportisti, kas visi pārstāv ne tikai savas augstskolas, bet arī Latvijas virslīgas un Junioru attīstības hokeja līgas klubus - vārtsargi Deniss Baranovs (Ventspils Augstskola), Guntars Reiss (Rīgas Biznesa skola); aizsargi Roberts Mamčics (RISEBA), Vjačeslavs Minajevs, Normunds Vībans, Mariss Elberts (visi - Liepājas Universitāte), Miķelis Pavelsons (LSPA), Mārtiņš Pēteris Barkāns (Rīgas Ekonomikas augstskola), Iļja Žuļevs ("Turība"); uzbrucēji Kristaps Millers (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Romāns Ņekļudovs, Valters Freijs (abi - LiepU), Roberts Štelmahers (Biznesa vadības koledža), Aleksandrs Visockis, Endijs Butāns, Kristers Bergmani (visi - LSPA), Elvis Kaimiņš (Banku augstskola), Kristers Krišs Petraškevičs (LU), Kristiāns Zelts (Rīgas Stradiņa universitāte), Augusts Ričards Veidenbaums (Rīgas Tehniskā universitāte).