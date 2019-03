Jaunais futbola valstsvienības treneris Stojanovičs nāk klajā ar atklāsmi: "Šis ir brīdis, kad izlasē nepieciešamas pārmaiņas"

Jau ziņots, ka 49 gadus vecais Stojanovičs pagājušajā nedēļā beidzot oficiāli tika apstiprināts par Latvijas izlases galveno treneri. Slovēnis parakstījis līgumu uz trim gadiem.

"Kad runājam par manu darba filozofiju un izlases spēles stilu, šajos jautājumos allaž esmu ar atvērtu prātu. Katrs treneris vēlas, lai viņa komanda spēle pievilcīgu futbolu, uzbrūk un uzvar. Mums ir jāaplūko katra mūsu spēles zīmējuma detaļa un futbolistu prasmes. Tomēr, protams, neatkarīgi no šī zīmējuma ir pāris lietas, kas ir neatņemamas - mums ir jābūt ļoti disciplinētiem un prasmīgiem pārejās no aizsardzības uzbrukumā, kā arī no uzbrukuma aizsardzībā," sarunā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) izceļ Stojanovičs.

"Vēl vairāk, pāri tam jāstāv apziņai, ka spēlēšana Latvijas izlasē futbolistam ir lielākais iespējamais gods. Tas ir jāapliecina laukumā un ārpus tā, liekot to skaidri izjust arī līdzjutējiem. Ja to sajutīs fani, to sajutīs arī futbola dievs, kuram laukumā ir liela teikšana. Futbolisti izlases kreklā laukumā dodas nevis tāpēc, ka kāds viņus ir izsaucis uz komandu, bet daudz augstāku un cēlāku mērķu dēļ. Šis ir brīdis, kad spēlētājiem ir jāsaprot, ka viņu priekšā ir divi ceļi - būt uzvarētājiem vai būt zaudētājiem. Viņiem ir jāizvēlas, kam būt - ieiet Latvijas futbola vēsturē ar ko pozitīvu vai negatīvu. Nekāda vidusceļa šeit nav," neslēpa slovēnis.

Stojanovičs ar Latvijas medijiem preses konferencē tiks iepazīstināts nākamajā nedēļā, kad vienlaikus tiks nosaukti arī uz valstsvienību izsauktie kandidāti pirmajām divām 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm izbraukumā pret Maķedoniju (21. marts) un Poliju (24. marts).

"Es apzinos, ka līdzjutēji, mediji un cilvēki, kuri mīl Latvijas futbolu, izlasē vēlas redzēts pārmaiņas. Jāatceras gan, ka pārmaiņas ir ieviešamas tikai tad, kad esi pārliecināts, ka tās dos labāku efektu nekā līdzšinējā kārtība. Es nebaidos izlases sastāvā pulcēt arī gados jaunus spēlētājus - esmu redzējis Latvijas U-21 un U-19 valstsvienību spēles un zinu, ka tajās ir daudz perspektīvu futbolistu, virkne no kuriem ikdienā spēlē laba līmeņa ārzemju akadēmijās. Jāapzinās, ka viena lieta ir spēlēt starp sava gadu gājuma futbolistiem ar līdzīgu spēles ātrumu un fizisko sagatavotību, bet cita lieta ir starts nacionālajā valstsvienībā, kur pretī nāk ļoti pieredzējuši futbolisti ar pavisam citiem ātrumiem, prasmēm un spēles izpratni," uzskata treneris.

Slovēņu speciālists pauda, ka iespēja jādod arī gados jaunajiem spēlētājiem.

"Jaunajai paaudzei ir jādod iespēja, un es nekad neesmu no tā vairījies, taču šiem soļiem ir jābūt izsvērtiem - netiksi sastāvā tikai tāpēc, ka esi jauns un perspektīvs. Ja redzēšu kvalitāti un spējas spēlēt šādā līmenī, tu pie savas iespējas tiksi. Skaidrs, ka šis ir brīdis, kad izlasē ir nepieciešamas pārmaiņas - svaigas asinis, jauna atmosfēra un pēc panākumiem izsalkuši spēlētāji, kuri ir lepni uzvilkt izlases kreklu," uzsvēra Stojanovičs.

Pēc pirmajām divām 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm Latvijas izlase atkal vienkopus pulcēsies jūnijā, kad Daugavas stadions Rīgā uzņems mačus pret Izraēlu (7.jūnijs) un Slovēniju (10. jūnijs).

Vēl janvārī Stojanovičs atstāja Bulgārijas futbola kluba Sofijas "Levski" galvenā trenera amatu. Kontrakts viņam bija līdz vasarai.

Stojanovičs trenera karjeru uzsāka jau 1998. gadā, kad trīs gadus vadīja Slovākijas augstākās līgas klubu Bratislavas "Slovan". Visilgāk treneris nostrādāja Slovēnijas spēcīgākā čempionāta klubā "Domžal". Šo komandu Stojanovičs vadīja no 2002. līdz 2008. gadam, 2006./2007. gada sezonā aizvedot to līdz Slovēnijas čempiontitulam.

No 2009. līdz 2011. gadam treneris guva pieredzi Apvienoto Arābu Emirātu izlasē, kur viņš bija galvenā trenera asistents. Pēc tam sekoja viens gads Eiropas mērogā spēcīgās Slovēnijas izlases galvenā trenera amatā. Turpinājumā viņš vadīja Serbijas, Beļģijas un Ķīnas komandas, kuras spēlēja savu valstu augstākajās divīzijās. 2014. gadā Stojanovičs aizveda Belgradas "Crvena zvezda" līdz Serbijas čempionu titulam.

Zīmīgi, ka vēl 2017. gadā Stojanovičs paguva vadīt "Riga" klubu, kad tajā vēl savas spēlētāja karjeras norietā vēl bija LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

Latvijas futbola valstsvienība 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā iekļuvusi G grupā ar Polijas, Austrijas, Izraēlas, Slovēnijas un Maķedonijas izlasēm, izvairoties no vairākiem futbola grandiem. Kvalifikācijas turnīrs sāksies martā un noslēgsies novembrī.

Decembra sākumā no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.